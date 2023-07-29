WSBK Most 1. yarış: Lastik seçimleri işleri karıştırdı, Rea kazandı, Toprak ikinci, Bautista sadece 12.

WSBK padoğu yaz arasından önceki son yarış için Çekya'daki Most Pisti'ne gelirken, hafta sonunun ilk yarışı bugün gerçekleştirildi.

Yağmurun ıslattığı Most Pisti'ndeki yarış öncesinde Toprak Razgatlıoğlu ilk cepteydi. Temsilcimiz, yarıştan birkaç saat önce gerçekleştirilen sıralama turlarında tur rekorunu kırmış ve 0.5 saniyelik farkla pole pozisyonunu almıştı.

Gridde onun arkasında Danilo Petrucci, Michael Ruben Rinaldi, Remy Gardner ve Axel Bassani ilk 5'i tamamlıyordu. Jonathan Rea altıncı, şampiyona lideri Alvaro Bautista ise Superpole'deki turunun silinmesinin ardından 14. sıradan start alıyordu.

Yarış öncesinde lastikler konusunda birçok farklı tercih vardı. Toprak, Petrucci ve Redding gibi isimler pistin yarış içerisinde kuruyacağını düşünerek geçiş lastiği takmıştı. Bautista ve Rea de ise yağmur lastiği vardı.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarış raporu

Formasyon turunun sorunsuz bir şekilde tamamlanmasıyla 25 sürücü de gride yerleşmesiyle yarış başladı.

Startta pist ıslak olduğundan yağmur lastiğiyle başlayan sürücüler çok iyi startlar aldılar, temsilcimiz Toprak ise istediği gibi kalkamadı çünkü kendisi geçiş lastiklerindeydi.

Şampiyon sürücümüz, geçiş lastiklerindeki diğer isimler gibi kötü bir ilk tur geçirdi ve 11 sıra kaybederek 12. sıraya geriledi.

Lastiklerle kumar oynayan Toprak, pistin yarışın sonuna doğru kuruyacağını düşündüğünden geçiş lastikleriyle başlamıştı. Geçiş lastiklerinde ilk başlarda biraz daha yavaş kalsak da yarışın orta bölümlerine doğru hızlanmayı planlıyorduk.

Yağmur lastiği ile başlayan Bautista, Bassani ve Remy Gardner gibi isimler ise çok iyi startlar aldılar ve ilk sıralara yükseldiler.

Yarış startı:

Starttan birkaç tur sonra pist kurumaya başladı ve planımız işe yaradı.

Yarışta ilk birkaç tur geride kaldıktan sonra pist kurumaya başladı ve ıslak zemin lastikleriyle başlayan Bassani, Bautista, Xavi Vierge, Gardner gibi isimler pite gelerek geçiş lastiklerine geçmek zorunda kaldılar!

Bautista, pite gelmesinin ardından 17. sıraya kadar geriledi. Islak zemin lastiğiyle başlayan diğer isimler de oyunun dışında kaldılar.

Islak zeminle başlayanlar pite gelerek geçiş lastiğine geçtiler:

Yarışa zaten geçiş lastikleriyle başlayan Toprak ise pite gelmek zorunda değildi ve temsilcimiz, pist kuruyana dek ilk birkaç tur geride kalsa da ıslak zemin lastikleriyle başlayanlar pite gelince 3. sıraya yükseldi!

Bu noktada Jonathan Rea, ön tarafta 12 saniyelik bir avantaja sahipti. Yarışa yağmur lastiğiyle başlayan Rea, aynı lastiğe sahip diğer sürücülerin aksine pite gelmedi ve dışarıda kalmayı tercih etti.

Onun arkasında ise geçiş lastiğine sahip olan Locatelli, Toprak, Redding ve Petrucci 2. sıra için mücadele ediyordu. Bu mücadele birkaç tur sürse de sonrasında Toprak, tüm rakiplerini birer birer geçerek ikinci sıraya çıktı ve gözünü Rea'ye dikti.

Toprak'ın Locattelli ve Redding'i aynı anda geçtiği geçişi özellikle güzeldi.

Toprak'ın geçişi:

Rea'nin yaklaşık 12 saniyelik bir avantajı vardı ve bitime 11 tur kala Toprak, bu arayı yavaş yavaş eritmeye başladı. Bitime 9 tur kala aradaki fark 9 saniyeye inmişti.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Temsilcimiz, yarışın geri kalanında Rea'yi yakalamaya çalıştı ve farkı 4 saniyeye kadar indirdi ama Rea önde kalmayı başardı ve Most'ta 1. yarışı kazandı.

6 kez şampiyon Rea, bu harika sürüşle bu sezonki ilk zaferini aldı ve galibiyet orucunu bozmuş oldu. Kuzey İrlandalı sürücü, yarışa yağmur lastikleriyle başlasa da aynı lastiklerdeki diğer isimlerin aksine pite gelmedi ve ön tarafta lastiklerini iyi bir şekilde koruyarak zafere ulaştı.

Temsilcimiz Toprak, yarışa geçiş lastiğiyle başlayarak kumar oynamıştı ve bu kumar tuttu. İlk turlarda yağmur lastiğindeki isimlere geçilsek de sonrasında onların pite gelmesiyle yeniden yükseldik ve Bautista'nın gerilerde kaldığı bu yarışta 2. sırayı aldık.

Bu sonuçla birlikte, şampiyonadaki fark 54'e inmiş oldu.

Toprak'la aynı stratejiyi uygulayan Danilo Petrucci ise 3. sırayı alarak podyumun son basamağında kendisine yer buldu.

Danilo Petrucci, Barni Racing Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

BMW'de Redding iyi stratejisinin de yardımıyla dördüncü olurken, Honda'da Iker Lecuona beşinci sırayı aldı ve Honda'ya son zamanlardaki en iyi sonucunu getirdi.

Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli, damalı bayrağı yedinci sırada gördü. Yarışa yağmur lastiğiyle başlayan ve ilk virajı lider dönen Bassani ise pite gelmesinin ardından yedinci sıraya kadar yükselebildi.

Dominique Aegerter sekizinci sırayı alırken; Alex Lowes ile Lois Baz ilk 10'u tamamladılar.

Yarışa yağmur lastiğiyle başlayan Remy Gardner ve Bautista da istediklerini alamadılar. Gardner on birinci, Bautista on ikinci oldu. Bautista, şampiyonadaki ana rakibi Toprak'a bu yarışta da önemli puanlar kaybetmiş oldu ve puan farkı 54'e indi.