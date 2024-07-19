Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Antrenman raporu
World Superbike Autodrom Most

WSBK Most 2. antrenman seansı: Toprak yine lider, Bautista takipte!

BMW fabrika takımı sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, Most'taki ikinci WSBK antrenman seansında zirvede yer aldı.

Ezel Tan
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 1:31.947'lik turuyla sabahki antrenman seansında zaten liderdi.

Öğleden sonraki seansta pist daha sıcaktı ve 23 sürücünün tamamı, hafta sonunun kalanı için değerli deneyimler elde ettiler.

Kawasaki sürücüsü Alex Lowes seansın başında lider olan isimdi ancak Toprak kısa süre içerisinde en hızlı dereceyi 1:31.519'a çekti.

Bir noktada sürücüler yarış temposu üzerinde çalışmaya başladılar ve derecelerde herhangi bir değişiklik olmadı.

Sonuç olarak Toprak seansı lider tamamlarken, Alvaro Bautista 0.1 saniye geride ikinci en iyi zamanı yaptı.

Bu ikiliyi 0.5 saniye geride üçüncü olan Yamaha sürücüsü Jonathan Rea takip etti.

Alex Lowes'un dördüncü olmasıyla ilk dörtte dört farklı marka yer almış oldu.

Beşinci olan Nicolo Bulega'yı bir diğer Ducati sürücüsü Danilo Petrucci, Remy Gardner, Michael van der Mark, Andrea Locatelli ve Andrea Iannone takip etti.

Seans sonucu:

   
1
 - 
4
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s
1 Turkey T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 54 BMW 22

1'31.519

   163.166
2 Spain A. Bautista Ducati Team 1 Ducati 22

+0.103

1'31.622

 0.103 162.982
3 United Kingdom J. Rea Pata Prometeon Yamaha 65 Yamaha 21

+0.514

1'32.033

 0.411 162.254
4 United Kingdom A. Lowes Kawasaki Racing 22 Kawasaki 20

+0.533

1'32.052

 0.019 162.221
5 Italy N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 21

+0.552

1'32.071

 0.019 162.187
6 Italy D. Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati 19

+0.591

1'32.110

 0.039 162.119
7 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 23

+0.758

1'32.277

 0.167 161.825
8 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 20

+0.816

1'32.335

 0.058 161.724
9 Italy A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha 55 Yamaha 18

+0.850

1'32.369

 0.034 161.664
10 Italy A. Iannone Team GO Eleven 29 Ducati 21

+0.907

1'32.426

 0.057 161.564
11 United Kingdom S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14 Ducati 18

+0.929

1'32.448

 0.022 161.526
12 United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW 22

+0.942

1'32.461

 0.013 161.503
13 Switzerland D. Aegerter GRT Racing Team 77 Yamaha 16

+0.982

1'32.501

 0.040 161.433
14 Italy A. Bassani Kawasaki Racing 47 Kawasaki 13

+1.002

1'32.521

 0.020 161.399
15 United Kingdom S. Redding Bonovo Action BMW 45 BMW 21

+1.327

1'32.846

 0.325 160.834
16 Spain T. Rabat Puccetti Racing 53 Kawasaki 22

+1.443

1'32.962

 0.116 160.633
17
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha 19

+1.492

1'33.011

 0.049 160.548
18 Spain I. Lecuona Honda World Superbike Team 7 Honda 19

+1.576

1'33.095

 0.084 160.403
19 Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda 12

+1.636

1'33.155

 0.060 160.300
20 Germany P. Oettli GMT94 Yamaha 5 Yamaha 21

+2.031

1'33.550

 0.395 159.623
21 Argentina L. Mercado PETRONAS MIE Racing HONDA Team 36 Honda 18

+2.474

1'33.993

 0.443 158.871
22
H. Gillim PETRONAS MIE Racing HONDA Team
 79 Honda 18

+2.831

1'34.350

 0.357 158.270
23 Italy M. Rinaldi Motocorsa Racing 21 Ducati 4

 

    
Tüm sonuçları görüntüle  

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber WSBK Most 1. antrenman: Toprak hafta sonuna lider başladı

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Sainz: "Bu hafta sonu daha iyi olacağız gibi görünüyor"

Sainz: "Bu hafta sonu daha iyi olacağız gibi görünüyor"

Formula 1
Macaristan GP
Sainz: "Bu hafta sonu daha iyi olacağız gibi görünüyor"
Leclerc: "Neyse ki araçta çok fazla hasar yok"

Leclerc: "Neyse ki araçta çok fazla hasar yok"

Formula 1
Macaristan GP
Leclerc: "Neyse ki araçta çok fazla hasar yok"
Perez: "Cuma günü hiç bu kadar rahat hissetmemiştim"

Perez: "Cuma günü hiç bu kadar rahat hissetmemiştim"

Formula 1
Macaristan GP
Perez: "Cuma günü hiç bu kadar rahat hissetmemiştim"

Son Haberler

Norris: "Hızlı olduğumuzu hissediyorum ama önemli olan bunu gösterebilmek"

Norris: "Hızlı olduğumuzu hissediyorum ama önemli olan bunu gösterebilmek"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Norris: "Hızlı olduğumuzu hissediyorum ama önemli olan bunu gösterebilmek"
Sauber pilotları hemfikir: "Bu hafta sonu çok daha iyi bir konumdayız"

Sauber pilotları hemfikir: "Bu hafta sonu çok daha iyi bir konumdayız"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Sauber pilotları hemfikir: "Bu hafta sonu çok daha iyi bir konumdayız"
Sainz: "Bu hafta sonu daha iyi olacağız gibi görünüyor"

Sainz: "Bu hafta sonu daha iyi olacağız gibi görünüyor"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Sainz: "Bu hafta sonu daha iyi olacağız gibi görünüyor"
Leclerc: "Neyse ki araçta çok fazla hasar yok"

Leclerc: "Neyse ki araçta çok fazla hasar yok"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Leclerc: "Neyse ki araçta çok fazla hasar yok"

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye