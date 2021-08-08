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Önceki / Most WSBK: Superpole yarışında zafer Toprak'ın!
World Superbike / Autodrom Most Yarış raporu

WSBK Most: Son yarışı Redding kazandı, Toprak ikinci oldu

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Çek Cumhuriyeti'ndeki Most pistinde gerçekleştirilen son yarışta zafer Ducati sürücüsü Scott Redding'in oldu.

WSBK Most: Son yarışı Redding kazandı, Toprak ikinci oldu

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Superpole yarışında elde ettiği zaferin ardından yarışa pole pozisyonundan başladı ve startla birlikte yerini korudu.

Yarışa dördüncü sıradan başlayan Andrea Locatelli ise harika bir startla ikinci sıraya yükseldi ve ilk turu Toprak'ın ardında döndü. Böylelikle ilk turun ardından sıralama Toprak, Locatelli, Scott Redding ve Jonathan Rea şeklinde oldu.

Son 20 tura girerken Redding, Locatelli'yi arkasında bırakmayı başardı ve ikinci sırayı Locatelli'den aldı. Sonrasında da temsilcimiz Toprak'a baskı yapmaya başladı.

Britanyalı sürücü yaklaşık iki turluk baskının ardından Toprak'ı da ardında bıraktı ve yarışın yeni lideri oldu.

Locatelli, Toprak'la aynı tempoya sahip değildi ve yavaş yavaş öndeki ikiliden kopmaya başladı. Dördüncü sırada bulunan Rea, bitime 13 tur kala Yamaha sürücüsünü geçti ve üçüncü sıraya yükseldi. Ancak Toprak, Rea ile arasındaki farkı açmıştı. Yani Rea'in Toprak'ı yakalaması normal şartlar altında pek mümkün görünmüyordu.

Redding de Toprak'ı geçmesinin ardından temsilcimizle arasını yavaş yavaş açtı ve son turlarda hata yapmadı.

Bu güçlü performansın ardından Redding, damalı bayrağı ilk sırada gördü ve hafta sonunun son yarışını kazandı.

Bu, Redding'in Estoril'den sonraki ilk zaferi oldu ve tam 12 yarış aradan sonra galibiyetle tanışmış oldu.

Temsilcimiz Toprak, hem ilk yarışı hem de Superpole yarışını kazanmıştı. Fakat hafta sonunun son yarışında, Redding'in ardında finiş gördü ve buna rağmen şampiyona için çok değerli puanlar kazandı.

Temsilcimiz, kazandığı 20 puanla beraber Rea ile arasındaki puan farkını üçe düşürdü. 

Hafta sonu boyunca iyi performans göstermekte zorlanan ve pek çok hata yapan Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea, son yarışta uzun süre dördüncü gitti ve sonrasında Andrea Locatelli'yi geçerek damalı bayrağı üçüncü sırada gördü.

Rea böylelikle hafta sonunu iki podyumla kapatsa da, puan farkının kapanmasını engelleyemedi.

Hafta sonunun istikrarlı isimlerinden olan Locatelli, son yarışta ikinci sıraya kadar çıksa da, sonrasında hem Redding hem de Rea'e geçildi ve buna rağmen dördüncü olarak Yamaha'ya değerli puanlar getirdi.

Hafta sonu boyunca iyi performans göstermekte zorlanan Michael Ruben Rinaldi, son turda Alex Lowes'u geçmeyi başardı ve damalı bayrağı beşinci sırada gördü.

Bu yıl istikrarlı bir performans göstermekte zorlanan Kawasaki sürücüsü Alex Lowes, uzun süre ilk beşte götürdüğü yarışın son turunda büyük baskı altındaydı. Rinaldi'ye geçilen Lowes, damalı bayrağı altıncı sırada gördü.

Yarışın yıldızlarından biri olan Michael van der Mark, 10 sıra birden yükseldiği yarışı yedinci sırada bitirirken, bu hafta sonu pek varlık gösteremeyen Garrett Gerloff sekizinci ve BMW sürücüsü Tom Sykes dokuzuncu oldu.

Honda sürücüleri Alvaro Bautista ve Leon Haslam sırasıyla 10. ve 11. oldular. Chaz Davies ise 12. sırada finiş gördü.

Şampiyonanın bir sonraki ayağı 21-22 Ağustos tarihleri arasında İspanya'daki Navarra pistinde yapılacak.

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Scott Redding Ducati 22 -  
2 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 22 3.587 3.587
3 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 22 12.460 12.460
4 Italy Andrea Locatelli Yamaha 22 15.206 15.206
5 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 22 19.479 19.479
6 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 22 19.901 19.901
7 Netherlands Michael vanderMark BMW 22 20.034 20.034
8 United States Garrett Gerloff Yamaha 22 20.250 20.250
9 United Kingdom Tom Sykes BMW 22 24.043 24.043
10 Spain Alvaro Bautista Honda 22 25.257 25.257
11 United Kingdom Leon Haslam Honda 22 29.203 29.203
12 United Kingdom Chaz Davies Ducati 22 38.396 38.396
13 Spain Tito Rabat Ducati 22 41.674 41.674
14 Japan Kohta Nozane Yamaha 22 45.843 45.843
15 France Christophe Ponsson Yamaha 22 54.144 54.144
16 Germany Jonas Folger BMW 22 54.354 54.354
17 Spain Isaac Viñales Kawasaki 22    
18 Czech Republic Karel Hanika Yamaha 22    
19 Germany Marvin Fritz Yamaha 22    
20 Belgium Loris Cresson Kawasaki 22    
21 United States Jayson Uribe Kawasaki 21 1 lap  
  Italy Axel Bassani Ducati 0    
  Italy Alessandro Del Bianco Honda 0    
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Most WSBK: Superpole yarışında zafer Toprak'ın!

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