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World Superbike / Autodrom Most Antrenman raporu

WSBK Most 1 ve 2. antrenman: Cuma gününün en hızlı derecesi Toprak'tan geldi

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

WSBK'ın Çekya'ya yaptığı ilk ziyarette gerçekleştirilen antrenman seanslarında Yamaha pilotu Toprak Razgatlıoğlu günün en hızlı zamanını kaydetti.

WSBK Most 1 ve 2. antrenman: Cuma gününün en hızlı derecesi Toprak'tan geldi

İlk antrenman

İkinci antrenman seansında yağmur yağmaya başladığından, günün en hızlı dereceleri 1. antrenman seansında geldi. 

Temsilcimiz Toprak, ilk antrenman seansının başlarında tempoyu belirleyen isim oldu ve 1:34.151'lik derecesiyle Ducati sürücüsü Scott Redding'in önünde ilk sıraya yerleşti. 

Redding, bu hafta sonu yarışılan Most pistinin güvenlik standartlarını sorgulamıştı. 

Assen'deki zaferleriyle şampiyona liderliğini Toprak'tan alan Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea, seansın ilk bölümünde 1:34.913'lük derecesiyle 3. sırada yer aldı. 

İlk seansın orta noktasına kadar üst sıralarda bir değişiklik olmadı. Ancak sonrasında, ikinci sırada yer alan Redding, tur zamanını 1:33.663'e indirdi ve Toprak'tan liderliği aldı. 

Ancak temsilcimiz, seansın son 10 dakikalık bölümünde buna karşılık verdi ve 1:33.022'lik derecesiyle hem liderliği eline geri geçirdi hem de Most pistinin tur rekorunu kırmış oldu. 

Toprak'ın bu derecesi, gün boyunca geçilemedi ve bu zamana en çok yaklaşabilen isim olan Alex Lowes, Toprak'ın 0.6sn arkasında ikinci oldu. 

Redding'in seansın ortasında attığı turu 3.'lüğe yetti. Marvin Fritz ise herkesi şaşırttı ve 4. sırayı aldı. Fritz'i Assen'de podyuma çıkan Andrea Locatelli takip etti. 

Rea, seansın son bölümlerinde 1.34'lere inebilse de 6. olabildi. Tom Skyes ve Alvaro Bautista, 7 ve 8. oldular. Skyes en hızlı BMW sürücüsü olurken; Bautista da en hızlı Honda sürücüsü oldu. 

Kendi evinde yarışan Karel Hanika 9. olmayı başardı. Garrett Gerloff ise ilk 10'u tamamlayan isim oldu. 

İlk antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu 21 1'33.022     160.529
2 United Kingdom Alex Lowes 19 1'33.622 0.600 0.600 159.500
3 United Kingdom Scott Redding 20 1'33.663 0.641 0.041 159.431
4 Germany Marvin Fritz 17 1'33.809 0.787 0.146 159.183
5 Italy Andrea Locatelli 23 1'33.861 0.839 0.052 159.094
6 United Kingdom Jonathan Rea 19 1'33.862 0.840 0.001 159.093
7 United Kingdom Tom Sykes 19 1'34.006 0.984 0.144 158.849
8 Spain Alvaro Bautista 20 1'34.085 1.063 0.079 158.716
9 Czech Republic Karel Hanika 18 1'34.142 1.120 0.057 158.619
10 United States Garrett Gerloff 19 1'34.155 1.133 0.013 158.598
11 Netherlands Michael vanderMark 18 1'34.267 1.245 0.112 158.409
12 Italy Axel Bassani 19 1'34.278 1.256 0.011 158.391
13 Italy Michael Ruben Rinaldi 18 1'34.528 1.506 0.250 157.972
14 United Kingdom Leon Haslam 20 1'34.548 1.526 0.020 157.938
15 Germany Jonas Folger 17 1'34.615 1.593 0.067 157.826
16 Spain Tito Rabat 23 1'35.267 2.245 0.652 156.746
17 United Kingdom Chaz Davies 19 1'35.385 2.363 0.118 156.552
18 Japan Kohta Nozane 18 1'35.408 2.386 0.023 156.515
19 Spain Isaac Viñales 21 1'35.853 2.831 0.445 155.788
20 France Christophe Ponsson 19 1'36.068 3.046 0.215 155.439
21 Italy Alessandro Del Bianco 18 1'36.077 3.055 0.009 155.425
22 Belgium Loris Cresson 15 1'37.193 4.171 1.116 153.640
23 Jayson Uribe 20 1'39.148 6.126 1.955 150.611
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İkinci antrenman

İkinci antrenman seansında ise Gerloff zirvedeydi. Amerikalı pilot, yağmur yağmadan önce kaydettiği 1:35.301'lik derecesiyle seansı ilk sırada tamamladı. 

Yağmur yağmasının ardından seansın orta bölümünde pist boş kaldı ancak ardından bazı sürücüler ıslak zemin lastiklerini takarak koşulları tecrübe etmek istediler. 

Yağmur yağmasının ardından tur atan hiçbir pilot Gerloff'un derecesini ya da Toprak tarafından ilk seansta kaydedilen dereceyi geçmeyi başaramadı. 

6 kez şampiyon Rea, ikinci antrenman seansında piste çıkmayan birkaç isimden biriydi. 

MIE Racing Honda takımında ise bu hafta sonu bir değişikliğe gidilmek zorunda kaldı. COVID-19 testi pozitif çıkan Leandro Mercado, Most'taki etkinliğe katılamadı. 

Honda Fireblade takımı için 2019 senesinde yarışan Alessandro Delbianco, Mercado'nun yerine yarışıyor. 

İkinci antrenman sonucu: 

Sıra # Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 31 United States Garrett Gerloff Yamaha 1'35.301  
2 54 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 1'35.752 0.451
3 47 Italy Axel Bassani Ducati 1'35.941 0.640
4 19 Spain Alvaro Bautista Honda 1'37.321 2.020
5 17 Germany Marvin Fritz Yamaha 1'37.794 2.493
6 55 Italy Andrea Locatelli Yamaha 1'38.064 2.763
7 98 Czech Republic Karel Hanika Yamaha 1'38.105 2.804
8 60 Netherlands Michael vanderMark BMW 1'39.053 3.752
9 91 United Kingdom Leon Haslam Honda 1'40.649 5.348
  53 Spain Tito Rabat Ducati 1'47.110 11.809
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