WSBK Most 2. yarış: Toprak Razgatlıoğlu arka arkaya üçüncü kez hat-trick yaptı, Bautista yarış dışı!
Most'ta gerçekleştirilen Dünya Superbike Şampiyonası hafta sonunun son yarışında zafer BMW fabrika takımı sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu'nun oldu.
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Yarışa ilk sıradan başlayan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, ilk turun ardından Ducati sürücüsü Nicolo Bulega'ya geçildi.
Fakat ilk turun en büyük olayı, Danilo Petrucci ve Alvaro Bautista'nın yaşadığı temas sonrası iki sürücünün de yarış dışı kalmasıydı.
Andrea Iannone de bu ikilinin temasından kaçınırken dışarı çıktı ve geriye düştü.
Toprak, birkaç turluk kovalamacanın ardından Bulega'yı güzel bir geç frenajla geçmeyi başardı ve liderliği aldı.
Sonrasında tempo yükselten temsilcimiz, kısa süre içerisinde farkı iki saniyenin üzerine çıkardı ve son tura kadar yerini korudu.
Son turda hata yapmayan Toprak, damalı bayrağı ilk sırada gördü ve hafta sonunu üç zaferle tamamladı. Bu, Toprak'ın arka arkaya üçüncü hat-trick'i olurken, arka arkaya 10. zaferini almış oldu.
Bulega, ikinciliğe gerilemesinin ardından bu pozisyonu korumaya odaklandı ve damalı bayrağı ikinci sırada görerek hasarı minimuma indirdi.
Nicolo Bulega, Aruba.It Racing Ducati
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Üçüncülük için ilginç mücadeleler vardı; Toprak'ın takım arkadaşı Michael van der Mark güzel geçişlerle üçüncülüğe çıksa da, sonunda bu pozisyonu Andrea Locatelli ele geçirdi.
İtalyan sürücü son tura kadar yerini korudu ve hafta sonunu podyumla tamamladı. Bu, Yamaha sürücüsünün bu yılki üçüncü podyumuydu.
Remy Gardner ve Van der Mark arasındaki dördüncülük savaşını Yamaha sürücüsü kazandı. Van der Mark ise beşinci olarak bu yılki en iyi sonuçlarından birini aldı.
Yarış boyunca çok iyi gçeişler yapan Jonathan Rea altıncı olurken, Michael Ruben Rinaldi yedinci, Iker Lecuona sekizinci ve geriye düşmesine rağmen ilk ona dönen Iannone dokuzuncu oldu.
İlk onu hatalı start nedeniyle iki uzun tur cezası alan Alex Lowes tamamladı.
Seride sezonun bir sonraki yarışı 10-11 Ağustos'ta Portimao'da gerçekleştirilecek.
Toprak bu sonuçla puanını 303 yaparken, Bulega 239 puana çıktı. Son iki yarışı puansız kapatan Bautista ise 199 puanda kaldı.
Yarış Sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|54
|BMW
|0
|
-
|25
|2
|N. Bulega Ducati Team
|11
|Ducati
|0
|
3.239
|20
|3
|A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha
|55
|Yamaha
|0
|
5.462
|16
|4
|R. Gardner GRT Racing Team
|87
|Yamaha
|0
|
6.569
|13
|5
|M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|60
|BMW
|0
|
8.529
|11
|6
|J. Rea Pata Prometeon Yamaha
|65
|Yamaha
|0
|
12.577
|10
|7
|M. Rinaldi Motocorsa Racing
|21
|Ducati
|0
|
13.808
|9
|8
|I. Lecuona Honda World Superbike Team
|7
|Honda
|0
|
16.250
|8
|9
|A. Iannone Team GO Eleven
|29
|Ducati
|0
|
16.507
|7
|10
|A. Lowes Kawasaki Racing
|22
|Kawasaki
|0
|
16.715
|6
|11
|X. Vierge Honda World Superbike Team
|97
|Honda
|0
|
20.389
|5
|12
|G. Gerloff Bonovo Action BMW
|31
|BMW
|0
|
21.132
|4
|13
|S. Redding Bonovo Action BMW
|45
|BMW
|0
|
24.596
|3
|14
|T. Rabat Puccetti Racing
|53
|Kawasaki
|0
|
26.330
|2
|15
|
B. Ray MotoXRacing
|28
|Yamaha
|0
|
28.227
|1
|16
|D. Aegerter GRT Racing Team
|77
|Yamaha
|0
|
43.343
|17
|L. Mercado PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|36
|Honda
|0
|
50.770
|18
|
H. Gillim PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|79
|Honda
|0
|
53.367
|dnf
|A. Bassani Kawasaki Racing
|47
|Kawasaki
|0
|
|Kaza
|dnf
|P. Oettli GMT94 Yamaha
|5
|Yamaha
|0
|
|Yarış dışı
|dnf
|A. Bautista Ducati Team
|1
|Ducati
|0
|
|Yarış dışı
|dnf
|D. Petrucci Barni Racing Team
|9
|Ducati
|0
|
|Yarış dışı
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