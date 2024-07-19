WSBK Most 1. antrenman: Toprak hafta sonuna lider başladı
BMW fabrika takımı sürücü Toprak Razgatlıoğlu, Most'ta düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nın ilk antrenman seansında en hızlı zamanı yaptı
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
23 sürücü ilk antrenman seansının başında yaz koşullarıyla karşılaştı; MIE Honda takımı, Tarran Mackenzie ve Adam Norrodin'in Donington'daki kazalar sonucu sakatlanmalarının ardından bu hafta sonuna yedek sürücülerle başladı.
Leandro Mercado ve Hayden Gillim, Most'ta iki MIE-Hondayı kullandılar.
Most'ta lastik tedarikçisi Pirelli, diğer yarışların çoğuna kıyasla daha sert lastikler tedarik ediyor. Most Pisti'ndeki hızlı sol virajlar arka lastiklere çok fazla yük bindiriyor ve geçen yıl lastikler çok fazla hasar görmüştü.
Daha sert lastik hamurlar, olası kazaları önlemek için tasarlandı.
Genel görüş daha sert lastiklerin Kawasaki'nin işine yaradığı yönünde fakat temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu da Cuma sabahı çok hızlıydı.
Geçen hafta sonu Donington'a damga vuran ve üç yarışta da zafere ulaşan Toprak, seansı 1:31.947'lik turuyla zirvede tamamlayan isim oldu.
Toprak böylelikle hafta sonuna güçlü bir başlangıç yaptı ve bir kez daha zirve için yarışacağının sinyallerini verdi.
Remy Gardner açılış seansını ikinci sırada tamamlarken, ilk üçü 0.293 saniye geride tamamlayan son şampiyon Alvaro Bautista tamamladı.
Bir diğer Ducati sürücüsü Danilo Petrucci dördüncü olurken, Donington'da güçlü bir performans sergileyen Scott Redding beşinci oldu.
Jonathan Rea son bölümde altıncı sıraya gerilerken, bu yılın hızlı ismi Nicolo Bulega 0.560 saniye geride yedinci olabildi.
Sekizinci olan Iker Lecuona'yı Alex Lowes ve Michael Rinaldi takip etti.
Most'taki ikinci antrenman seansı saat 16:00'da başlayacak.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|54
|BMW
|16
|
1'31.947
|162.406
|2
|R. Gardner GRT Racing Team
|87
|Yamaha
|19
|
+0.286
1'32.233
|0.286
|161.903
|3
|A. Bautista Ducati Team
|1
|Ducati
|21
|
+0.293
1'32.240
|0.007
|161.890
|4
|D. Petrucci Barni Racing Team
|9
|Ducati
|19
|
+0.415
1'32.362
|0.122
|161.676
|5
|S. Redding Bonovo Action BMW
|45
|BMW
|16
|
+0.418
1'32.365
|0.003
|161.671
|6
|J. Rea Pata Prometeon Yamaha
|65
|Yamaha
|17
|
+0.518
1'32.465
|0.100
|161.496
|7
|N. Bulega Ducati Team
|11
|Ducati
|19
|
+0.560
1'32.507
|0.042
|161.423
|8
|I. Lecuona Honda World Superbike Team
|7
|Honda
|18
|
+0.591
1'32.538
|0.031
|161.369
|9
|A. Lowes Kawasaki Racing
|22
|Kawasaki
|18
|
+0.648
1'32.595
|0.057
|161.270
|10
|M. Rinaldi Motocorsa Racing
|21
|Ducati
|16
|
+0.853
1'32.800
|0.205
|160.913
|11
|X. Vierge Honda World Superbike Team
|97
|Honda
|19
|
+1.067
1'33.014
|0.214
|160.543
|12
|A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha
|55
|Yamaha
|20
|
+1.084
1'33.031
|0.017
|160.514
|13
|M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|60
|BMW
|22
|
+1.250
1'33.197
|0.166
|160.228
|14
|A. Bassani Kawasaki Racing
|47
|Kawasaki
|19
|
+1.262
1'33.209
|0.012
|160.207
|15
|A. Iannone Team GO Eleven
|29
|Ducati
|17
|
+1.307
1'33.254
|0.045
|160.130
|16
|
B. Ray MotoXRacing
|28
|Yamaha
|18
|
+1.509
1'33.456
|0.202
|159.784
|17
|G. Gerloff Bonovo Action BMW
|31
|BMW
|19
|
+1.593
1'33.540
|0.084
|159.640
|18
|T. Rabat Puccetti Racing
|53
|Kawasaki
|17
|
+1.662
1'33.609
|0.069
|159.523
|19
|S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Ducati
|18
|
+1.664
1'33.611
|0.002
|159.519
|20
|D. Aegerter GRT Racing Team
|77
|Yamaha
|20
|
+1.724
1'33.671
|0.060
|159.417
|21
|P. Oettli GMT94 Yamaha
|5
|Yamaha
|19
|
+2.353
1'34.300
|0.629
|158.354
|22
|L. Mercado PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|36
|Honda
|18
|
+2.825
1'34.772
|0.472
|157.565
|23
|
H. Gillim PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|79
|Honda
|18
|
+3.779
1'35.726
|0.954
|155.995
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