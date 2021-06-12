WSBK Misano: Rinaldi bu yılki ilk zaferini aldı, Toprak ikinci oldu

Misano'da gerçekleştirilen yarışa Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea ilk sıradan başlasa da ilk turda liderliği, bu hafta sonu oldukça iyi görünen Michael Ruben Rinaldi aldı.

İtalyan sürücü, yarışa dördüncü sıradan başladı ve iyi bir start aldı. Ardından, önündeki isimleri geçerek liderliğe yükseldi.

Temsilcimiz Toprak, ilk turda bir süre liderliğe yükselse de sonrasında Rinaldi, Rea ve Scott Redding gibi isimlerin ardına düştü.

Toprak, Redding'in arkasında vakit kaybetmeye başlarken, Rinaldi ve Rea arayı açmaya başladılar.

Rea, ön tarafta Rinaldi'yi zorladı ve rakibini yakından takip ederken bir hata yaparak pist dışına çıktı.

Redding'i geçmesinin ardından üçüncü sıraya yükselen Toprak, Rea'in hatasından faydalanarak ikinciliği almayı başardı.

Ancak Toprak, iyi turlar atmasına rağmen Rinaldi ile arasındaki farkı kapatmayı başaramadı.

Rinaldi, hatasız bir sürüşün ardından damalı bayrağı ilk sırada gördü ve bu yılki ilk galibiyetine ulaşmış oldu. Bu, Ducati fabrika takımıyla da ilk zaferi oldu.

Toprak, yarışın genelinde herhangi bir hata yapmadı ve damalı bayrağı ikinci sırada görerek bu yılki podyumlarına bir yenisini daha ekledi.

Rea, rekor turuyla pole pozisyonunu almasına rağmen yaptığı hata sonrası üçüncülüğe geriledi ve damalı bayrağı üçüncü sırada gördü.

Redding, ilk turlarda iyi görünse de sonrasında öndeki üçlüden kopmaya başladı ve damalı bayrağı dördüncü sırada gördü.

Bu hafta sonu takım arkadaşı Rea'le aynı tempoyu yakalamakta zorlanan Kawasaki sürücüsü Alex Lowes beşinci olurken, Honda'dan Alvaro Bautista iyi bir yarış çıkarıp altıncı oldu.

Bu hafta sonu iyi bir performans gösteren Axel Bassani ise yedinci sırada finiş gördü.

BMW sürücüsü Tom Sykes uzun süre altıncı olarak götürdüğü yarışta sekizincilikle yetinmek zorunda kalırken, Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli dokuzuncu oldu.

İlk 10'u, BMW'nin Hollandalı sürücüsü Michael van der Mark tamamladı.

Chaz Davies, ilk 10'da götürdüğü yarışta kaza yaparak yarış dışı kalırken, GRT Yamaha'dan Garrett Gerloff pit yolundan başladığı yarışta 12. oldu.

Superpole Yarış'ı pazar günü TSi 12:00'de, ikinci yarış ise 15:00'te yapılacak.

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images