Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Yarış raporu
World Superbike Autodrom Most

WSBK Most 1. yarış: Toprak Razgatlıoğlu bir kez daha kazandı, Petrucci ve Iannone podyumda!

Most'ta gerçekleştirilen ilk Dünya Superbike Şampiyonası yarışında zafer BMW fabrika takımı sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu'nun oldu.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarışa ilk sıradan başlayan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, ilk virajı lider dönmesinin ardından arkasındaki isimlerle farkı yavaş yavaş açmaya başladı.

Başlangıçta Toprak'ın ardında Nicolo Bulega vardı fakat İtalyan sürücü yavaş yavaş tempo kaybı yaşamaya başlarken, Danilo Petrucci tempo yükseltti.

Öndekileri birer birer geçen Petrucci, ikinciliğe çıktı; Andrea Iannone de Bulega'yı geçerek üçüncülüğe çıktı.

Arka tarafta bunlar olurken, ön tarafta Toprak kusursuz performansıyla galibiyete ulaşan isim oldu ve zaferlerine bir yenisini daha ekledi.

Danilo Petrucci, Barni Racing Team

Danilo Petrucci, Barni Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak böylelikle arka arkaya sekizinci galibiyetini aldı ve şampiyona için çok değerli puanlar kazandı.

Son turda Petrucci ve Iannone ikincilik için çekişirken, bu mücadelenin galibi Petrucci oldu ve bu yılki ikinci podyumunu aldı.

Iannone güçlü performansıyla üçüncü olarak bu yılki üçüncü podyumunu elde etti.

Aldığı ceza sonrası yarışa 10. sıranda başlayan Alvaro Bautista iyi bir yükselişle dördüncü olurken, Remy Gardner beşinci ve gerilemekten kurtulamayan Nicolo Bulega altıncı oldu.

Andrea Locatelli yedinci olurken, Garrett Gerloff sekizinci ve Toprak'ın takım arkadaşı Michael van der Mark dokuzuncu oldu.

Eski şampiyon Jonathan Rea, uzun tur cezasına rağmen ilk onu tamamlayan isim oldu.

Kawasaki sürücüsü Alex Lowes, Bulega ile çekişirken yerde kaldı ve yarışa veda etti.

Toprak bu sonuçla puanını 266 yaparken Bulega 210, Bautista ise 199 puana çıktı.

Yarış Sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Turkey T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 54 BMW 1

-

       25
2 Italy D. Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati 1

+5.740

5.740

 5.740     20
3 Italy A. Iannone Team GO Eleven 29 Ducati 1

+5.881

5.881

 0.141     16
4 Spain A. Bautista Ducati Team 1 Ducati 1

+9.217

9.217

 3.336     13
5 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 1

+11.622

11.622

 2.405     11
6 Italy N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 1

+13.841

13.841

 2.219     10
7 Italy A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha 55 Yamaha 1

+14.186

14.186

 0.345     9
8 United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW 1

+14.596

14.596

 0.410     8
9 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 1

+19.520

19.520

 4.924     7
10 United Kingdom J. Rea Pata Prometeon Yamaha 65 Yamaha 1

+23.579

23.579

 4.059     6
11 Italy M. Rinaldi Motocorsa Racing 21 Ducati 1

+25.370

25.370

 1.791     5
12 United Kingdom S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14 Ducati 1

+25.993

25.993

 0.623     4
13 Switzerland D. Aegerter GRT Racing Team 77 Yamaha 1

+28.213

28.213

 2.220     3
14 Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda 1

+29.628

29.628

 1.415     2
15 United Kingdom S. Redding Bonovo Action BMW 45 BMW 1

+32.972

32.972

 3.344     1
16 Italy A. Bassani Kawasaki Racing 47 Kawasaki 1

+35.666

35.666

 2.694      
17 Spain T. Rabat Puccetti Racing 53 Kawasaki 1

+36.979

36.979

 1.313      
18 Germany P. Oettli GMT94 Yamaha 5 Yamaha 1

+39.711

39.711

 2.732      
19
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha 1

+39.850

39.850

 0.139      
20 Argentina L. Mercado PETRONAS MIE Racing HONDA Team 36 Honda 1

+56.310

56.310

 16.460      
21
H. Gillim PETRONAS MIE Racing HONDA Team
 79 Honda 1

> 1'

        
dnf United Kingdom A. Lowes Kawasaki Racing 22 Kawasaki 1

 

     Yarış dışı  
dnf Spain I. Lecuona Honda World Superbike Team 7 Honda 1

 

     Yarış dışı  
Tüm sonuçları görüntüle  

 

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber WSBK Most sıralama turları: Toprak tur rekoruyla pole pozisyonunda!

Öne Çıkan Yorumlar

Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Perez: "Tünelin ucundaki ışığı görüyorum, pes etmeyeceğim"

Perez: "Tünelin ucundaki ışığı görüyorum, pes etmeyeceğim"

Formula 1
Macaristan GP
Perez: "Tünelin ucundaki ışığı görüyorum, pes etmeyeceğim"
2024 Macaristan GP 3. antrenman seansı: Norris yine lider, McLaren 1-2!

2024 Macaristan GP 3. antrenman seansı: Norris yine lider, McLaren 1-2!

Formula 1
Macaristan GP
2024 Macaristan GP 3. antrenman seansı: Norris yine lider, McLaren 1-2!
WSBK Most sıralama turları: Toprak tur rekoruyla pole pozisyonunda!

WSBK Most sıralama turları: Toprak tur rekoruyla pole pozisyonunda!

World Superbike
Autodrom Most
WSBK Most sıralama turları: Toprak tur rekoruyla pole pozisyonunda!

Son Haberler

Ricciardo: "Macaristan ve Belçika, kariyerimin en önemli iki yarışı olacak"

Ricciardo: "Macaristan ve Belçika, kariyerimin en önemli iki yarışı olacak"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Ricciardo: "Macaristan ve Belçika, kariyerimin en önemli iki yarışı olacak"
Leclerc: "Aracın performansı bu kadar"

Leclerc: "Aracın performansı bu kadar"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Leclerc: "Aracın performansı bu kadar"
Marko: "Perez'in geleceğine Spa'dan sonra karar vereceğiz, Lawson iyi bir aday"

Marko: "Perez'in geleceğine Spa'dan sonra karar vereceğiz, Lawson iyi bir aday"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Marko: "Perez'in geleceğine Spa'dan sonra karar vereceğiz, Lawson iyi bir aday"
Letonya Rallisi: Rovanpera son güne 42 saniye farkla lider giriyor!

Letonya Rallisi: Rovanpera son güne 42 saniye farkla lider giriyor!

WRC WRC
Letonya Rallisi
Letonya Rallisi: Rovanpera son güne 42 saniye farkla lider giriyor!

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye