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World Superbike / Autodrom Most Haberler

WSBK Most: Cuma gününün lideri Toprak!

Most'ta gerçekleştirilecek Dünya Superbike Şampiyonası yarışları öncesinde cuma antrenmanlarını temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ilk sırada tamamladı.

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WSBK Most: Cuma gününün lideri Toprak!
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Gururumuz Toprak Razgatlıoğlu'nun damgasını vurduğu Donington Park hafta sonunun ardından Dünya Superbike Şampiyonası, bu hafta sonu Most'ta devam ediyor.

Çek Cumhuriyeti'ndeki pistte toplamda 25 sürücü piste çıkarken, BMW'de sakatlığı devam eden Michael van der Mark'ın yerini Michael Prasek aldı.

İlk antrenman seansında sadece Jonathan Rea ve Toprak Razgatlıoğlu 1:32'nin altına inerken, Rea 1:31.893 ile zirvede yer aldı.

Toprak yakın mücadelede Rea'i 0.035 saniye geride ikinci sıradan takip ederken, ilk üçü GRT Yamaha sürücüsü Garrett Gerloff tamamladı.

Şampiyona lideri Alvaro Bautista, ilk seansta takım arkadaşı Michael Ruben Rinaldi ve Yamaha sürücüsü Andrea Locatelli'nin ardında altıncı sırada yer aldı.

İlk antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 18 1'31.893  
2 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 21 1'31.928 0.035
3 United States Garrett Gerloff Yamaha 20 1'32.349 0.456
4 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 16 1'32.381 0.488
5 Italy Andrea Locatelli Yamaha 20 1'32.466 0.573
6 Spain Alvaro Bautista Ducati 22 1'32.546 0.653
7 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 19 1'32.693 0.800
8 Spain Iker Lecuona Honda 20 1'32.708 0.815
9 United Kingdom Scott Redding BMW 18 1'32.721 0.828
10 Italy Axel Bassani Ducati 19 1'32.781 0.888
11 Malaysia Hafizh Syahrin Honda 17 1'33.639 1.746
12 France Loris Baz BMW 19 1'33.650 1.757
13 Spain Xavi Vierge Honda 20 1'33.664 1.771
14 Germany Philipp Oettli Ducati 20 1'33.692 1.799
15 San Marino Luca Bernardi Ducati 20 1'33.753 1.860
16 France Lucas Mahias Kawasaki 18 1'33.760 1.867
17 Argentina Leandro Mercado Honda 18 1'33.796 1.903
18 Japan Kohta Nozane Yamaha 18 1'33.925 2.032
19 Italy Roberto Tamburini Yamaha 22 1'34.286 2.393
20 Czech Republic Oliver Konig Kawasaki 17 1'34.412 2.519
21 United Kingdom Peter Hickman BMW 20 1'34.716 2.823
22 France Christophe Ponsson Yamaha 19 1'34.784 2.891
23 Ireland Eugene Laverty BMW 17 1'34.794 2.901
24 Ryan James Kawasaki 19 1'35.364 3.471
25 Michal Prasek BMW 15 1'36.767 4.874
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Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

İkinci antrenman seansında ise dereceler daha da gelişti ve Toprak 1:31.506'lık turuyla hem bu seansın hem de günün lideri oldu.

BMW ile son dönemde çıkışa geçen Scott Redding, 0.227 saniye geride ikinci en iyi zamanı yapıp dikkatleri üzerine çekerken, Rinaldi 0.314 saniye geride üçüncü oldu ve o da hafta sonuna pozitif başladı.

Bautista bir kez daha takım arkadaşına geçilmesinin ardından dördüncü, Bonovo BMW sürücüsü Loris Baz beşinci ve Rea altıncı oldu.

Baz ve Rea, aynı dereceye imza atarken, ilk altı 0.533 saniye içerisinde dizildi.

İlk onu Locatelli, Alex Loews, Xavi Vierge ve Gerloff tamamladı.

İkinci antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 20 1'31.506  
2 United Kingdom Scott Redding BMW 23 1'31.733 0.227
3 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 18 1'31.820 0.314
4 Spain Alvaro Bautista Ducati 20 1'31.871 0.365
5 France Loris Baz BMW 22 1'32.039 0.533
6 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 19 1'32.039 0.533
7 Italy Andrea Locatelli Yamaha 18 1'32.102 0.596
8 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 19 1'32.298 0.792
9 Spain Xavi Vierge Honda 19 1'32.523 1.017
10 United States Garrett Gerloff Yamaha 22 1'32.636 1.130
11 Germany Philipp Oettli Ducati 19 1'32.897 1.391
12 Italy Axel Bassani Ducati 18 1'32.944 1.438
13 France Lucas Mahias Kawasaki 17 1'33.173 1.667
14 Ireland Eugene Laverty BMW 18 1'33.231 1.725
15 Japan Kohta Nozane Yamaha 19 1'33.366 1.860
16 Spain Iker Lecuona Honda 2 1'33.410 1.904
17 San Marino Luca Bernardi Ducati 20 1'33.578 2.072
18 Italy Roberto Tamburini Yamaha 21 1'33.785 2.279
19 Czech Republic Oliver Konig Kawasaki 17 1'33.934 2.428
20 France Christophe Ponsson Yamaha 19 1'33.941 2.435
21 Argentina Leandro Mercado Honda 14 1'33.979 2.473
22 United Kingdom Peter Hickman BMW 19 1'34.125 2.619
23 Malaysia Hafizh Syahrin Honda 8 1'34.332 2.826
24 Ryan James Kawasaki 11 1'34.524 3.018
25 Michal Prasek BMW 17 1'35.863 4.357
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