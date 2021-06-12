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World Superbike / Misano Sıralama turları raporu

WSBK Misano: Rea art arda 3. kez pole pozisyonunda, Toprak 2.

Ekleyen:
, Şef Editör

2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nın İtalya'nın Misano pistinde gerçekleştirilecek Emilia-Romagna yarışı öncesinde pole pozisyonu şampiyona lideri Jonathan Rea'nın olurken temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 2. oldu.

WSBK Misano: Rea art arda 3. kez pole pozisyonunda, Toprak 2.

Bu sabah gerçekleştirilen Superpole sıralama seansında Kawasaki sürücüsü Rea 1:33.416'lık derecesiyle en hızlı isim oldu ve ilk yarış öncesinde pole pozisyonunu kazandı. Rea böylece bu sene art arda 3. pole pozisyonunu kazandı.

Yamaha fabrika takımı ile mücadele eden Toprak, rekabetçi olduğu Misano'da Superpole sıralama seansında Rea'nın sadece 0.099 sn gerisinde 2. oldu. Toprak son bölümde yeni lastiklerle derecesini iyileştirmesinin ardından ara vermeden 2. kez hızlı tur atmaya çalıştı ancak turu istediği gibi gelmeyince bırakmak zorunda kaldı.

Şampiyonluk mücadelesi veren isimlerden Ducati sürücüsü Scott Redding ise Toprak'ın 0.019 sn gerisinde 3. oldu ve bu üçlü gridde ilk çizgide olma hakkını kazandı.

Misano'da 2. ve 3. antrenman seansında en hızlı turları atan Michael Ruben Rinaldi, Superpole sıralama seansında 4. olurken onu Tom Sykes ve Alex Lowes takip ettiler. Sykes'ın beşinciliği sayesinde ilk 5'te 4 üretici yer almış oldu.

Misano'da Superbike 1. yarışı bugün 15:00'da, Superpole yarışı Pazar 12:00'da, Superbike 2. yarışı ise Pazar günü 15:00'da başlayacak.

Yarışları TRT Spor ve Eurosport ekranlarından canlı izleyebilirsiniz.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 United Kingdom Jonathan Rea 6 1'33.416     162.858
2 Turkey Toprak Razgatlıoğlu 6 1'33.515 0.099 0.099 162.686
3 United Kingdom Scott Redding 6 1'33.534 0.118 0.019 162.653
4 Italy Michael Ruben Rinaldi 7 1'33.678 0.262 0.144 162.403
5 United Kingdom Tom Sykes 6 1'33.860 0.444 0.182 162.088
6 United Kingdom Alex Lowes 5 1'33.897 0.481 0.037 162.024
7 France Lucas Mahias 5 1'33.924 0.508 0.027 161.977
8 Italy Axel Bassani 7 1'34.012 0.596 0.088 161.826
9 Spain Alvaro Bautista 7 1'34.217 0.801 0.205 161.474
10 United Kingdom Chaz Davies 6 1'34.453 1.037 0.236 161.070
11 Italy Andrea Locatelli 6 1'34.464 1.048 0.011 161.051
12 United Kingdom Leon Haslam 6 1'34.520 1.104 0.056 160.956
13 Netherlands Michael vanderMark 6 1'34.674 1.258 0.154 160.694
14 Japan Kohta Nozane 6 1'34.677 1.261 0.003 160.689
15 Germany Jonas Folger 7 1'34.892 1.476 0.215 160.325
16 Spain Tito Rabat 6 1'35.156 1.740 0.264 159.880
17 Spain Isaac Viñales 6 1'35.622 2.206 0.466 159.101
18 France Christophe Ponsson 6 1'35.909 2.493 0.287 158.625
19 Italy Samuele Cavalieri 7 1'36.465 3.049 0.556 157.711
20 Belgium Loris Cresson 6 1'38.365 4.949 1.900 154.664
  United States Garrett Gerloff 1        
  Ireland Eugene Laverty 0        
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