WSBK Most 1. yarış: Toprak Razgatlıoğlu bir kez daha kazandı, Petrucci ve Iannone podyumda!

Yarışa ilk sıradan başlayan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, ilk virajı lider dönmesinin ardından arkasındaki isimlerle farkı yavaş yavaş açmaya başladı.

Başlangıçta Toprak'ın ardında Nicolo Bulega vardı fakat İtalyan sürücü yavaş yavaş tempo kaybı yaşamaya başlarken, Danilo Petrucci tempo yükseltti.

Öndekileri birer birer geçen Petrucci, ikinciliğe çıktı; Andrea Iannone de Bulega'yı geçerek üçüncülüğe çıktı.

Arka tarafta bunlar olurken, ön tarafta Toprak kusursuz performansıyla galibiyete ulaşan isim oldu ve zaferlerine bir yenisini daha ekledi.

Danilo Petrucci, Barni Racing Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak böylelikle arka arkaya sekizinci galibiyetini aldı ve şampiyona için çok değerli puanlar kazandı.

Son turda Petrucci ve Iannone ikincilik için çekişirken, bu mücadelenin galibi Petrucci oldu ve bu yılki ikinci podyumunu aldı.

Iannone güçlü performansıyla üçüncü olarak bu yılki üçüncü podyumunu elde etti.

Aldığı ceza sonrası yarışa 10. sıranda başlayan Alvaro Bautista iyi bir yükselişle dördüncü olurken, Remy Gardner beşinci ve gerilemekten kurtulamayan Nicolo Bulega altıncı oldu.

Andrea Locatelli yedinci olurken, Garrett Gerloff sekizinci ve Toprak'ın takım arkadaşı Michael van der Mark dokuzuncu oldu.

Eski şampiyon Jonathan Rea, uzun tur cezasına rağmen ilk onu tamamlayan isim oldu.

Kawasaki sürücüsü Alex Lowes, Bulega ile çekişirken yerde kaldı ve yarışa veda etti.

Toprak bu sonuçla puanını 266 yaparken Bulega 210, Bautista ise 199 puana çıktı.

Yarış Sonucu: