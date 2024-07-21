WSBK Most SP yarışı: Toprak serideki 50. zaferini aldı, Bautista yarış dışı kaldı!

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Toprak Razgatlıoğlu, ilk turda Ducati sürücülerinin baskısı altına girdi önce Nicolo Bulega, sonra da Alvaro Bautista'ya geçildi.

Toprak, birkaç turluk kovalamacanın ardından her iki Ducati sürücüsünü de kusursuz ataklarla geçerek yeniden liderliği aldı.

Sonrasında farkı açmaya başlayan Toprak, damalı bayrağı ilk sırada görerek bu hafta sonu ikinci zaferini aldı.

Toprak böylelikle arka arkaya galibiyet sayısını dokuza çıkarırken, serideki galibiyet sayısını 50'ye çıkardı.

Son turda Bautista, ilk virajda Bulega'ya geç frenajla atak yapmaya çalıştı fakat bu iyimser atağın ardından iki sürücü de çakıl havuzuna girdi.

Nicolo Bulega, Aruba.It Racing  Ducati Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bautista sonrasında kaza yaparken, Bulega çakıl bölüme çıkmasına rağmen ikinciliğini korudu ve yarışı bu noktada tamamladı.

Bu temastan faydalanan Alex Lowes, Kawasaki ile üçüncü olurken, son turdaki atağıyla Danilo Petrucci dördüncü ve Remy Gardner beşinci oldu.

Andrea Locatelli, Yamaha ile altıncı olurken, kötü bir ilk tur geçiren Andrea Iannone yedinci oldu.

Jonathan Rea ile heyecan verici bir mücadeleye giren Michael van der Mark, son turdaki atağıyla sekizinci olurken, Rea dokuzuncu oldu.

Bautista yaptığı kazanın ardından son turu tamamlayamadı ve pite gelerek yarışı puansız kapattı.

Yarış içerisinde Sam Lowes büyük bir kaza yaptı ve Scott Redding de bu kazada yarış dışı kaldı.

Toprak bu sonuçla puanını 279 yaparken, Bulega artık 59, Bautista ise 79 puan geride.

Yarış sonucu: