WSBK Misano: Toprak rahat şekilde kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi!
Misano'da gerçekleştirilen birinci Dünya Superbike Şampiyonası yarışında zafer BMW sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu'nun oldu.
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Misano'da gerçekleştirilen yarışa temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ilk sıradan başlasa da Remy Gardner, harika bir kalkış yaparak ilk viraj öncesinde liderliğe yükseldi.
Alvaro Bautista da iyi bir startın ardından üçüncülüğe çıktı; böylelikle sıralama Gardner, Toprak, Bautista ve Nicolo Bulega şeklinde oldu.
Toprak birkaç turluk baskının ardından Gardner'ı geçerek liderliği Yamaha sürücüsünden aldı. Gardner tempo yakalamakta zorlanmasının ardından iki Ducati sürücüsüne birden geçilerek kısa sürede dördüncü sıraya geriledi.
Bulega da takım arkadaşı Bautista'yı geçerek ikinciliğe çıktı. Bu noktada Toprak farkı 1.5 saniyenin üzerine çıkarmıştı.
Bulega, Toprak'la arasındaki farkı kapatmak için zorlasa da, Toprak çok iyi bir tempodaydı ve farkı kısa iki saniyeye kadar çıkardı.
Kalan bölümde hata yapmayan Toprak, damalı bayrağı ilk sırada görerek Misano'daki ilk yarışın galibi oldu.
Bu, Toprak'ın arka arkaya ikinci galibiyeti olurken, bu yılki toplam galibiyet sayısını dörde çıkardı.
Toprak aynı zamanda şampiyonada da Bautista'yı geçerek zirveye yerleşti ve 2012'den bu yana şampiyona lideri olan ilk BMW sürücüsü oldu.
Bulega yarışı ikinci sırada tamamlarken, Bautista takım arkadaşının gerisinde üçüncü oldu.
Andrea Locatelli, uzun süre zorladığı Gardner'ı geçerek dördüncü olurken, Alex Lowes beşinci ve Ramy Gardner altıncı oldu.
Yerel kahraman Andrea Iannone'nin yedinci olduğu yarışta Michal van der Mark, Danilo Petrucci ve Iker Lecuona ilk onu tamamladı.
Kaza yapan Yamaha fabrika takımı sürücüsü Jonathan Rea, tıbbi kontroller için sağlık merkezine götürüldü fakat durumunun iyi olduğu açıklandı.
Nicolo Bulega, Aruba.It Racing Ducati
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
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