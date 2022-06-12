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Önceki / WSBK Misano: Toprak bu yılki ilk zaferini Superpole yarışında aldı
World Superbike / Misano Yarış raporu

WSBK Misano: İkinci yarışı Bautista kazandı, Toprak ikinci oldu

Misano'da gerçekleştirilen ikinci Dünya Superbike yarışında zafer Ducati sürücüsü Alvaro Bautista'nın oldu.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
WSBK Misano: İkinci yarışı Bautista kazandı, Toprak ikinci oldu
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Misano'da gerçekleştirilen ikinci WSBK yarışına temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ilk sıradan başladı ve startın ardından liderliğini korudu.

Bir tur sonra Alvaro Bautista temsilcimize geçmek için atak denemesi yaptı ancak Toprak yerini korumaya devam etti.

Toprak sonrasında farkı biraz açarken, üçüncülük için Jonathan Rea ve Michael Ruben Rinaldi çekişmeye başladı. Rinaldi bu mücadeleden galip çıktı ve üçüncü sırayı eline geçirdi.

Birkaç tur sonra Bautista, Toprak'la arayı kapattı ve bitime 15 tur kala temsilcimizi geçerek yarışın yeni lideri oldu.

Bautista turlar ilerledikçe Toprak ile arayı açmaya başlarken, Toprak da üçüncü sıradaki Rinaldi ile arasını açtı.

Son bölümde kimse hata yapmadı ve Bautista, damalı bayrağı ilk sırada görerek bu hafta sonu yapılan ikinci ana yarışı da kazanmış oldu.

İlk yarışta şanssız şekilde yarış dışı kalan fakat Superpole yarışını kazanan Toprak, günün son yarışını sırada tamamlayıp hafta sonunu güçlü puanlarla kapattı.

Podyumu tıpkı ilk yarışta olduğu gibi Rinaldi tamamladı.

Rea, kendisi için pek iyi geçmeyen hafta sonunun son yarışını dördüncü tamamladı ve bu yıl bitirdiği yarışlarda ilk kez podyum dışında kalmış oldu.

Iker Lecuona güçlü bir yarış çıkarmasının ardından beşinci olurken, Andrea Locatelli altıncı, Axel Bassani, uzun tur cezası alan Alex Lowes sekizinci ve Scott Redding dokuzuncu oldu.

İlk onu BMW sürücüsü Loris Baz tamamladı.

Bautista bu zaferle puanını 220 yaparken, Toprak 120 puana yükseldi. İkinci sıradaki Rea'in ise 177 puanı var.

Seride sezonun bir sonraki yarışı 16-17 Temmuz'da Donington Park'ta yapılacak.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Alvaro Bautista Ducati 21 -  
2 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 21 7.194 7.194
3 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 21 11.119 11.119
4 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 21 14.901 14.901
5 Spain Iker Lecuona Honda 21 18.774 18.774
6 Italy Andrea Locatelli Yamaha 21 20.217 20.217
7 Italy Axel Bassani Ducati 21 21.149 21.149
8 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 21 23.533 23.533
9 United Kingdom Scott Redding BMW 21 29.638 29.638
10 France Loris Baz BMW 21 38.831 38.831
11 Germany Philipp Oettli Ducati 21 40.881 40.881
12 Italy Roberto Tamburini Yamaha 21 41.588 41.588
13 San Marino Luca Bernardi Ducati 21 43.353 43.353
14 Ireland Eugene Laverty BMW 21 43.833 43.833
15 Illia Mykhalchyk BMW 21 43.889 43.889
16 Japan Kohta Nozane Yamaha 21 44.697 44.697
17 Spain Tito Rabat Kawasaki 21 49.375 49.375
18 Argentina Leandro Mercado Honda 21 > 1'  
19 Czech Republic Oliver Konig Kawasaki 21 > 1'  
  Spain Xavi Vierge Honda 0    
  Malaysia Hafizh Syahrin Honda 0    
  Italy Alessandro Del Bianco Kawasaki 0    
  Italy Gabriele Ruiu BMW 0    
  United States Garrett Gerloff Yamaha 0    
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