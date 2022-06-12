WSBK Misano: Toprak bu yılki ilk zaferini Superpole yarışında aldı

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Misano'da gerçekleştirilen Dünya Superbike Superpole yarışına temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu harika şekilde başladı ve ilk virajı lider dönmeyi başardı.

Jonathan Rea, temsilcimize atak yapıp liderliği eline geçirse de, Toprak yanıt verdi ve liderliğini geri aldı.

Toprak sonrasında peş peşe hızlı turlar atarak Rea ile arayı açmaya başladı ve bitime yedi tur kala fark iki saniyenin üzerine çıktı.

İlk yarışın galibi Alvaro Bautista, ikincilik için Rea'e atak yaptı ve Kawasaki sürücüsünü geçerek ikinciliği aldı. Böylelikle sıralama Toprak, Bautista, Rea ve Xavi Vierge şeklinde oldu.

Toprak, yarışın kalan kısmında hata yapmadı ve Bautista ile arasındaki farkı koruyarak galibiyete uzandı.

Bu, Toprak'ın bu yılki ilk galibiyeti olurken, pazar günkü Superpole yarışına ilk sıradan başlama hakkı elde etti.

Bautista'nın ikinci olduğu yarışta Rea, iyi bir tempo yakalamakta zorlanmasının ardından üçüncü oldu.

Vierge iyi bir yarış çıkarmasının ardından dördüncü olurken, Iker Lecuona beşinci, Andrea Locatelli altıncı, Axel Bassani ise yedinci oldu.

İlk onu Alex Lowes, Garrett Gerloff ve Michael Ruben Rinaldi tamamladı.

BMW sürücüleri arasında en iyisi, 11. sırada finiş gören Scott Redding oldu.

Yarış sonucu: