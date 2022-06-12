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World Superbike / Misano Yarış raporu

WSBK Misano: Toprak bu yılki ilk zaferini Superpole yarışında aldı

Dünya Superbike'ta Misano'da gerçekleştirilen Superpole yarışını temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu kazandı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
WSBK Misano: Toprak bu yılki ilk zaferini Superpole yarışında aldı
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Misano'da gerçekleştirilen Dünya Superbike Superpole yarışına temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu harika şekilde başladı ve ilk virajı lider dönmeyi başardı.

Jonathan Rea, temsilcimize atak yapıp liderliği eline geçirse de, Toprak yanıt verdi ve liderliğini geri aldı.

Toprak sonrasında peş peşe hızlı turlar atarak Rea ile arayı açmaya başladı ve bitime yedi tur kala fark iki saniyenin üzerine çıktı.

İlk yarışın galibi Alvaro Bautista, ikincilik için Rea'e atak yaptı ve Kawasaki sürücüsünü geçerek ikinciliği aldı. Böylelikle sıralama Toprak, Bautista, Rea ve Xavi Vierge şeklinde oldu.

Toprak, yarışın kalan kısmında hata yapmadı ve Bautista ile arasındaki farkı koruyarak galibiyete uzandı.

Bu, Toprak'ın bu yılki ilk galibiyeti olurken, pazar günkü Superpole yarışına ilk sıradan başlama hakkı elde etti.

Bautista'nın ikinci olduğu yarışta Rea, iyi bir tempo yakalamakta zorlanmasının ardından üçüncü oldu.

Vierge iyi bir yarış çıkarmasının ardından dördüncü olurken, Iker Lecuona beşinci, Andrea Locatelli altıncı, Axel Bassani ise yedinci oldu.

İlk onu Alex Lowes, Garrett Gerloff ve Michael Ruben Rinaldi tamamladı.

BMW sürücüleri arasında en iyisi, 11. sırada finiş gören Scott Redding oldu.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 10 -  
2 Spain Alvaro Bautista Ducati 10 2.087 2.087
3 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 10 4.975 4.975
4 Spain Xavi Vierge Honda 10 5.903 5.903
5 Spain Iker Lecuona Honda 10 7.197 7.197
6 Italy Andrea Locatelli Yamaha 10 8.476 8.476
7 Italy Axel Bassani Ducati 10 8.749 8.749
8 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 10 9.383 9.383
9 United States Garrett Gerloff Yamaha 10 9.566 9.566
10 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 10 12.303 12.303
11 United Kingdom Scott Redding BMW 10 12.400 12.400
12 Ireland Eugene Laverty BMW 10 19.399 19.399
13 Malaysia Hafizh Syahrin Honda 10 21.834 21.834
14 San Marino Luca Bernardi Ducati 10 22.000 22.000
15 Spain Tito Rabat Kawasaki 10 24.253 24.253
16 Illia Mykhalchyk BMW 10 24.547 24.547
17 Italy Roberto Tamburini Yamaha 10 26.420 26.420
18 Italy Gabriele Ruiu BMW 10 28.132 28.132
19 Argentina Leandro Mercado Honda 10 28.479 28.479
20 Czech Republic Oliver Konig Kawasaki 8 2 laps  
  Japan Kohta Nozane Yamaha 0    
  Germany Philipp Oettli Ducati 0    
  France Loris Baz BMW 0    
  Italy Alessandro Del Bianco Kawasaki 0    
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