WSBK Most: Cuma gününün lideri Toprak!
Most'ta gerçekleştirilecek Dünya Superbike Şampiyonası yarışları öncesinde cuma antrenmanlarını temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ilk sırada tamamladı.
Gururumuz Toprak Razgatlıoğlu'nun damgasını vurduğu Donington Park hafta sonunun ardından Dünya Superbike Şampiyonası, bu hafta sonu Most'ta devam ediyor.
Çek Cumhuriyeti'ndeki pistte toplamda 25 sürücü piste çıkarken, BMW'de sakatlığı devam eden Michael van der Mark'ın yerini Michael Prasek aldı.
İlk antrenman seansında sadece Jonathan Rea ve Toprak Razgatlıoğlu 1:32'nin altına inerken, Rea 1:31.893 ile zirvede yer aldı.
Toprak yakın mücadelede Rea'i 0.035 saniye geride ikinci sıradan takip ederken, ilk üçü GRT Yamaha sürücüsü Garrett Gerloff tamamladı.
Şampiyona lideri Alvaro Bautista, ilk seansta takım arkadaşı Michael Ruben Rinaldi ve Yamaha sürücüsü Andrea Locatelli'nin ardında altıncı sırada yer aldı.
İlk antrenman sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Jonathan Rea
|Kawasaki
|18
|1'31.893
|2
|Toprak Razgatlıoğlu
|Yamaha
|21
|1'31.928
|0.035
|3
|Garrett Gerloff
|Yamaha
|20
|1'32.349
|0.456
|4
|Michael Ruben Rinaldi
|Ducati
|16
|1'32.381
|0.488
|5
|Andrea Locatelli
|Yamaha
|20
|1'32.466
|0.573
|6
|Alvaro Bautista
|Ducati
|22
|1'32.546
|0.653
|7
|Alex Lowes
|Kawasaki
|19
|1'32.693
|0.800
|8
|Iker Lecuona
|Honda
|20
|1'32.708
|0.815
|9
|Scott Redding
|BMW
|18
|1'32.721
|0.828
|10
|Axel Bassani
|Ducati
|19
|1'32.781
|0.888
|11
|Hafizh Syahrin
|Honda
|17
|1'33.639
|1.746
|12
|Loris Baz
|BMW
|19
|1'33.650
|1.757
|13
|Xavi Vierge
|Honda
|20
|1'33.664
|1.771
|14
|Philipp Oettli
|Ducati
|20
|1'33.692
|1.799
|15
|Luca Bernardi
|Ducati
|20
|1'33.753
|1.860
|16
|Lucas Mahias
|Kawasaki
|18
|1'33.760
|1.867
|17
|Leandro Mercado
|Honda
|18
|1'33.796
|1.903
|18
|Kohta Nozane
|Yamaha
|18
|1'33.925
|2.032
|19
|Roberto Tamburini
|Yamaha
|22
|1'34.286
|2.393
|20
|Oliver Konig
|Kawasaki
|17
|1'34.412
|2.519
|21
|Peter Hickman
|BMW
|20
|1'34.716
|2.823
|22
|Christophe Ponsson
|Yamaha
|19
|1'34.784
|2.891
|23
|Eugene Laverty
|BMW
|17
|1'34.794
|2.901
|24
|Ryan James
|Kawasaki
|19
|1'35.364
|3.471
|25
|Michal Prasek
|BMW
|15
|1'36.767
|4.874
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Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
İkinci antrenman seansında ise dereceler daha da gelişti ve Toprak 1:31.506'lık turuyla hem bu seansın hem de günün lideri oldu.
BMW ile son dönemde çıkışa geçen Scott Redding, 0.227 saniye geride ikinci en iyi zamanı yapıp dikkatleri üzerine çekerken, Rinaldi 0.314 saniye geride üçüncü oldu ve o da hafta sonuna pozitif başladı.
Bautista bir kez daha takım arkadaşına geçilmesinin ardından dördüncü, Bonovo BMW sürücüsü Loris Baz beşinci ve Rea altıncı oldu.
Baz ve Rea, aynı dereceye imza atarken, ilk altı 0.533 saniye içerisinde dizildi.
İlk onu Locatelli, Alex Loews, Xavi Vierge ve Gerloff tamamladı.
İkinci antrenman sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Toprak Razgatlıoğlu
|Yamaha
|20
|1'31.506
|2
|Scott Redding
|BMW
|23
|1'31.733
|0.227
|3
|Michael Ruben Rinaldi
|Ducati
|18
|1'31.820
|0.314
|4
|Alvaro Bautista
|Ducati
|20
|1'31.871
|0.365
|5
|Loris Baz
|BMW
|22
|1'32.039
|0.533
|6
|Jonathan Rea
|Kawasaki
|19
|1'32.039
|0.533
|7
|Andrea Locatelli
|Yamaha
|18
|1'32.102
|0.596
|8
|Alex Lowes
|Kawasaki
|19
|1'32.298
|0.792
|9
|Xavi Vierge
|Honda
|19
|1'32.523
|1.017
|10
|Garrett Gerloff
|Yamaha
|22
|1'32.636
|1.130
|11
|Philipp Oettli
|Ducati
|19
|1'32.897
|1.391
|12
|Axel Bassani
|Ducati
|18
|1'32.944
|1.438
|13
|Lucas Mahias
|Kawasaki
|17
|1'33.173
|1.667
|14
|Eugene Laverty
|BMW
|18
|1'33.231
|1.725
|15
|Kohta Nozane
|Yamaha
|19
|1'33.366
|1.860
|16
|Iker Lecuona
|Honda
|2
|1'33.410
|1.904
|17
|Luca Bernardi
|Ducati
|20
|1'33.578
|2.072
|18
|Roberto Tamburini
|Yamaha
|21
|1'33.785
|2.279
|19
|Oliver Konig
|Kawasaki
|17
|1'33.934
|2.428
|20
|Christophe Ponsson
|Yamaha
|19
|1'33.941
|2.435
|21
|Leandro Mercado
|Honda
|14
|1'33.979
|2.473
|22
|Peter Hickman
|BMW
|19
|1'34.125
|2.619
|23
|Hafizh Syahrin
|Honda
|8
|1'34.332
|2.826
|24
|Ryan James
|Kawasaki
|11
|1'34.524
|3.018
|25
|Michal Prasek
|BMW
|17
|1'35.863
|4.357
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WSBK Most: Cuma gününün lideri Toprak!
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