Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Yarış raporu
World Superbike Autodrom Most

WSBK Most 2. yarış: Toprak Razgatlıoğlu arka arkaya üçüncü kez hat-trick yaptı, Bautista yarış dışı!

Most'ta gerçekleştirilen Dünya Superbike Şampiyonası hafta sonunun son yarışında zafer BMW fabrika takımı sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu'nun oldu.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarışa ilk sıradan başlayan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, ilk turun ardından Ducati sürücüsü Nicolo Bulega'ya geçildi.

Fakat ilk turun en büyük olayı, Danilo Petrucci ve Alvaro Bautista'nın yaşadığı temas sonrası iki sürücünün de yarış dışı kalmasıydı.

Andrea Iannone de bu ikilinin temasından kaçınırken dışarı çıktı ve geriye düştü.

Toprak, birkaç turluk kovalamacanın ardından Bulega'yı güzel bir geç frenajla geçmeyi başardı ve liderliği aldı.

Sonrasında tempo yükselten temsilcimiz, kısa süre içerisinde farkı iki saniyenin üzerine çıkardı ve son tura kadar yerini korudu.

Son turda hata yapmayan Toprak, damalı bayrağı ilk sırada gördü ve hafta sonunu üç zaferle tamamladı. Bu, Toprak'ın arka arkaya üçüncü hat-trick'i olurken, arka arkaya 10. zaferini almış oldu.

Bulega, ikinciliğe gerilemesinin ardından bu pozisyonu korumaya odaklandı ve damalı bayrağı ikinci sırada görerek hasarı minimuma indirdi.

Nicolo Bulega, Aruba.It Racing  Ducati

Nicolo Bulega, Aruba.It Racing  Ducati

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Üçüncülük için ilginç mücadeleler vardı; Toprak'ın takım arkadaşı Michael van der Mark güzel geçişlerle üçüncülüğe çıksa da, sonunda bu pozisyonu Andrea Locatelli ele geçirdi.

İtalyan sürücü son tura kadar yerini korudu ve hafta sonunu podyumla tamamladı. Bu, Yamaha sürücüsünün bu yılki üçüncü podyumuydu.

Remy Gardner ve Van der Mark arasındaki dördüncülük savaşını Yamaha sürücüsü kazandı. Van der Mark ise beşinci olarak bu yılki en iyi sonuçlarından birini aldı. 

Yarış boyunca çok iyi gçeişler yapan Jonathan Rea altıncı olurken, Michael Ruben Rinaldi yedinci, Iker Lecuona sekizinci ve geriye düşmesine rağmen ilk ona dönen Iannone dokuzuncu oldu.

İlk onu hatalı start nedeniyle iki uzun tur cezası alan Alex Lowes tamamladı.

Seride sezonun bir sonraki yarışı 10-11 Ağustos'ta Portimao'da gerçekleştirilecek.

Toprak bu sonuçla puanını 303 yaparken, Bulega 239 puana çıktı. Son iki yarışı puansız kapatan Bautista ise 199 puanda kaldı.

Yarış Sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Turkey T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 54 BMW 0

-

       25
2 Italy N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 0

3.239

       20
3 Italy A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha 55 Yamaha 0

5.462

       16
4 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 0

6.569

       13
5 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 0

8.529

       11
6 United Kingdom J. Rea Pata Prometeon Yamaha 65 Yamaha 0

12.577

       10
7 Italy M. Rinaldi Motocorsa Racing 21 Ducati 0

13.808

       9
8 Spain I. Lecuona Honda World Superbike Team 7 Honda 0

16.250

       8
9 Italy A. Iannone Team GO Eleven 29 Ducati 0

16.507

       7
10 United Kingdom A. Lowes Kawasaki Racing 22 Kawasaki 0

16.715

       6
11 Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda 0

20.389

       5
12 United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW 0

21.132

       4
13 United Kingdom S. Redding Bonovo Action BMW 45 BMW 0

24.596

       3
14 Spain T. Rabat Puccetti Racing 53 Kawasaki 0

26.330

       2
15
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha 0

28.227

       1
16 Switzerland D. Aegerter GRT Racing Team 77 Yamaha 0

43.343

        
17 Argentina L. Mercado PETRONAS MIE Racing HONDA Team 36 Honda 0

50.770

        
18
H. Gillim PETRONAS MIE Racing HONDA Team
 79 Honda 0

53.367

        
dnf Italy A. Bassani Kawasaki Racing 47 Kawasaki 0

 

     Kaza  
dnf Germany P. Oettli GMT94 Yamaha 5 Yamaha 0

 

     Yarış dışı  
dnf Spain A. Bautista Ducati Team 1 Ducati 0

 

     Yarış dışı  
dnf Italy D. Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati 0

 

     Yarış dışı  
Tüm sonuçları görüntüle  

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber WSBK Most SP yarışı: Toprak serideki 50. zaferini aldı, Bautista yarış dışı kaldı!

Öne Çıkan Yorumlar

Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Verstappen: "Beni eleştirenler s**tir olup gitsinler"

Verstappen: "Beni eleştirenler s**tir olup gitsinler"

Formula 1
Macaristan GP
Verstappen: "Beni eleştirenler s**tir olup gitsinler"
Letonya Rallisi: Rovanpera rahat şekilde kazandı, Sesks son etapta podyum dışında kaldı!

Letonya Rallisi: Rovanpera rahat şekilde kazandı, Sesks son etapta podyum dışında kaldı!

WRC
Letonya Rallisi
Letonya Rallisi: Rovanpera rahat şekilde kazandı, Sesks son etapta podyum dışında kaldı!
Verstappen, Red Bull'a yüklendi: "Geride kalıyoruz, güncellemeler fark yaratmıyor, bazıları artık uyanmalı"

Verstappen, Red Bull'a yüklendi: "Geride kalıyoruz, güncellemeler fark yaratmıyor, bazıları artık uyanmalı"

Formula 1
Macaristan GP
Verstappen, Red Bull'a yüklendi: "Geride kalıyoruz, güncellemeler fark yaratmıyor, bazıları artık uyanmalı"

Son Haberler

Sainz: "McLaren'ın Ferrari'yi geçmesi sadece bir zaman meselesiydi"

Sainz: "McLaren'ın Ferrari'yi geçmesi sadece bir zaman meselesiydi"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Sainz: "McLaren'ın Ferrari'yi geçmesi sadece bir zaman meselesiydi"
Piastri: "Yarışın sonundaki karar adildi"

Piastri: "Yarışın sonundaki karar adildi"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Piastri: "Yarışın sonundaki karar adildi"
Ferrari: "Geçen yıl 65 saniye gerideydik, şimdi 20 saniye"

Ferrari: "Geçen yıl 65 saniye gerideydik, şimdi 20 saniye"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Ferrari: "Geçen yıl 65 saniye gerideydik, şimdi 20 saniye"
Alonso: "Yedinci turda pite girince yarışım bitti"

Alonso: "Yedinci turda pite girince yarışım bitti"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Alonso: "Yedinci turda pite girince yarışım bitti"

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye