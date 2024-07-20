WSBK Most 1. yarış: Toprak Razgatlıoğlu bir kez daha kazandı, Petrucci ve Iannone podyumda!
Most'ta gerçekleştirilen ilk Dünya Superbike Şampiyonası yarışında zafer BMW fabrika takımı sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu'nun oldu.
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Yarışa ilk sıradan başlayan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, ilk virajı lider dönmesinin ardından arkasındaki isimlerle farkı yavaş yavaş açmaya başladı.
Başlangıçta Toprak'ın ardında Nicolo Bulega vardı fakat İtalyan sürücü yavaş yavaş tempo kaybı yaşamaya başlarken, Danilo Petrucci tempo yükseltti.
Öndekileri birer birer geçen Petrucci, ikinciliğe çıktı; Andrea Iannone de Bulega'yı geçerek üçüncülüğe çıktı.
Arka tarafta bunlar olurken, ön tarafta Toprak kusursuz performansıyla galibiyete ulaşan isim oldu ve zaferlerine bir yenisini daha ekledi.
Danilo Petrucci, Barni Racing Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Toprak böylelikle arka arkaya sekizinci galibiyetini aldı ve şampiyona için çok değerli puanlar kazandı.
Son turda Petrucci ve Iannone ikincilik için çekişirken, bu mücadelenin galibi Petrucci oldu ve bu yılki ikinci podyumunu aldı.
Iannone güçlü performansıyla üçüncü olarak bu yılki üçüncü podyumunu elde etti.
Aldığı ceza sonrası yarışa 10. sıranda başlayan Alvaro Bautista iyi bir yükselişle dördüncü olurken, Remy Gardner beşinci ve gerilemekten kurtulamayan Nicolo Bulega altıncı oldu.
Andrea Locatelli yedinci olurken, Garrett Gerloff sekizinci ve Toprak'ın takım arkadaşı Michael van der Mark dokuzuncu oldu.
Eski şampiyon Jonathan Rea, uzun tur cezasına rağmen ilk onu tamamlayan isim oldu.
Kawasaki sürücüsü Alex Lowes, Bulega ile çekişirken yerde kaldı ve yarışa veda etti.
Toprak bu sonuçla puanını 266 yaparken Bulega 210, Bautista ise 199 puana çıktı.
Yarış Sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|54
|BMW
|1
|
-
|25
|2
|D. Petrucci Barni Racing Team
|9
|Ducati
|1
|
+5.740
5.740
|5.740
|20
|3
|A. Iannone Team GO Eleven
|29
|Ducati
|1
|
+5.881
5.881
|0.141
|16
|4
|A. Bautista Ducati Team
|1
|Ducati
|1
|
+9.217
9.217
|3.336
|13
|5
|R. Gardner GRT Racing Team
|87
|Yamaha
|1
|
+11.622
11.622
|2.405
|11
|6
|N. Bulega Ducati Team
|11
|Ducati
|1
|
+13.841
13.841
|2.219
|10
|7
|A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha
|55
|Yamaha
|1
|
+14.186
14.186
|0.345
|9
|8
|G. Gerloff Bonovo Action BMW
|31
|BMW
|1
|
+14.596
14.596
|0.410
|8
|9
|M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|60
|BMW
|1
|
+19.520
19.520
|4.924
|7
|10
|J. Rea Pata Prometeon Yamaha
|65
|Yamaha
|1
|
+23.579
23.579
|4.059
|6
|11
|M. Rinaldi Motocorsa Racing
|21
|Ducati
|1
|
+25.370
25.370
|1.791
|5
|12
|S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Ducati
|1
|
+25.993
25.993
|0.623
|4
|13
|D. Aegerter GRT Racing Team
|77
|Yamaha
|1
|
+28.213
28.213
|2.220
|3
|14
|X. Vierge Honda World Superbike Team
|97
|Honda
|1
|
+29.628
29.628
|1.415
|2
|15
|S. Redding Bonovo Action BMW
|45
|BMW
|1
|
+32.972
32.972
|3.344
|1
|16
|A. Bassani Kawasaki Racing
|47
|Kawasaki
|1
|
+35.666
35.666
|2.694
|17
|T. Rabat Puccetti Racing
|53
|Kawasaki
|1
|
+36.979
36.979
|1.313
|18
|P. Oettli GMT94 Yamaha
|5
|Yamaha
|1
|
+39.711
39.711
|2.732
|19
|
B. Ray MotoXRacing
|28
|Yamaha
|1
|
+39.850
39.850
|0.139
|20
|L. Mercado PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|36
|Honda
|1
|
+56.310
56.310
|16.460
|21
|
H. Gillim PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|79
|Honda
|1
|
> 1'
|dnf
|A. Lowes Kawasaki Racing
|22
|Kawasaki
|1
|
|Yarış dışı
|dnf
|I. Lecuona Honda World Superbike Team
|7
|Honda
|1
|
|Yarış dışı
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