WSBK Most: Cuma gününün lideri Toprak, Bautista altıncı olabildi

WSBK padoğu yaz arasından önceki son yarış için Çekya'daki Most Pisti'ne gelirken, 5 haftalık yaz arasından önceki son Cuma günü bugün gerçekleştirildi.

Yağmurun da etkilediği birinci günde en hızlı derece temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'ndan geldi. İlk 15 sürücü ise 1 saniye içerisine dizildi ve yakın bir mücadele izledik.

Gelin Most'ta birinci günün özetine birlikte bakalım.

1. antrenman: Yağmurlu seansta Redding ve BMW lider

Most'ta gün yağmurla başladı ve 1. antrenman seansının saati geldiğinde de yağmur etkisini sürdürüyordu. İlk antrenman seansının büyük çoğunluğu ıslak zeminde geçildi ve sürücüler ıslak zemin lastikleriyle turladılar.

Seansın bitimine 10 dakika kala BMW sürücüsü Scott Redding slick lastiklere geçen ilk isim oldu ve slick lastikleri denedi.

Redding, slick lastiklerle birkaç tur atmasının ardından lastikleri istediği aralığa getirdi ve tur zamanları hızlanmaya başladı. Sonrasında İngiliz sürücü zirveye çıktı. Bunu gören diğer sürücüler de slick lastiklere geçtiler ve sıralamalar sürekli olarak değişmeye başladı.

Seansın son 60 saniyesi, bir antrenman seansı standartlarına göre fazlasıyla aksiyon dolu ve heyecanlıydı. Zirvedeki isim sürekli değişirken, seansı Redding ilk sırada tamamlamayı başardı. Temsilcimiz Toprak ise onun arkasında ikinciydi.

Yağmurun etkilediği bu seans performans anlamında temsili değildi ve Alvaro Bautista ile Jonathan Rea gibi isimler risk almadılar.

İlk 6:

1. Scott Redding (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) 1:33.926sn

2. Toprak Razgatlıoğlu (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK) +0.644sn

3. Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) +0.743sn

4. Dominique Aegerter (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) +1.425sn

5. Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) +2.090sn

6. Andrea Locatelli (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK) +2.155sn

Scott Redding, BMW Motorrad WorldSBK Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

2. antrenman seansı: Toprak, Gardner'in 0.013 saniye önünde ilk sırada

Bahsettiğimiz gibi, ilk antrenman seansını yağmur etkilediğinden birçok isim risk almadı ve temsili dereceler kaydetmedi. Dolayısıyla ilk antrenman seansı genel resmi görmemiz açısından pek bir şey vermedi ve gözler, ilk gerçek çıkarımları yapabileceğimiz 2. antrenman seansına çevrildi.

Yağmur durmuş, pist kurumuştu ve sürücüler, bu hafta sonu tamamen kuru olan bir pistte ilk turlarını attılar. Seansın ilk bölümünde sürücüler piste biraz daha alışmaya çalıştılar ve uzun sürüşlere odaklandılar.

Seansın son 8 dakikasına kadar temposunu saklayan Toprak, bitime 8 dakika kala attığı turla günün en hızlı derecesini 0.5 saniye kadar ile geçti ve 1:32.367'lik derecesi ile zirveye yükseldi.

Bu noktadan sonra diğer sürücülerin de vites artırdığını gördük. Yine de kimse temsilcimizin kaydettiği bu dereceyi geçemedi ve istatistiksel olarak Most'un en başarılı ismi olan Toprak, Cuma gününü zirvede tamamlamış oldu.

Onun 0.012 saniye kadar gerisinde Yamaha sürücüsü Remy Gardner vardı. Bu da Yamaha'nın hızını gözler önüne serdi.

Danilo Petrucci ise 0.104 saniye kadar geride ilk üçü tamamladı. Fabrika Ducati'de yolların ayrılacağı Michael Ruben Rinaldi dördüncü olurken, Axel Bassani ilk 5'i tamamladı.

Böylelikle ilk 5'te 3 tane bağımsız sürücü gördük: Gardner, Petrucci ve Bassani.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Motosikletindeki teknik bir sorundan dolayı seansın ilk bölümünü kaçıran şampiyona lideri Alvaro Bautista, Most'ta ilk günü sadece 6. sırada tamamlayabildi.

Son yarışta kendini yerde bulan Bautista, bu hafta sonu 18. galibiyetine ulaşarak bir sezonda en çok galibiyet alan sürücü rekorunu kırmaya çalışacak.

İlk seansın lideri Redding, kuru zeminde orta sıralara geri döndü ve seansı 9. sırada tamamladı.

İkinci seansın son 15 dakikasına 1 ve 2. sırada giren Kawasaki, diğer isimler tempolarını artırdığında buna karşılık veremedi ve zor bir günü geride bıraktı. Takımın şampiyon sürücüsü Jonathan Rea sadece 10. sırayı alabilirken, seans içerisinde iki kez kaza yapan Alex Lowes 11. sıradaydı.

2. antrenman sonucu:

1. Toprak Razgatlıoğlu (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK) 1:32.367sn

2. Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) +0.012sn

3. Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) +0.104sn

4. Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing – Ducati) +0.193sn

5. Axel Bassani (Motocorsa Racing) +0.244sn

6. Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) +

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images