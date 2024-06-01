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World Superbike Misano

WSBK Misano testleri: Toprak Razgatlıoğlu testleri zirvede tamamladı

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Misano'da gerçekleştirilen Dünya Superbike testlerini zirvede tamamladı.

Ezel Tan
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

30 Mayıs'ta başlayan testlerin ilk gününde temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu liderdi ve en yakın takipçisi Nicolo Bulega ile arasında 0.068 saniye vardı.

Testler cuma günü kaldığı yerden devam ederken, sabah bölümünde yağan yağmur nedeniyle sürücüler başlangıçta pek iyi turlar çıkaramadılar.

Fakat öğleden sonra pist kurumaya başlayınca, temsilcimiz Toprak da tempo yükseltti.

1:33’ün altına inen tek isim olan Toprak, 1:32.535 ile günü zirvede tamamlarken, en yakın takipçisi 0.578 saniye geride kalan Jonathan Rea oldu.

 Nicolo Bulega 1:33.133 ile üçüncü olurken, Alvaro Bautista 0.640 saniye geride dördüncü sırada yer aldı.

İki günlük zamanlar kombine edildiğinde ise Toprak 1:32.535'lik turuyla zirvede yer aldı; Bulega 0.196 saniye geride ikinci, Rea 0.578 saniye geride üçüncü oldu.

Kombine edilmiş dereceler:

30-31 Mayıs kombine edilmiş dereceler
Pos Sürücü Motosiklet Zaman Fark Klasman
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 1:32,535   SBK-WM
2. Nicolò Bulega (I) Ducati 1:32,731 + 0,196 sec SBK-WM
3. Jonathan Rea (GB) Yamaha 1:33,113 + 0,578 SBK-WM
4. Alvaro Bautista (E) Ducati 1:33,151 + 0,616 SBK-WM
5. Andrea Locatelli (I) Yamaha 1:33,319 + 0,784 SBK-WM
6. Sam Lowes (GB) Ducati 1:33,346 + 0,811 SBK-WM
7. Remy Gardner (AUS) Yamaha 1:33,411 + 0,876 SBK-WM
8. Alex Lowes (GB) Kawasaki 1:33,458 + 0,923 SBK-WM
9. Andrea Iannone (I) Ducati 1:33,653 + 1,118 SBK-WM
10. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 1:33,715 + 1,180 SBK-WM
11. Michael vd Mark (NL) BMW 1:33,816 + 1,281 SBK-WM
12. Tito Rabat (E) Kawasaki 1:33,856 + 1,321 SBK-WM
13. Iker Lecuona (E) Honda 1:33,866 + 1,331 SBK-WM
14. Michele Pirro (I) Ducati 1:33,876 + 1,341 SBK-WM
15. Axel Bassani (I) Kawasaki 1:33,929 + 1,394 SBK-WM
16. Danilo Petrucci (I) Ducati 1:33,963 + 1,428 SBK-WM
17. Xavi Vierge (E) Honda 1:34,419 + 1,884 SBK-WM
18. Philipp Öttl (D) Yamaha 1:35,193 + 2,658 SBK-WM
19. Tarran Mackenzie (GB) Honda 1:35,595 + 3,060 SBK-WM
20. Adam Norrodin (MAL) Honda 1:36,705 + 4,170 SBK-WM
21. Adrian Huertas(E) Ducati 1:37,028 + 4,493 SSP-WM
22. Yari Montella (I) Ducati 1:37,222 + 4,687 SSP-WM
23. Stefano Manzi (I) Yamaha 1:37,229 + 4,694 SSP-WM
24. Bahattin Sofuoglu (TR) MV Agusta 1:37,415 + 4,880 SSP-WM
25. Valentin Debise(F) Yamaha 1:37,600 + 5,065 SSP-WM
26. Marcel Schrötter (D) MV Agusta 1:37,662 + 5,127 SSP-WM
27. Glenn van Straalen (NL) Yamaha 1:38,474 + 5,939 SSP-WM
28. Lucas Mahias (F) Yamaha 1:38,483 + 5,948 SSP-WM
29. Oliver Bayliss (AUS) Ducati 1:39,140 + 6,605 SSP-WM
30. Federico Fuligni (I) Ducati 1:39,222 + 6,687 SSP-WM
31. Tom Edwards (AUS) Ducati 1:39,467 + 6,932 SSP-WM
31 Mayıs dereceler:
Pos Sürücü Motorrad Zaman Fark Klasman
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 1:32,535   SBK-WM
2. Jonathan Rea (GB) Yamaha 1:33,113 + 0,578 sec SBK-WM
3. Nicolò Bulega (I) Ducati 1:33,133 + 0,598 SBK-WM
4. Alvaro Bautista (E) Ducati 1:33,175 + 0,640 SBK-WM
5. Andrea Locatelli (I) Yamaha 1:33,319 + 0,784 SBK-WM
6. Remy Gardner (AUS) Yamaha 1:33,411 + 0,876 SBK-WM
7. Alex Lowes (GB) Kawasaki 1:33,458 + 0,923 SBK-WM
8. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 1:33,715 + 1,180 SBK-WM
9. Michael vd Mark (NL) BMW 1:33,816 + 1,281 SBK-WM
10. Tito Rabat (E) Kawasaki 1:33,856 + 1,321 SBK-WM
11. Iker Lecuona (E) Honda 1:33,866 + 1,331 SBK-WM
12. Michele Pirro (I) Ducati 1:33,876 + 1,341 SBK-WM
13. Axel Bassani (I) Kawasaki 1:33,929 + 1,394 SBK-WM
14. Sam Lowes (GB) Ducati 1:33,949 + 1,414 SBK-WM
15. Danilo Petrucci (I) Ducati 1:33,963 + 1,428 SBK-WM
16. Andrea Iannone (I) Ducati 1:34,187 + 1,652 SBK-WM
17. Xavi Vierge (E) Honda 1:34,419 + 1,884 SBK-WM
18. Philipp Öttl (D) Yamaha 1:35,193 + 2,658 SBK-WM
19. Tarran Mackenzie (GB) Honda 1:35,595 + 3,060 SBK-WM
20. Adam Norrodin (MAL) Honda 1:36,884 + 4,349 SBK-WM
21. Adrian Huertas(E) Ducati 1:37,028 + 4,493 SSP-WM
22. Stefano Manzi (I) Yamaha 1:37,229 + 4,694 SSP-WM
23. Bahattin Sofuoglu (TR) MV Agusta 1:37,415 + 4,880 SSP-WM
24. Valentin Debise(F) Yamaha 1:37,625 + 5,090 SSP-WM
25. Marcel Schrötter (D) MV Agusta 1:37,662 + 5,127 SSP-WM
26. Yari Montella (I) Ducati 1:37,825 + 5,290 SSP-WM
27. Glenn van Straalen (NL) Yamaha 1:38,474 + 5,939 SSP-WM
28. Lucas Mahias (F) Yamaha 1:38,752 + 6,217 SSP-WM
29. Tom Edwards (AUS) Ducati 1:39,467 + 6,932 SSP-WM
30. Oliver Bayliss (AUS) Ducati 1:39,563 + 7,028 SSP-WM
30 Mayıs dereceler:
Poz. Sürücü Motorrad Zaman Fark Klasman
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 1:32,663   SBK-WM
2. Nicolò Bulega (I) Ducati 1:32,731 + 0,068 sec SBK-WM
3. Alvaro Bautista (E) Ducati 1:33,151 + 0,488 SBK-WM
4. Sam Lowes (GB) Ducati 1:33,346 + 0,683 SBK-WM
5. Jonathan Rea (GB) Yamaha 1:33,379 + 0,716 SBK-WM
6. Andrea Locatelli (I) Yamaha 1:33,590 + 0,927 SBK-WM
7. Andrea Iannone (I) Ducati 1:33,729 + 1,066 SBK-WM
8. Remy Gardner (AUS) Yamaha 1:33,820 + 1,157 SBK-WM
9. Michael vd Mark (NL) BMW 1:33,978 + 1,315 SBK-WM
10. Axel Bassani (I) Kawasaki 1:34,039 + 1,376 SBK-WM
11. Tito Rabat (E) Kawasaki 1:34,105 + 1,442 SBK-WM
12. Alex Lowes (GB) Kawasaki 1:34,188 + 1,525 SBK-WM
13. Danilo Petrucci (I) Ducati 1:34,508 + 1,845 SBK-WM
14. Michele Pirro (I) Ducati 1:34,516 + 1,853 SBK-WM
15. Iker Lecuona (E) Honda 1:34,597 + 1,934 SBK-WM
16. Xavi Vierge (E) Honda 1:34,890 + 2,227 SBK-WM
17. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 1:35,256 + 2,593 SBK-WM
18. Philipp Öttl (D) Yamaha 1:35,283 + 2,620 SBK-WM
19. Tarran Mackenzie (GB) Honda 1:35,958 + 3,295 SBK-WM
20. Michele Pirro (I) Ducati 1:36,228 + 3,565 MotoGP
21. Adam Norrodin (MAL) Honda 1:36,705 + 4,042 SBK-WM
22. Yari Montella (I) Ducati 1:37,222 + 4,559 SSP-WM
23. Adrian Huertas(E) Ducati 1:37,237 + 4,574 SSP-WM
24. Stefano Manzi (I) Yamaha 1:37,489 + 4,826 SSP-WM
25. Valentin Debise(F) Yamaha 1:37,600 + 4,937 SSP-WM
26. Marcel Schrötter (D) MV Agusta 1:38,111 + 5,448 SSP-WM
27. Bahattin Sofuoglu (TR) MV Agusta 1:38,130 + 5,467 SSP-WM
28. Lucas Mahias (F) Yamaha 1:38,483 + 5,820 SSP-WM
29. Glenn van Straalen (NL) Yamaha 1:38,977 + 6,314 SSP-WM
30. Federico Fuligni (I) Ducati 1:39,222 + 6,559 SSP-WM

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