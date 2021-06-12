WSBK Misano: Rea art arda 3. kez pole pozisyonunda, Toprak 2.

Bu sabah gerçekleştirilen Superpole sıralama seansında Kawasaki sürücüsü Rea 1:33.416'lık derecesiyle en hızlı isim oldu ve ilk yarış öncesinde pole pozisyonunu kazandı. Rea böylece bu sene art arda 3. pole pozisyonunu kazandı.

Yamaha fabrika takımı ile mücadele eden Toprak, rekabetçi olduğu Misano'da Superpole sıralama seansında Rea'nın sadece 0.099 sn gerisinde 2. oldu. Toprak son bölümde yeni lastiklerle derecesini iyileştirmesinin ardından ara vermeden 2. kez hızlı tur atmaya çalıştı ancak turu istediği gibi gelmeyince bırakmak zorunda kaldı.

Şampiyonluk mücadelesi veren isimlerden Ducati sürücüsü Scott Redding ise Toprak'ın 0.019 sn gerisinde 3. oldu ve bu üçlü gridde ilk çizgide olma hakkını kazandı.

Misano'da 2. ve 3. antrenman seansında en hızlı turları atan Michael Ruben Rinaldi, Superpole sıralama seansında 4. olurken onu Tom Sykes ve Alex Lowes takip ettiler. Sykes'ın beşinciliği sayesinde ilk 5'te 4 üretici yer almış oldu.

Misano'da Superbike 1. yarışı bugün 15:00'da, Superpole yarışı Pazar 12:00'da, Superbike 2. yarışı ise Pazar günü 15:00'da başlayacak.

Yarışları TRT Spor ve Eurosport ekranlarından canlı izleyebilirsiniz.