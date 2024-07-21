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World Superbike Autodrom Most

WSBK Most SP yarışı: Toprak serideki 50. zaferini aldı, Bautista yarış dışı kaldı!

Most'ta gerçekleştirilen Dünya Superbike SP yarışında zafer BMW fabrika sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu'nun oldu.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Toprak Razgatlıoğlu, ilk turda Ducati sürücülerinin baskısı altına girdi önce Nicolo Bulega, sonra da Alvaro Bautista'ya geçildi.

Toprak, birkaç turluk kovalamacanın ardından her iki Ducati sürücüsünü de kusursuz ataklarla geçerek yeniden liderliği aldı.

Sonrasında farkı açmaya başlayan Toprak, damalı bayrağı ilk sırada görerek bu hafta sonu ikinci zaferini aldı.

Toprak böylelikle arka arkaya galibiyet sayısını dokuza çıkarırken, serideki galibiyet sayısını 50'ye çıkardı.

Son turda Bautista, ilk virajda Bulega'ya geç frenajla atak yapmaya çalıştı fakat bu iyimser atağın ardından iki sürücü de çakıl havuzuna girdi.

Nicolo Bulega, Aruba.It Racing  Ducati

Nicolo Bulega, Aruba.It Racing  Ducati

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bautista sonrasında kaza yaparken, Bulega çakıl bölüme çıkmasına rağmen ikinciliğini korudu ve yarışı bu noktada tamamladı.

Bu temastan faydalanan Alex Lowes, Kawasaki ile üçüncü olurken, son turdaki atağıyla Danilo Petrucci dördüncü ve Remy Gardner beşinci oldu.

Andrea Locatelli, Yamaha ile altıncı olurken, kötü bir ilk tur geçiren Andrea Iannone yedinci oldu.

Jonathan Rea ile heyecan verici bir mücadeleye giren Michael van der Mark, son turdaki atağıyla sekizinci olurken, Rea dokuzuncu oldu.

Bautista yaptığı kazanın ardından son turu tamamlayamadı ve pite gelerek yarışı puansız kapattı.

Yarış içerisinde Sam Lowes büyük bir kaza yaptı ve Scott Redding de bu kazada yarış dışı kaldı.

Toprak bu sonuçla puanını 279 yaparken, Bulega artık 59, Bautista ise 79 puan geride.

Yarış sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Turkey T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 54 BMW 0

-

       12
2 Italy N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 0

3.812

       9
3 United Kingdom A. Lowes Kawasaki Racing 22 Kawasaki 0

4.251

       7
4 Italy D. Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati 0

6.534

       6
5 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 0

6.673

       5
6 Italy A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha 55 Yamaha 0

7.510

       4
7 Italy A. Iannone Team GO Eleven 29 Ducati 0

7.556

       3
8 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 0

9.885

       2
9 United Kingdom J. Rea Pata Prometeon Yamaha 65 Yamaha 0

10.044

       1
10 Italy M. Rinaldi Motocorsa Racing 21 Ducati 0

10.928

        
11 Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda 0

11.291

        
12 United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW 0

12.532

        
13 Italy A. Bassani Kawasaki Racing 47 Kawasaki 0

14.128

        
14 Spain I. Lecuona Honda World Superbike Team 7 Honda 0

14.133

        
15 Spain T. Rabat Puccetti Racing 53 Kawasaki 0

17.553

        
16
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha 0

17.899

        
17 Germany P. Oettli GMT94 Yamaha 5 Yamaha 0

19.060

        
18 Switzerland D. Aegerter GRT Racing Team 77 Yamaha 0

25.346

        
19 Argentina L. Mercado PETRONAS MIE Racing HONDA Team 36 Honda 0

27.054

        
20
H. Gillim PETRONAS MIE Racing HONDA Team
 79 Honda 0

29.199

        
nc Spain A. Bautista Ducati Team 1 Ducati 0

 

        
dnf United Kingdom S. Redding Bonovo Action BMW 45 BMW 0

 

     Yarış dışı  
dnf United Kingdom S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14 Ducati 0

 

     Yarış dışı  
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