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Yarış raporu
World Superbike Misano

WSBK Misano: Toprak Superpole yarışını kazandı, Bautista kaza yaptı!

Toprak Razgatlıoğlu, WSBK Misano Superpole yarışında galibiyete ulaşan isim oldu.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ilk sıradan başladığı Superpole yarışının ilk metrelerinde Nicolo Bulega'ya geçildi fakat İtalyan sürücü ilk virajda dışarı açılınca temsilcimiz tekrar liderliği aldı.

İlk virajların ardından sıralama Toprak, Alex Lowes, Bulega ve Alvaro Bautista şeklindeydi.

Bulega tur bitmeden hem Lowes hem de Toprak'ı geçerek liderliği eline geçirdi fakat Toprak aradaki farkın açılmasına izin vermedi ve birkaç tur sonra tekrar liderliği aldı.

Bu iki isim Lowes ile farkı açmaya başladı ve galibiyet mücadelesinde yalnız kaldı.

Bautista bitime altı tur kala motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kendisini yer buldu. Ön tarafta ise Toprak hata yapmadı ve galibiyete ulaşarak arka arkaya galibiyet sayısını üçe çıkardı.

Bulega ikinci olurken, Lowes üçüncü, Andrea Locatelli ise dördüncü oldu.

Andrea Iannone kendi ülkesinde beşinci olurken, Axel Bassani altıncı, Iker Lecuona yedinci ve gerilerden yükselen Jonathan Rea sekizinci oldu.

Bautista kaza sonrası yarışa devam etse de ancak 17. olabildi ve puan alamadı.

Toprak bu sonuçla puanını 154 yaparken, Bautista 139 ve Bulega 138 puanda kaldı.

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