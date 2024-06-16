WSBK Misano: Toprak yine kazandı, hafta sonunu üç zaferle kapattı!

Hafta sonunun final yarışına temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ilk sıradan başlarken, ilk virajın ardından liderlik Nicolo Bulega'nın eline geçti.

Andrea Iannone iyi bir kalkışla ikinci sıraya çıkarken, Alex Lowes üçüncülüğe, Andrea Locatelli ise dördüncü sıraya çıktı.

Fakat Iannone tur bitmeden yaptığı hata sonrası beşinci sıraya geriledi.

Toprak, kısa süre içerisinde Lowes'u geçerek lider Bulega'nın peşine takıldı. Bu noktada aradaki fark 1.5 saniyeye kadar çıkmıştı.

Toprak ile üçüncü sıradaki Lowes arasında 3.5 saniyelik büyük bir fark vardı.

Toprak turlar ilerledikçe Bulega ile farkı kapattı ve İtalyan sürücüyü geçerek liderliği eline geçirdi.

Temsilcimiz, liderliği almasının ardından Bulega ile farkı açmaya başladı ve son bölümde hata yapmayarak galibiyete ulaşan isim oldu.

Beş saniye gibi büyük bir farkla galibiyete ulaşan Toprak hafta sonunu üç zaferle kapatırken, arka arkaya dördüncü galibiyetini aldı.

Bu, kariyerinin üçüncü üçte üçü olurken, kariyerinde ilk kez dört yarış arka arkaya kazanmış oldu.

Bulega'nın ikinci olduğu yarışta Bautista son bölümde Lowes’u geçerek üçüncülüğü aldı.

Lowes dördüncü olurken, Locatelli beşinci ve Danilo Petrucci altıncı oldu.

Axel Bassani'nin yedinci olurken, ilk onu Remy Gardner, Iker Lecuona ve Jonathan Rea tamamladı.

Iannone ise 11. sırada finiş gördü.

Toprak bu sonuçla hafta sonundan 179 puanla lider ayrılırken, Bulega puanını 158 yaptı ve şampiyona ikinciliğine yükseldi. Bautista ise lider girdiği hafta sonundan 155 puanla üçüncü sırada ayrılıyor.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda bir sonraki durak 13-14 Temmuz'da Donington Park olacak.