Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Misano Supersport 300: Zafer Huertas'ın oldu, Bahattin yarış dışı kaldı!
World Superbike / Misano Yarış raporu

WSBK Misano: Rinaldi bu yılki ilk zaferini aldı, Toprak ikinci oldu

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Misano'da gerçekleştirilen birinci yarışını Ducati fabrika takımı sürücüsü Michael Ruben Rinaldi kazandı.

WSBK Misano: Rinaldi bu yılki ilk zaferini aldı, Toprak ikinci oldu

Misano'da gerçekleştirilen yarışa Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea ilk sıradan başlasa da ilk turda liderliği, bu hafta sonu oldukça iyi görünen Michael Ruben Rinaldi aldı.

İtalyan sürücü, yarışa dördüncü sıradan başladı ve iyi bir start aldı. Ardından, önündeki isimleri geçerek liderliğe yükseldi.

Temsilcimiz Toprak, ilk turda bir süre liderliğe yükselse de sonrasında Rinaldi, Rea ve Scott Redding gibi isimlerin ardına düştü.

Toprak, Redding'in arkasında vakit kaybetmeye başlarken, Rinaldi ve Rea arayı açmaya başladılar.

Rea, ön tarafta Rinaldi'yi zorladı ve rakibini yakından takip ederken bir hata yaparak pist dışına çıktı.

Redding'i geçmesinin ardından üçüncü sıraya yükselen Toprak, Rea'in hatasından faydalanarak ikinciliği almayı başardı.

Ancak Toprak, iyi turlar atmasına rağmen Rinaldi ile arasındaki farkı kapatmayı başaramadı.

Rinaldi, hatasız bir sürüşün ardından damalı bayrağı ilk sırada gördü ve bu yılki ilk galibiyetine ulaşmış oldu. Bu, Ducati fabrika takımıyla da ilk zaferi oldu.

Toprak, yarışın genelinde herhangi bir hata yapmadı ve damalı bayrağı ikinci sırada görerek bu yılki podyumlarına bir yenisini daha ekledi.

Rea, rekor turuyla pole pozisyonunu almasına rağmen yaptığı hata sonrası üçüncülüğe geriledi ve damalı bayrağı üçüncü sırada gördü.

Redding, ilk turlarda iyi görünse de sonrasında öndeki üçlüden kopmaya başladı ve damalı bayrağı dördüncü sırada gördü.

Bu hafta sonu takım arkadaşı Rea'le aynı tempoyu yakalamakta zorlanan Kawasaki sürücüsü Alex Lowes beşinci olurken, Honda'dan Alvaro Bautista iyi bir yarış çıkarıp altıncı oldu.

Bu hafta sonu iyi bir performans gösteren Axel Bassani ise yedinci sırada finiş gördü.

BMW sürücüsü Tom Sykes uzun süre altıncı olarak götürdüğü yarışta sekizincilikle yetinmek zorunda kalırken, Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli dokuzuncu oldu.

İlk 10'u, BMW'nin Hollandalı sürücüsü Michael van der Mark tamamladı.

Chaz Davies, ilk 10'da götürdüğü yarışta kaza yaparak yarış dışı kalırken, GRT Yamaha'dan Garrett Gerloff pit yolundan başladığı yarışta 12. oldu.

Superpole Yarış'ı pazar günü TSi 12:00'de, ikinci yarış ise 15:00'te yapılacak.

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Misano Supersport 300: Zafer Huertas'ın oldu, Bahattin yarış dışı kaldı!

Önceki haber

Misano Supersport 300: Zafer Huertas'ın oldu, Bahattin yarış dışı kaldı!
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton, F1 araçlarının gittikçe ağırlaşmasına anlam veremiyor

3s
2
Formula 1

Ferrari, 2025 sonrasında motorların dondurulmasını istemiyor

25 dk
3
World Superbike

WSBK Misano: Rinaldi bu yılki ilk zaferini aldı, Toprak ikinci oldu

1s
4
Formula 1

Mazepin, askerliğe çağrılması hakkında söylentilere açıklık getirdi

1g
5
Formula 1

McLaren'ın arkasındaki gizli güç: Mansour Ojjeh

1g
Son Haberler
WSBK Misano: Rinaldi bu yılki ilk zaferini aldı, Toprak ikinci oldu
SBK

WSBK Misano: Rinaldi bu yılki ilk zaferini aldı, Toprak ikinci oldu

1s
Misano Supersport 300: Zafer Huertas'ın oldu, Bahattin yarış dışı kaldı!
SBK

Misano Supersport 300: Zafer Huertas'ın oldu, Bahattin yarış dışı kaldı!

2s
BMW sürücüsü Laverty, Misano'daki ilk yarışı kaçıracak
SBK

BMW sürücüsü Laverty, Misano'daki ilk yarışı kaçıracak

2s
WSBK Misano: Rea art arda 3. kez pole pozisyonunda, Toprak 2.
SBK

WSBK Misano: Rea art arda 3. kez pole pozisyonunda, Toprak 2.

3s
Supersport 300 Misano: Bahattin Sofuoğlu pole pozisyonunda!
SBK

Supersport 300 Misano: Bahattin Sofuoğlu pole pozisyonunda!

4s
Son Videolar
Honda WSBK lansmanının kamera arkası görüntüleri 02:21
World Superbike
4 Mar 2020

Honda WSBK lansmanının kamera arkası görüntüleri

WorldSBK: Phillip Island Superpole yarış özeti 01:37
World Superbike
1 Mar 2020

WorldSBK: Phillip Island Superpole yarış özeti

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış özeti 01:38
World Superbike
1 Mar 2020

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış özeti

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış bitişi 01:24
World Superbike
1 Mar 2020

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış bitişi

WorldSBK: Phillip Island 1. yarış özeti 01:42
World Superbike
29 Şub 2020

WorldSBK: Phillip Island 1. yarış özeti

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Ferrari, 2025 sonrasında motorların dondurulmasını istemiyor Kanada GP
Formula 1

Ferrari, 2025 sonrasında motorların dondurulmasını istemiyor

Vasseur: "Performansımız, sonuçların gösterdiğinden daha iyi"
Formula 1

Vasseur: "Performansımız, sonuçların gösterdiğinden daha iyi"

Honda, Tsunoda'nın kaydettiği gelişimden memnun
Formula 1

Honda, Tsunoda'nın kaydettiği gelişimden memnun

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton, F1 araçlarının gittikçe ağırlaşmasına anlam veremiyor
Formula 1 Formula 1

Hamilton, F1 araçlarının gittikçe ağırlaşmasına anlam veremiyor

Ferrari, 2025 sonrasında motorların dondurulmasını istemiyor
Formula 1 Formula 1

Ferrari, 2025 sonrasında motorların dondurulmasını istemiyor

WSBK Misano: Rinaldi bu yılki ilk zaferini aldı, Toprak ikinci oldu
World Superbike World Superbike

WSBK Misano: Rinaldi bu yılki ilk zaferini aldı, Toprak ikinci oldu

Mercedes: "Hamilton'a işini kolaylaştıracak bir araç vermeliyiz"
Formula 1 Formula 1

Mercedes: "Hamilton'a işini kolaylaştıracak bir araç vermeliyiz"

Mazepin, askerliğe çağrılması hakkında söylentilere açıklık getirdi
Formula 1 Formula 1

Mazepin, askerliğe çağrılması hakkında söylentilere açıklık getirdi

Red Bull, Perez’le yeni bir kontrat imzalamak için acele etmiyor
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Perez’le yeni bir kontrat imzalamak için acele etmiyor

Hamilton, maaşında düşüşü kabul etti ancak şampiyonluk primi iki katına çıkacak
Formula 1 Formula 1

Hamilton, maaşında düşüşü kabul etti ancak şampiyonluk primi iki katına çıkacak

Can Öncü, 2021 Dünya Supersport sezonunda Puccetti Kawasaki adına yarışacak!
World Superbike World Superbike

Can Öncü, 2021 Dünya Supersport sezonunda Puccetti Kawasaki adına yarışacak!

Son Haberler

WSBK Misano: Rinaldi bu yılki ilk zaferini aldı, Toprak ikinci oldu
World Superbike World Superbike

WSBK Misano: Rinaldi bu yılki ilk zaferini aldı, Toprak ikinci oldu

Misano Supersport 300: Zafer Huertas'ın oldu, Bahattin yarış dışı kaldı!
World Superbike World Superbike

Misano Supersport 300: Zafer Huertas'ın oldu, Bahattin yarış dışı kaldı!

BMW sürücüsü Laverty, Misano'daki ilk yarışı kaçıracak
World Superbike World Superbike

BMW sürücüsü Laverty, Misano'daki ilk yarışı kaçıracak

WSBK Misano: Rea art arda 3. kez pole pozisyonunda, Toprak 2.
World Superbike World Superbike

WSBK Misano: Rea art arda 3. kez pole pozisyonunda, Toprak 2.

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.