WSBK Most 2. antrenman seansı: Toprak yine lider, Bautista takipte!

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 1:31.947'lik turuyla sabahki antrenman seansında zaten liderdi.

Öğleden sonraki seansta pist daha sıcaktı ve 23 sürücünün tamamı, hafta sonunun kalanı için değerli deneyimler elde ettiler.

Kawasaki sürücüsü Alex Lowes seansın başında lider olan isimdi ancak Toprak kısa süre içerisinde en hızlı dereceyi 1:31.519'a çekti.

Bir noktada sürücüler yarış temposu üzerinde çalışmaya başladılar ve derecelerde herhangi bir değişiklik olmadı.

Sonuç olarak Toprak seansı lider tamamlarken, Alvaro Bautista 0.1 saniye geride ikinci en iyi zamanı yaptı.

Bu ikiliyi 0.5 saniye geride üçüncü olan Yamaha sürücüsü Jonathan Rea takip etti.

Alex Lowes'un dördüncü olmasıyla ilk dörtte dört farklı marka yer almış oldu.

Beşinci olan Nicolo Bulega'yı bir diğer Ducati sürücüsü Danilo Petrucci, Remy Gardner, Michael van der Mark, Andrea Locatelli ve Andrea Iannone takip etti.

Seans sonucu: