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World Superbike Son dakika

WSBK Most 3. antrenman: Redding en hızlısı, Toprak 4. oldu

Ekleyen:
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Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Ducati sürücüsü Scott Redding, cumartesi sabahı gerçekleştirilen 3. antrenman seansında zirvede yer aldı.

WSBK Most 3. antrenman: Redding en hızlısı, Toprak 4. oldu

Most'taki Dünya Superbike Şampiyonası'nın üçüncü antrenman seansı güneşli ve güzel şartlarda gerçekleşti ve Ducati sürücüsü Scott Redding en hızlı süreye imza attı.

Ducati sürücüsü, 4.2 kilometrelik pistte başlangıçta 1:32.956 yaptı ve ardından bu dereceyi 1:32.781'e çekti.

Bitime dört dakika kala temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 1:32.641 yaptı ve liderliği Redding'den aldı.

Son antrenman seansının son anlarında bazı sürücüler yeni lastiklere geçerek en iyi zaman denemesi yaptılar. Sonunda Redding en hızlı dereceyi 1:32.340'a çekti ve seansı lider tamamladı.

Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea, 0.053 saniye geride ikinci oldu. Bu ikiliyi sürpriz şekilde Yamaha'nın diğer sürücüsü Andrea Locatelli takip etti. İlk dördü ise temsilcimiz Toprak tamamladı. Toprak'ın turu Redding'den 0.301 saniye daha yavaştı.

GRT Yamaha'dan Garrett Gerloff, lider Redding'in 0.627 saniye ardında beşinci sırada yer aldı. Böylece ilk beşte bir Ducati, bir Kawasaki ve üç Yamaha sürücüsü yer aldı.

Tom Sykes, en iyi BMW sürücüsü olarak altıncı olurken, Marvin Fritz yedinci, Alex Lowes sekizinci ve Karel Hanika dokuzuncu oldu.

İlk onu Michael Ruben Rinaldi tamamladı.

Honda sürücüleri Leon Haslam ve Alvaro Bautista 11. ve 12. en iyi zamanları yaptılar.

Michael van der Mark ve Jonas Folger ise sırasıyla 14. ve 17. oldular.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Scott Redding Ducati 15 1'32.340  
2 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 15 1'32.393 0.053
3 Italy Andrea Locatelli Yamaha 16 1'32.550 0.210
4 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 14 1'32.641 0.301
5 United States Garrett Gerloff Yamaha 15 1'32.967 0.627
6 United Kingdom Tom Sykes BMW 13 1'33.133 0.793
7 Germany Marvin Fritz Yamaha 14 1'33.179 0.839
8 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 16 1'33.399 1.059
9 Czech Republic Karel Hanika Yamaha 13 1'33.404 1.064
10 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 12 1'33.461 1.121
11 United Kingdom Leon Haslam Honda 13 1'33.515 1.175
12 Spain Alvaro Bautista Honda 12 1'33.541 1.201
13 Italy Axel Bassani Ducati 14 1'33.594 1.254
14 Netherlands Michael vanderMark BMW 15 1'33.820 1.480
15 United Kingdom Chaz Davies Ducati 13 1'34.006 1.666
16 Japan Kohta Nozane Yamaha 14 1'34.489 2.149
17 Germany Jonas Folger BMW 2 1'34.602 2.262
18 Italy Alessandro Del Bianco Honda 14 1'34.725 2.385
19 Spain Tito Rabat Ducati 15 1'34.770 2.430
20 France Christophe Ponsson Yamaha 16 1'35.061 2.721
21 Spain Isaac Viñales Kawasaki 13 1'35.148 2.808
22 Belgium Loris Cresson Kawasaki 14 1'36.140 3.800
23 Jayson Uribe Kawasaki 14 1'36.392 4.052
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WSBK sürücüleri, antrenman seanslarının ardından "tehlikeli" Most pistini eleştirdi

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Most WSBK: Rea, 2021'deki pole serisini devam ettirdi, Toprak ikinci oldu

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