WSBK Most: Toprak, son 6 yarıştaki 5. zaferini aldı!

Haberi dinle

2022 WSBK Şampiyonası'nın 6. ayağı, bu hafta sonu Çekya'da yer alan Most Pisti'nde gerçekleştirildi. Hafta sonu içerisinde gerçekleştirilen ilk yarışı Alvaro Bautista kazanmıştı, bugünkü Superpole yarışında ise zafer Toprak'ın olmuştu.

Hafta sonunun ikinci ve son yarışına Toprak pole'den başladı. Temsilcimiz, çizgiden iyi kalktı ve iyi bir startla ilk viraja lider girdi. Onun arkasına ise Jonathan Rea o kadar iyi bir start alamadı ve Ducati sürülerinin arkasında 4. sıraya geriledi.

Bautista, ilk turlarda özellikle de düzlüklerde Toprak'ı yakından takip etse de geçiş yapamadı. Onların arkalarında ise Rinaldi ile Rea arasında 3.'lük mücadelesi yaşandı ve Rinaldi, Rea'yi geçmek isterken motosikletinden düşerek yarışa veda etti.

İlk 5 turu geride bıraktığımızda Toprak, Bautista, Rea, Scott Redding, Axel Bassani ilk 5'i vardı. Bautista, Toprak'ı geçmek için bir kez daha düzlükteki azami sürat avantajını kullandı vebu sefer temsilcimizin önüne geçti ancak Ducati sürücüsü, ilk virajda frenajı kaçırarak pistten dışarı uçtu.

Böylelikle Rea, Bautista'yı geçerek ikinci sıraya yükselmiş oldu. Toprak ise ilk sırasını korudu. Rea, ikinci sıraya yükselmesinin ardından hemen Toprak'ın üzerinde baskı kurmaya başladı ve bir tur sonra ilk virajdaki agresif atağıyla liderliği eline geçirdi.

Bir sonraki turda ise Toprak ilk virajda klasik geç frenlemelerinden birini yaparak Rea'yi arkasında bıraktı ve liderliği geri aldı.

Toprak-Rea ikilisinin mücadele etmesi, frenajı kaçırmasının ardından vakit kaybeden Bautista'nın mücadeleye geri dönmesine olanak sağladı.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK, Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bitime 13 tur kala, artık Bautista da liderlik mücadelesine dahil olmuştu ve Rea, Bautista, Toprak üçlüsü; düzlükte yan yana geldiler.

Toprak, iki rakibinin ortasında sıkıştı ve lider girdiği düzlükten 3. sırada çıktı. Rea ise Bautista'nın önünde liderdi. Ancak elbette bu üçlünün mücadelesi burada bitmedi.

Rea, 3 tur boyunca Bautista'yı arkasında tutabilmeyi başarsa da bitime 10 tur kala Bautista, Ducati'nin düzlüklerdeki avantajını da kullanarak start/finiş düzlüğünde Rea'nin yanına geldi ve ilk virajda liderliği aldı.

Rea, lider Bautista'yı yakalamakta zorlanıyordu ve Toprak, Rea'yi geçerek ikinci sıraya yükselerek lider Bautista'yı kendi yakalamak istedi.

Toprak, Bautista düzlükte çok hızlı olduğundan ilk virajda geçiş yapmakta zorlanıyordu ve bu yüzden temsilcimiz, atağını son virajdan önce yaparak Bautista'yı geçmeyi başardı ve bitime 6 tur kala liderliğe yükseldi.

Toprak, liderliği almasının ardından yarışın en hızlı turunu kaydetti ve Bautista ile arasındaki farkı 0.6 saniyeye kadar çıkardı.

Bu noktadan sonra, Toprak farkı sürekli olarak artırdı ve hafta sonunun son yarışında zafere ulaşan isim oldu. Temsilcimiz böylelikle, gerçekleştirilen son 6 yarışta 5. galibiyetini aldı.

Toprak'a geçilmesinin ardından Rea'yi arkasında tutmaya odaklanan Bautista ikinci olurken; Rea podyumun son basamağında kendine yer buldu. Böylelikle bir kez daha Toprak, Bautista, Rea podyumu görmüş olduk.

Redding dördüncü sırada finiş görürken, Axel Bassani 5. olarak pozitif bir hafta sonunu geride bıraktı.

WSBK, bu yarışla birlikte yaz arasına girecek ve yaklaşık 50 gün boyunca yarış olmayacak. Sezon, 9-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Magny-Cours yarışlarıyla devam edecek.

Yarış sonucu:

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images