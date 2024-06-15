Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Yarış raporu
World Superbike Misano

WSBK Misano: Toprak rahat şekilde kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi!

Misano'da gerçekleştirilen birinci Dünya Superbike Şampiyonası yarışında zafer BMW sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu'nun oldu.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Misano'da gerçekleştirilen yarışa temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ilk sıradan başlasa da Remy Gardner, harika bir kalkış yaparak ilk viraj öncesinde liderliğe yükseldi.

Alvaro Bautista da iyi bir startın ardından üçüncülüğe çıktı; böylelikle sıralama Gardner, Toprak, Bautista ve Nicolo Bulega şeklinde oldu.

Toprak birkaç turluk baskının ardından Gardner'ı geçerek liderliği Yamaha sürücüsünden aldı. Gardner tempo yakalamakta zorlanmasının ardından iki Ducati sürücüsüne birden geçilerek kısa sürede dördüncü sıraya geriledi.

Bulega da takım arkadaşı Bautista'yı geçerek ikinciliğe çıktı. Bu noktada Toprak farkı 1.5 saniyenin üzerine çıkarmıştı.

Bulega, Toprak'la arasındaki farkı kapatmak için zorlasa da, Toprak çok iyi bir tempodaydı ve farkı kısa iki saniyeye kadar çıkardı.

Kalan bölümde hata yapmayan Toprak, damalı bayrağı ilk sırada görerek Misano'daki ilk yarışın galibi oldu.

Bu, Toprak'ın arka arkaya ikinci galibiyeti olurken, bu yılki toplam galibiyet sayısını dörde çıkardı.

Toprak aynı zamanda şampiyonada da Bautista'yı geçerek zirveye yerleşti ve 2012'den bu yana şampiyona lideri olan ilk BMW sürücüsü oldu.

Bulega yarışı ikinci sırada tamamlarken, Bautista takım arkadaşının gerisinde üçüncü oldu.

Andrea Locatelli, uzun süre zorladığı Gardner'ı geçerek dördüncü olurken, Alex Lowes beşinci ve Ramy Gardner altıncı oldu.

Yerel kahraman Andrea Iannone'nin yedinci olduğu yarışta Michal van der Mark, Danilo Petrucci ve Iker Lecuona ilk onu tamamladı.

Kaza yapan Yamaha fabrika takımı sürücüsü Jonathan Rea, tıbbi kontroller için sağlık merkezine götürüldü fakat durumunun iyi olduğu açıklandı.

Nicolo Bulega, Aruba.It Racing Ducati

Nicolo Bulega, Aruba.It Racing Ducati

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber WSBK Misano: Bulega'nın turu silindi, Toprak pole pozisyonunu aldı!

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
WSBK Misano: Toprak Superpole yarışını kazandı, Bautista kaza yaptı!

WSBK Misano: Toprak Superpole yarışını kazandı, Bautista kaza yaptı!

World Superbike
Misano
WSBK Misano: Toprak Superpole yarışını kazandı, Bautista kaza yaptı!
FIA, uygun fiyatlı Cross Car aracını Semerkant'ta tanıttı

FIA, uygun fiyatlı Cross Car aracını Semerkant'ta tanıttı

GENEL
FIA, uygun fiyatlı Cross Car aracını Semerkant'ta tanıttı
2024 Kanada GP: Heyecan dolu yarışı Verstappen kazandı, Ferrari hafta sonunu puansız kapattı!

2024 Kanada GP: Heyecan dolu yarışı Verstappen kazandı, Ferrari hafta sonunu puansız kapattı!

Formula 1
Kanada GP
2024 Kanada GP: Heyecan dolu yarışı Verstappen kazandı, Ferrari hafta sonunu puansız kapattı!

Son Haberler

Zhou'nun sponsorları 30 ila 35 milyon dolar mı veriyor?

Zhou'nun sponsorları 30 ila 35 milyon dolar mı veriyor?

F1 Formula 1
İspanya GP
Zhou'nun sponsorları 30 ila 35 milyon dolar mı veriyor?
WSBK Misano: Toprak Superpole yarışını kazandı, Bautista kaza yaptı!

WSBK Misano: Toprak Superpole yarışını kazandı, Bautista kaza yaptı!

SBK World Superbike
Misano
WSBK Misano: Toprak Superpole yarışını kazandı, Bautista kaza yaptı!
Verstappen: "Red Bull'un Perez'i benim için takımda tuttuğu düşüncesi saçmalık"

Verstappen: "Red Bull'un Perez'i benim için takımda tuttuğu düşüncesi saçmalık"

F1 Formula 1
İspanya GP
Verstappen: "Red Bull'un Perez'i benim için takımda tuttuğu düşüncesi saçmalık"
Hulkenberg: "Kariyerimde ilk kez geleceğim konusunda rahatım"

Hulkenberg: "Kariyerimde ilk kez geleceğim konusunda rahatım"

F1 Formula 1
İspanya GP
Hulkenberg: "Kariyerimde ilk kez geleceğim konusunda rahatım"

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye