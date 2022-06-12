WSBK Misano: İkinci yarışı Bautista kazandı, Toprak ikinci oldu

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Misano'da gerçekleştirilen ikinci WSBK yarışına temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ilk sıradan başladı ve startın ardından liderliğini korudu.

Bir tur sonra Alvaro Bautista temsilcimize geçmek için atak denemesi yaptı ancak Toprak yerini korumaya devam etti.

Toprak sonrasında farkı biraz açarken, üçüncülük için Jonathan Rea ve Michael Ruben Rinaldi çekişmeye başladı. Rinaldi bu mücadeleden galip çıktı ve üçüncü sırayı eline geçirdi.

Birkaç tur sonra Bautista, Toprak'la arayı kapattı ve bitime 15 tur kala temsilcimizi geçerek yarışın yeni lideri oldu.

Bautista turlar ilerledikçe Toprak ile arayı açmaya başlarken, Toprak da üçüncü sıradaki Rinaldi ile arasını açtı.

Son bölümde kimse hata yapmadı ve Bautista, damalı bayrağı ilk sırada görerek bu hafta sonu yapılan ikinci ana yarışı da kazanmış oldu.

İlk yarışta şanssız şekilde yarış dışı kalan fakat Superpole yarışını kazanan Toprak, günün son yarışını sırada tamamlayıp hafta sonunu güçlü puanlarla kapattı.

Podyumu tıpkı ilk yarışta olduğu gibi Rinaldi tamamladı.

Rea, kendisi için pek iyi geçmeyen hafta sonunun son yarışını dördüncü tamamladı ve bu yıl bitirdiği yarışlarda ilk kez podyum dışında kalmış oldu.

Iker Lecuona güçlü bir yarış çıkarmasının ardından beşinci olurken, Andrea Locatelli altıncı, Axel Bassani, uzun tur cezası alan Alex Lowes sekizinci ve Scott Redding dokuzuncu oldu.

İlk onu BMW sürücüsü Loris Baz tamamladı.

Bautista bu zaferle puanını 220 yaparken, Toprak 120 puana yükseldi. İkinci sıradaki Rea'in ise 177 puanı var.

Seride sezonun bir sonraki yarışı 16-17 Temmuz'da Donington Park'ta yapılacak.

Yarış sonucu: