WSBK Most sıralama turları: Toprak tur rekoruyla pole pozisyonunda!

Antrenman turlarında harika bir performans sergileyerek zirvede yer alan ve hafta sonuna muhteşem başlayan Toprak Razgatlıoğlu, güçlü performansını sıralama turlarına da taşıdı.

Toprak henüz ilk denemesinde 1:31'in altına indi ve 1:30.340'lık derecesiyle tur rekorunu eline geçirmeyi başardı.

Diğer sürücüler 1:31'in altına inmekte dahi zorlanırken, Toprak en hızlı dereceyi 1:30.064 ile yaptı ve tur rekorunu daha da geliştirerek pole pozisyonunu kazandı.

Toprak böylelikle arka arkaya üçüncü, bu yılki dördüncü pole pozisyonunu kazandı.

Andrea Iannone, en hızlı turuna Toprak'ın hemen ardında başladı ve ufak bir hata yapmasına rağmen bu yılki en iyi sıralama seanslarından birisini geçirerek ikinci oldu.

Fakat Toprak ile ikinci sıradaki Iannone arasında 0.6 saniye vardı.

Alex Lowes, Kawasaki ile üçüncü en iyi zamanı yaparken, şampiyonadaki ana rakibi Nicolo Bulega 0.8 saniye geride dördüncü oldu.

Ramy Gardner'ın beşinci olduğu seansta Danilo Petrucci altıncı ve Alvaro Bautista yedinci oldu.

Sekizinci olan Yamaha sürücüsü Andrea Locatelli'yi Garrett Gerloff takip etti.

Bir diğer Yamaha sürücüsü Jonathan Rea, seans içerisinde yaptığı kazanın ardından 15. olabildi.

Hafta sonunun ilk yarışı bugün TSi 15:00'te gerçekleştirilecek.