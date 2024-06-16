Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Yarış raporu
World Superbike Misano

WSBK Misano: Toprak yine kazandı, hafta sonunu üç zaferle kapattı!

Misano'da gerçekleştirilen üçüncü Dünya Superbike Şampiyonası yarışında zafer BMW sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu'nun oldu.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Hafta sonunun final yarışına temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ilk sıradan başlarken, ilk virajın ardından liderlik Nicolo Bulega'nın eline geçti.

Andrea Iannone iyi bir kalkışla ikinci sıraya çıkarken, Alex Lowes üçüncülüğe, Andrea Locatelli ise dördüncü sıraya çıktı.

 Fakat Iannone tur bitmeden yaptığı hata sonrası beşinci sıraya geriledi.

Toprak, kısa süre içerisinde Lowes'u geçerek lider Bulega'nın peşine takıldı. Bu noktada aradaki fark 1.5 saniyeye kadar çıkmıştı.

 Toprak ile üçüncü sıradaki Lowes arasında 3.5 saniyelik büyük bir fark vardı.

Toprak turlar ilerledikçe Bulega ile farkı kapattı ve İtalyan sürücüyü geçerek liderliği eline geçirdi.

Temsilcimiz, liderliği almasının ardından Bulega ile farkı açmaya başladı ve son bölümde hata yapmayarak galibiyete ulaşan isim oldu.

Beş saniye gibi büyük bir farkla galibiyete ulaşan Toprak hafta sonunu üç zaferle kapatırken, arka arkaya dördüncü galibiyetini aldı.

 Bu, kariyerinin üçüncü üçte üçü olurken, kariyerinde ilk kez dört yarış arka arkaya kazanmış oldu.

Bulega'nın ikinci olduğu yarışta Bautista son bölümde Lowes’u geçerek üçüncülüğü aldı.

Lowes dördüncü olurken, Locatelli beşinci ve Danilo Petrucci altıncı oldu.

Axel Bassani'nin yedinci olurken, ilk onu Remy Gardner, Iker Lecuona ve Jonathan Rea tamamladı.

Iannone ise 11. sırada finiş gördü.

Toprak bu sonuçla hafta sonundan 179 puanla lider ayrılırken, Bulega puanını 158 yaptı ve şampiyona ikinciliğine yükseldi. Bautista ise lider girdiği hafta sonundan 155 puanla üçüncü sırada ayrılıyor.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda bir sonraki durak 13-14 Temmuz'da Donington Park olacak.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber WSBK Misano: Toprak Superpole yarışını kazandı, Bautista kaza yaptı!

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
WSBK Misano: Toprak Superpole yarışını kazandı, Bautista kaza yaptı!

WSBK Misano: Toprak Superpole yarışını kazandı, Bautista kaza yaptı!

World Superbike
Misano
WSBK Misano: Toprak Superpole yarışını kazandı, Bautista kaza yaptı!
FIA, uygun fiyatlı Cross Car aracını Semerkant'ta tanıttı

FIA, uygun fiyatlı Cross Car aracını Semerkant'ta tanıttı

GENEL
FIA, uygun fiyatlı Cross Car aracını Semerkant'ta tanıttı
WSBK Misano: Toprak rahat şekilde kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi!

WSBK Misano: Toprak rahat şekilde kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi!

World Superbike
Misano
WSBK Misano: Toprak rahat şekilde kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi!

Son Haberler

Verstappen tarihin en iyi beş sürücüsünü seçti

Verstappen tarihin en iyi beş sürücüsünü seçti

F1 Formula 1
İspanya GP
Verstappen tarihin en iyi beş sürücüsünü seçti
Ocon: "Doğru zaman geldiğinde geleceğimi açıklayacağım"

Ocon: "Doğru zaman geldiğinde geleceğimi açıklayacağım"

F1 Formula 1
Ocon: "Doğru zaman geldiğinde geleceğimi açıklayacağım"
Verstappen: "2026'da araç ağırlıkları daha da azaltılmalı"

Verstappen: "2026'da araç ağırlıkları daha da azaltılmalı"

F1 Formula 1
İspanya GP
Verstappen: "2026'da araç ağırlıkları daha da azaltılmalı"
Krack: "İşe alım söylentileri takımın cazip bir yer olduğunu gösteriyor"

Krack: "İşe alım söylentileri takımın cazip bir yer olduğunu gösteriyor"

F1 Formula 1
İspanya GP
Krack: "İşe alım söylentileri takımın cazip bir yer olduğunu gösteriyor"

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye