WSBK Most 3. antrenman: Redding en hızlısı, Toprak 4. oldu

Most'taki Dünya Superbike Şampiyonası'nın üçüncü antrenman seansı güneşli ve güzel şartlarda gerçekleşti ve Ducati sürücüsü Scott Redding en hızlı süreye imza attı.

Ducati sürücüsü, 4.2 kilometrelik pistte başlangıçta 1:32.956 yaptı ve ardından bu dereceyi 1:32.781'e çekti.

Bitime dört dakika kala temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 1:32.641 yaptı ve liderliği Redding'den aldı.

Son antrenman seansının son anlarında bazı sürücüler yeni lastiklere geçerek en iyi zaman denemesi yaptılar. Sonunda Redding en hızlı dereceyi 1:32.340'a çekti ve seansı lider tamamladı.

Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea, 0.053 saniye geride ikinci oldu. Bu ikiliyi sürpriz şekilde Yamaha'nın diğer sürücüsü Andrea Locatelli takip etti. İlk dördü ise temsilcimiz Toprak tamamladı. Toprak'ın turu Redding'den 0.301 saniye daha yavaştı.

GRT Yamaha'dan Garrett Gerloff, lider Redding'in 0.627 saniye ardında beşinci sırada yer aldı. Böylece ilk beşte bir Ducati, bir Kawasaki ve üç Yamaha sürücüsü yer aldı.

Tom Sykes, en iyi BMW sürücüsü olarak altıncı olurken, Marvin Fritz yedinci, Alex Lowes sekizinci ve Karel Hanika dokuzuncu oldu.

İlk onu Michael Ruben Rinaldi tamamladı.

Honda sürücüleri Leon Haslam ve Alvaro Bautista 11. ve 12. en iyi zamanları yaptılar.

Michael van der Mark ve Jonas Folger ise sırasıyla 14. ve 17. oldular.

Seans sonucu: