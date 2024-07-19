WSBK Most 2. antrenman seansı: Toprak yine lider, Bautista takipte!
BMW fabrika takımı sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, Most'taki ikinci WSBK antrenman seansında zirvede yer aldı.
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 1:31.947'lik turuyla sabahki antrenman seansında zaten liderdi.
Öğleden sonraki seansta pist daha sıcaktı ve 23 sürücünün tamamı, hafta sonunun kalanı için değerli deneyimler elde ettiler.
Kawasaki sürücüsü Alex Lowes seansın başında lider olan isimdi ancak Toprak kısa süre içerisinde en hızlı dereceyi 1:31.519'a çekti.
Bir noktada sürücüler yarış temposu üzerinde çalışmaya başladılar ve derecelerde herhangi bir değişiklik olmadı.
Sonuç olarak Toprak seansı lider tamamlarken, Alvaro Bautista 0.1 saniye geride ikinci en iyi zamanı yaptı.
Bu ikiliyi 0.5 saniye geride üçüncü olan Yamaha sürücüsü Jonathan Rea takip etti.
Alex Lowes'un dördüncü olmasıyla ilk dörtte dört farklı marka yer almış oldu.
Beşinci olan Nicolo Bulega'yı bir diğer Ducati sürücüsü Danilo Petrucci, Remy Gardner, Michael van der Mark, Andrea Locatelli ve Andrea Iannone takip etti.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|54
|BMW
|22
|
1'31.519
|163.166
|2
|A. Bautista Ducati Team
|1
|Ducati
|22
|
+0.103
1'31.622
|0.103
|162.982
|3
|J. Rea Pata Prometeon Yamaha
|65
|Yamaha
|21
|
+0.514
1'32.033
|0.411
|162.254
|4
|A. Lowes Kawasaki Racing
|22
|Kawasaki
|20
|
+0.533
1'32.052
|0.019
|162.221
|5
|N. Bulega Ducati Team
|11
|Ducati
|21
|
+0.552
1'32.071
|0.019
|162.187
|6
|D. Petrucci Barni Racing Team
|9
|Ducati
|19
|
+0.591
1'32.110
|0.039
|162.119
|7
|R. Gardner GRT Racing Team
|87
|Yamaha
|23
|
+0.758
1'32.277
|0.167
|161.825
|8
|M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|60
|BMW
|20
|
+0.816
1'32.335
|0.058
|161.724
|9
|A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha
|55
|Yamaha
|18
|
+0.850
1'32.369
|0.034
|161.664
|10
|A. Iannone Team GO Eleven
|29
|Ducati
|21
|
+0.907
1'32.426
|0.057
|161.564
|11
|S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Ducati
|18
|
+0.929
1'32.448
|0.022
|161.526
|12
|G. Gerloff Bonovo Action BMW
|31
|BMW
|22
|
+0.942
1'32.461
|0.013
|161.503
|13
|D. Aegerter GRT Racing Team
|77
|Yamaha
|16
|
+0.982
1'32.501
|0.040
|161.433
|14
|A. Bassani Kawasaki Racing
|47
|Kawasaki
|13
|
+1.002
1'32.521
|0.020
|161.399
|15
|S. Redding Bonovo Action BMW
|45
|BMW
|21
|
+1.327
1'32.846
|0.325
|160.834
|16
|T. Rabat Puccetti Racing
|53
|Kawasaki
|22
|
+1.443
1'32.962
|0.116
|160.633
|17
|
B. Ray MotoXRacing
|28
|Yamaha
|19
|
+1.492
1'33.011
|0.049
|160.548
|18
|I. Lecuona Honda World Superbike Team
|7
|Honda
|19
|
+1.576
1'33.095
|0.084
|160.403
|19
|X. Vierge Honda World Superbike Team
|97
|Honda
|12
|
+1.636
1'33.155
|0.060
|160.300
|20
|P. Oettli GMT94 Yamaha
|5
|Yamaha
|21
|
+2.031
1'33.550
|0.395
|159.623
|21
|L. Mercado PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|36
|Honda
|18
|
+2.474
1'33.993
|0.443
|158.871
|22
|
H. Gillim PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|79
|Honda
|18
|
+2.831
1'34.350
|0.357
|158.270
|23
|M. Rinaldi Motocorsa Racing
|21
|Ducati
|4
|
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