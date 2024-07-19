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Antrenman raporu
World Superbike Autodrom Most

WSBK Most 1. antrenman: Toprak hafta sonuna lider başladı

BMW fabrika takımı sürücü Toprak Razgatlıoğlu, Most'ta düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nın ilk antrenman seansında en hızlı zamanı yaptı

Ezel Tan
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

23 sürücü ilk antrenman seansının başında yaz koşullarıyla karşılaştı; MIE Honda takımı, Tarran Mackenzie ve Adam Norrodin'in Donington'daki kazalar sonucu sakatlanmalarının ardından bu hafta sonuna yedek sürücülerle başladı.

Leandro Mercado ve Hayden Gillim, Most'ta iki MIE-Hondayı kullandılar.

Most'ta lastik tedarikçisi Pirelli, diğer yarışların çoğuna kıyasla daha sert lastikler tedarik ediyor. Most Pisti'ndeki hızlı sol virajlar arka lastiklere çok fazla yük bindiriyor ve geçen yıl lastikler çok fazla hasar görmüştü.

Daha sert lastik hamurlar, olası kazaları önlemek için tasarlandı.

Genel görüş daha sert lastiklerin Kawasaki'nin işine yaradığı yönünde fakat temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu da Cuma sabahı çok hızlıydı.

Geçen hafta sonu Donington'a damga vuran ve üç yarışta da zafere ulaşan Toprak, seansı 1:31.947'lik turuyla zirvede tamamlayan isim oldu.

Toprak böylelikle hafta sonuna güçlü bir başlangıç yaptı ve bir kez daha zirve için yarışacağının sinyallerini verdi.

Remy Gardner açılış seansını ikinci sırada tamamlarken, ilk üçü 0.293 saniye geride tamamlayan son şampiyon Alvaro Bautista tamamladı.

Bir diğer Ducati sürücüsü Danilo Petrucci dördüncü olurken, Donington'da güçlü bir performans sergileyen Scott Redding beşinci oldu.

Jonathan Rea son bölümde altıncı sıraya gerilerken, bu yılın hızlı ismi Nicolo Bulega 0.560 saniye geride yedinci olabildi.

Sekizinci olan Iker Lecuona'yı Alex Lowes ve Michael Rinaldi takip etti.

Most'taki ikinci antrenman seansı saat 16:00'da başlayacak.

Seans sonucu:

   
1
 - 
4
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s
1 Turkey T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 54 BMW 16

1'31.947

   162.406
2 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 19

+0.286

1'32.233

 0.286 161.903
3 Spain A. Bautista Ducati Team 1 Ducati 21

+0.293

1'32.240

 0.007 161.890
4 Italy D. Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati 19

+0.415

1'32.362

 0.122 161.676
5 United Kingdom S. Redding Bonovo Action BMW 45 BMW 16

+0.418

1'32.365

 0.003 161.671
6 United Kingdom J. Rea Pata Prometeon Yamaha 65 Yamaha 17

+0.518

1'32.465

 0.100 161.496
7 Italy N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 19

+0.560

1'32.507

 0.042 161.423
8 Spain I. Lecuona Honda World Superbike Team 7 Honda 18

+0.591

1'32.538

 0.031 161.369
9 United Kingdom A. Lowes Kawasaki Racing 22 Kawasaki 18

+0.648

1'32.595

 0.057 161.270
10 Italy M. Rinaldi Motocorsa Racing 21 Ducati 16

+0.853

1'32.800

 0.205 160.913
11 Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda 19

+1.067

1'33.014

 0.214 160.543
12 Italy A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha 55 Yamaha 20

+1.084

1'33.031

 0.017 160.514
13 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 22

+1.250

1'33.197

 0.166 160.228
14 Italy A. Bassani Kawasaki Racing 47 Kawasaki 19

+1.262

1'33.209

 0.012 160.207
15 Italy A. Iannone Team GO Eleven 29 Ducati 17

+1.307

1'33.254

 0.045 160.130
16
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha 18

+1.509

1'33.456

 0.202 159.784
17 United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW 19

+1.593

1'33.540

 0.084 159.640
18 Spain T. Rabat Puccetti Racing 53 Kawasaki 17

+1.662

1'33.609

 0.069 159.523
19 United Kingdom S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14 Ducati 18

+1.664

1'33.611

 0.002 159.519
20 Switzerland D. Aegerter GRT Racing Team 77 Yamaha 20

+1.724

1'33.671

 0.060 159.417
21 Germany P. Oettli GMT94 Yamaha 5 Yamaha 19

+2.353

1'34.300

 0.629 158.354
22 Argentina L. Mercado PETRONAS MIE Racing HONDA Team 36 Honda 18

+2.825

1'34.772

 0.472 157.565
23
H. Gillim PETRONAS MIE Racing HONDA Team
 79 Honda 18

+3.779

1'35.726

 0.954 155.995
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