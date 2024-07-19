WSBK Most 1. antrenman: Toprak hafta sonuna lider başladı

23 sürücü ilk antrenman seansının başında yaz koşullarıyla karşılaştı; MIE Honda takımı, Tarran Mackenzie ve Adam Norrodin'in Donington'daki kazalar sonucu sakatlanmalarının ardından bu hafta sonuna yedek sürücülerle başladı.

Leandro Mercado ve Hayden Gillim, Most'ta iki MIE-Hondayı kullandılar.

Most'ta lastik tedarikçisi Pirelli, diğer yarışların çoğuna kıyasla daha sert lastikler tedarik ediyor. Most Pisti'ndeki hızlı sol virajlar arka lastiklere çok fazla yük bindiriyor ve geçen yıl lastikler çok fazla hasar görmüştü.

Daha sert lastik hamurlar, olası kazaları önlemek için tasarlandı.

Genel görüş daha sert lastiklerin Kawasaki'nin işine yaradığı yönünde fakat temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu da Cuma sabahı çok hızlıydı.

Geçen hafta sonu Donington'a damga vuran ve üç yarışta da zafere ulaşan Toprak, seansı 1:31.947'lik turuyla zirvede tamamlayan isim oldu.

Toprak böylelikle hafta sonuna güçlü bir başlangıç yaptı ve bir kez daha zirve için yarışacağının sinyallerini verdi.

Remy Gardner açılış seansını ikinci sırada tamamlarken, ilk üçü 0.293 saniye geride tamamlayan son şampiyon Alvaro Bautista tamamladı.

Bir diğer Ducati sürücüsü Danilo Petrucci dördüncü olurken, Donington'da güçlü bir performans sergileyen Scott Redding beşinci oldu.

Jonathan Rea son bölümde altıncı sıraya gerilerken, bu yılın hızlı ismi Nicolo Bulega 0.560 saniye geride yedinci olabildi.

Sekizinci olan Iker Lecuona'yı Alex Lowes ve Michael Rinaldi takip etti.

Most'taki ikinci antrenman seansı saat 16:00'da başlayacak.

Seans sonucu: