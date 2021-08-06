WSBK Most 1 ve 2. antrenman: Cuma gününün en hızlı derecesi Toprak'tan geldi

İlk antrenman

İkinci antrenman seansında yağmur yağmaya başladığından, günün en hızlı dereceleri 1. antrenman seansında geldi.

Temsilcimiz Toprak, ilk antrenman seansının başlarında tempoyu belirleyen isim oldu ve 1:34.151'lik derecesiyle Ducati sürücüsü Scott Redding'in önünde ilk sıraya yerleşti.

Redding, bu hafta sonu yarışılan Most pistinin güvenlik standartlarını sorgulamıştı.

Assen'deki zaferleriyle şampiyona liderliğini Toprak'tan alan Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea, seansın ilk bölümünde 1:34.913'lük derecesiyle 3. sırada yer aldı.

İlk seansın orta noktasına kadar üst sıralarda bir değişiklik olmadı. Ancak sonrasında, ikinci sırada yer alan Redding, tur zamanını 1:33.663'e indirdi ve Toprak'tan liderliği aldı.

Ancak temsilcimiz, seansın son 10 dakikalık bölümünde buna karşılık verdi ve 1:33.022'lik derecesiyle hem liderliği eline geri geçirdi hem de Most pistinin tur rekorunu kırmış oldu.

Toprak'ın bu derecesi, gün boyunca geçilemedi ve bu zamana en çok yaklaşabilen isim olan Alex Lowes, Toprak'ın 0.6sn arkasında ikinci oldu.

Redding'in seansın ortasında attığı turu 3.'lüğe yetti. Marvin Fritz ise herkesi şaşırttı ve 4. sırayı aldı. Fritz'i Assen'de podyuma çıkan Andrea Locatelli takip etti.

Rea, seansın son bölümlerinde 1.34'lere inebilse de 6. olabildi. Tom Skyes ve Alvaro Bautista, 7 ve 8. oldular. Skyes en hızlı BMW sürücüsü olurken; Bautista da en hızlı Honda sürücüsü oldu.

Kendi evinde yarışan Karel Hanika 9. olmayı başardı. Garrett Gerloff ise ilk 10'u tamamlayan isim oldu.

İlk antrenman sonucu:

İkinci antrenman

İkinci antrenman seansında ise Gerloff zirvedeydi. Amerikalı pilot, yağmur yağmadan önce kaydettiği 1:35.301'lik derecesiyle seansı ilk sırada tamamladı.

Yağmur yağmasının ardından seansın orta bölümünde pist boş kaldı ancak ardından bazı sürücüler ıslak zemin lastiklerini takarak koşulları tecrübe etmek istediler.

Yağmur yağmasının ardından tur atan hiçbir pilot Gerloff'un derecesini ya da Toprak tarafından ilk seansta kaydedilen dereceyi geçmeyi başaramadı.

6 kez şampiyon Rea, ikinci antrenman seansında piste çıkmayan birkaç isimden biriydi.

MIE Racing Honda takımında ise bu hafta sonu bir değişikliğe gidilmek zorunda kaldı. COVID-19 testi pozitif çıkan Leandro Mercado, Most'taki etkinliğe katılamadı.

Honda Fireblade takımı için 2019 senesinde yarışan Alessandro Delbianco, Mercado'nun yerine yarışıyor.

İkinci antrenman sonucu: