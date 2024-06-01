WSBK Misano testleri: Toprak Razgatlıoğlu testleri zirvede tamamladı
Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Misano'da gerçekleştirilen Dünya Superbike testlerini zirvede tamamladı.
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
30 Mayıs'ta başlayan testlerin ilk gününde temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu liderdi ve en yakın takipçisi Nicolo Bulega ile arasında 0.068 saniye vardı.
Testler cuma günü kaldığı yerden devam ederken, sabah bölümünde yağan yağmur nedeniyle sürücüler başlangıçta pek iyi turlar çıkaramadılar.
Fakat öğleden sonra pist kurumaya başlayınca, temsilcimiz Toprak da tempo yükseltti.
1:33’ün altına inen tek isim olan Toprak, 1:32.535 ile günü zirvede tamamlarken, en yakın takipçisi 0.578 saniye geride kalan Jonathan Rea oldu.
Nicolo Bulega 1:33.133 ile üçüncü olurken, Alvaro Bautista 0.640 saniye geride dördüncü sırada yer aldı.
İki günlük zamanlar kombine edildiğinde ise Toprak 1:32.535'lik turuyla zirvede yer aldı; Bulega 0.196 saniye geride ikinci, Rea 0.578 saniye geride üçüncü oldu.
Kombine edilmiş dereceler:
|30-31 Mayıs kombine edilmiş dereceler
|Pos
|Sürücü
|Motosiklet
|Zaman
|Fark
|Klasman
|1.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|1:32,535
|SBK-WM
|2.
|Nicolò Bulega (I)
|Ducati
|1:32,731
|+ 0,196 sec
|SBK-WM
|3.
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|1:33,113
|+ 0,578
|SBK-WM
|4.
|Alvaro Bautista (E)
|Ducati
|1:33,151
|+ 0,616
|SBK-WM
|5.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|1:33,319
|+ 0,784
|SBK-WM
|6.
|Sam Lowes (GB)
|Ducati
|1:33,346
|+ 0,811
|SBK-WM
|7.
|Remy Gardner (AUS)
|Yamaha
|1:33,411
|+ 0,876
|SBK-WM
|8.
|Alex Lowes (GB)
|Kawasaki
|1:33,458
|+ 0,923
|SBK-WM
|9.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|1:33,653
|+ 1,118
|SBK-WM
|10.
|Dominique Aegerter (CH)
|Yamaha
|1:33,715
|+ 1,180
|SBK-WM
|11.
|Michael vd Mark (NL)
|BMW
|1:33,816
|+ 1,281
|SBK-WM
|12.
|Tito Rabat (E)
|Kawasaki
|1:33,856
|+ 1,321
|SBK-WM
|13.
|Iker Lecuona (E)
|Honda
|1:33,866
|+ 1,331
|SBK-WM
|14.
|Michele Pirro (I)
|Ducati
|1:33,876
|+ 1,341
|SBK-WM
|15.
|Axel Bassani (I)
|Kawasaki
|1:33,929
|+ 1,394
|SBK-WM
|16.
|Danilo Petrucci (I)
|Ducati
|1:33,963
|+ 1,428
|SBK-WM
|17.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|1:34,419
|+ 1,884
|SBK-WM
|18.
|Philipp Öttl (D)
|Yamaha
|1:35,193
|+ 2,658
|SBK-WM
|19.
|Tarran Mackenzie (GB)
|Honda
|1:35,595
|+ 3,060
|SBK-WM
|20.
|Adam Norrodin (MAL)
|Honda
|1:36,705
|+ 4,170
|SBK-WM
|21.
|Adrian Huertas(E)
|Ducati
|1:37,028
|+ 4,493
|SSP-WM
|22.
|Yari Montella (I)
|Ducati
|1:37,222
|+ 4,687
|SSP-WM
|23.
|Stefano Manzi (I)
|Yamaha
|1:37,229
|+ 4,694
|SSP-WM
|24.
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|MV Agusta
|1:37,415
|+ 4,880
|SSP-WM
|25.
|Valentin Debise(F)
|Yamaha
|1:37,600
|+ 5,065
|SSP-WM
|26.
|Marcel Schrötter (D)
|MV Agusta
|1:37,662
|+ 5,127
|SSP-WM
|27.
|Glenn van Straalen (NL)
|Yamaha
|1:38,474
|+ 5,939
|SSP-WM
|28.
|Lucas Mahias (F)
|Yamaha
|1:38,483
|+ 5,948
|SSP-WM
|29.
|Oliver Bayliss (AUS)
|Ducati
|1:39,140
|+ 6,605
|SSP-WM
|30.
|Federico Fuligni (I)
|Ducati
|1:39,222
|+ 6,687
|SSP-WM
|31.
|Tom Edwards (AUS)
|Ducati
|1:39,467
|+ 6,932
|SSP-WM
|31 Mayıs dereceler:
|Pos
|Sürücü
|Motorrad
|Zaman
|Fark
|Klasman
|1.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|1:32,535
|SBK-WM
|2.
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|1:33,113
|+ 0,578 sec
|SBK-WM
|3.
|Nicolò Bulega (I)
|Ducati
|1:33,133
|+ 0,598
|SBK-WM
|4.
|Alvaro Bautista (E)
|Ducati
|1:33,175
|+ 0,640
|SBK-WM
|5.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|1:33,319
|+ 0,784
|SBK-WM
|6.
|Remy Gardner (AUS)
|Yamaha
|1:33,411
|+ 0,876
|SBK-WM
|7.
|Alex Lowes (GB)
|Kawasaki
|1:33,458
|+ 0,923
|SBK-WM
|8.
|Dominique Aegerter (CH)
|Yamaha
|1:33,715
|+ 1,180
|SBK-WM
|9.
|Michael vd Mark (NL)
|BMW
|1:33,816
|+ 1,281
|SBK-WM
|10.
|Tito Rabat (E)
|Kawasaki
|1:33,856
|+ 1,321
|SBK-WM
|11.
|Iker Lecuona (E)
|Honda
|1:33,866
|+ 1,331
|SBK-WM
|12.
|Michele Pirro (I)
|Ducati
|1:33,876
|+ 1,341
|SBK-WM
|13.
|Axel Bassani (I)
|Kawasaki
|1:33,929
|+ 1,394
|SBK-WM
|14.
|Sam Lowes (GB)
|Ducati
|1:33,949
|+ 1,414
|SBK-WM
|15.
|Danilo Petrucci (I)
|Ducati
|1:33,963
|+ 1,428
|SBK-WM
|16.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|1:34,187
|+ 1,652
|SBK-WM
|17.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|1:34,419
|+ 1,884
|SBK-WM
|18.
|Philipp Öttl (D)
|Yamaha
|1:35,193
|+ 2,658
|SBK-WM
|19.
|Tarran Mackenzie (GB)
|Honda
|1:35,595
|+ 3,060
|SBK-WM
|20.
|Adam Norrodin (MAL)
|Honda
|1:36,884
|+ 4,349
|SBK-WM
|21.
|Adrian Huertas(E)
|Ducati
|1:37,028
|+ 4,493
|SSP-WM
|22.
|Stefano Manzi (I)
|Yamaha
|1:37,229
|+ 4,694
|SSP-WM
|23.
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|MV Agusta
|1:37,415
|+ 4,880
|SSP-WM
|24.
|Valentin Debise(F)
|Yamaha
|1:37,625
|+ 5,090
|SSP-WM
|25.
|Marcel Schrötter (D)
|MV Agusta
|1:37,662
|+ 5,127
|SSP-WM
|26.
|Yari Montella (I)
|Ducati
|1:37,825
|+ 5,290
|SSP-WM
|27.
|Glenn van Straalen (NL)
|Yamaha
|1:38,474
|+ 5,939
|SSP-WM
|28.
|Lucas Mahias (F)
|Yamaha
|1:38,752
|+ 6,217
|SSP-WM
|29.
|Tom Edwards (AUS)
|Ducati
|1:39,467
|+ 6,932
|SSP-WM
|30.
|Oliver Bayliss (AUS)
|Ducati
|1:39,563
|+ 7,028
|SSP-WM
|30 Mayıs dereceler:
|Poz.
|Sürücü
|Motorrad
|Zaman
|Fark
|Klasman
|1.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|1:32,663
|SBK-WM
|2.
|Nicolò Bulega (I)
|Ducati
|1:32,731
|+ 0,068 sec
|SBK-WM
|3.
|Alvaro Bautista (E)
|Ducati
|1:33,151
|+ 0,488
|SBK-WM
|4.
|Sam Lowes (GB)
|Ducati
|1:33,346
|+ 0,683
|SBK-WM
|5.
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|1:33,379
|+ 0,716
|SBK-WM
|6.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|1:33,590
|+ 0,927
|SBK-WM
|7.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|1:33,729
|+ 1,066
|SBK-WM
|8.
|Remy Gardner (AUS)
|Yamaha
|1:33,820
|+ 1,157
|SBK-WM
|9.
|Michael vd Mark (NL)
|BMW
|1:33,978
|+ 1,315
|SBK-WM
|10.
|Axel Bassani (I)
|Kawasaki
|1:34,039
|+ 1,376
|SBK-WM
|11.
|Tito Rabat (E)
|Kawasaki
|1:34,105
|+ 1,442
|SBK-WM
|12.
|Alex Lowes (GB)
|Kawasaki
|1:34,188
|+ 1,525
|SBK-WM
|13.
|Danilo Petrucci (I)
|Ducati
|1:34,508
|+ 1,845
|SBK-WM
|14.
|Michele Pirro (I)
|Ducati
|1:34,516
|+ 1,853
|SBK-WM
|15.
|Iker Lecuona (E)
|Honda
|1:34,597
|+ 1,934
|SBK-WM
|16.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|1:34,890
|+ 2,227
|SBK-WM
|17.
|Dominique Aegerter (CH)
|Yamaha
|1:35,256
|+ 2,593
|SBK-WM
|18.
|Philipp Öttl (D)
|Yamaha
|1:35,283
|+ 2,620
|SBK-WM
|19.
|Tarran Mackenzie (GB)
|Honda
|1:35,958
|+ 3,295
|SBK-WM
|20.
|Michele Pirro (I)
|Ducati
|1:36,228
|+ 3,565
|MotoGP
|21.
|Adam Norrodin (MAL)
|Honda
|1:36,705
|+ 4,042
|SBK-WM
|22.
|Yari Montella (I)
|Ducati
|1:37,222
|+ 4,559
|SSP-WM
|23.
|Adrian Huertas(E)
|Ducati
|1:37,237
|+ 4,574
|SSP-WM
|24.
|Stefano Manzi (I)
|Yamaha
|1:37,489
|+ 4,826
|SSP-WM
|25.
|Valentin Debise(F)
|Yamaha
|1:37,600
|+ 4,937
|SSP-WM
|26.
|Marcel Schrötter (D)
|MV Agusta
|1:38,111
|+ 5,448
|SSP-WM
|27.
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|MV Agusta
|1:38,130
|+ 5,467
|SSP-WM
|28.
|Lucas Mahias (F)
|Yamaha
|1:38,483
|+ 5,820
|SSP-WM
|29.
|Glenn van Straalen (NL)
|Yamaha
|1:38,977
|+ 6,314
|SSP-WM
|30.
|Federico Fuligni (I)
|Ducati
|1:39,222
|+ 6,559
|SSP-WM
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