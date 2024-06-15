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Sıralama turları raporu
World Superbike Misano

WSBK Misano: Bulega'nın turu silindi, Toprak pole pozisyonunu aldı!

Misano'da gerçekleştirilen WSBK sıralama turlarında pole pozisyonu BMW sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu'nun oldu.

Ezel Tan
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Misano'da gerçekleştirilen Superpole seansında sürücüler pole pozisyonunu kazanmak için mücadele ettiler.

Ducati sürücüsü Nicolo Bulega 1:32.556'lık bir tur zamanı kaydederek seansın başında liderliğe yükseldi.

Toprak Razgatlıoğlu bitime kısa bir süre kala en hızlı turu 1:32.320'ye çekerken, Bulega yanıt verdi ve 0.1 saniye farkla liderliği aldı.

Pole Bulega'nın gibi görünüyordu fakat İtalyan sürücünün turu, sarı bayraklara uymadığı gerekçesiyle silindi.

Böylelikle pole pozisyonu temsilcimiz Toprak Razgaltıoğlu'nun oldu.

Bulega 0.2 saniye geride ikinci olurken, Remy Gardner üçüncü, Alex Lowes dördüncü ve Alvaro Bautista beşinci oldu. Bautista, Toprak'tan 0.7 saniye yavaş kaldı.

Andrea Locatelli'nin altıncı olduğu seansta kaza yapan Andrea Iannone yedinci ve Sam Lowes sekizinci oldu.

Jonathan Rea 1.3 saniye geride kaldığı seansta ancak 15. olabildi.

Seans sonucu:

   
1
 - 
4
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s
1 Turkey T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 54 BMW 7

1'32.320

   164.792
2 Italy N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 8

+0.236

1'32.556

 0.236 164.371
3 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 8

+0.586

1'32.906

 0.350 163.752
4 United Kingdom A. Lowes Kawasaki Racing 22 Kawasaki 7

+0.755

1'33.075

 0.169 163.455
5 Spain A. Bautista Ducati Team 1 Ducati 8

+0.791

1'33.111

 0.036 163.392
6 Italy A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha 55 Yamaha 8

+0.809

1'33.129

 0.018 163.360
7 Italy A. Iannone Team GO Eleven 29 Ducati 7

+0.868

1'33.188

 0.059 163.257
8 United Kingdom S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14 Ducati 8

+0.876

1'33.196

 0.008 163.243
9 Switzerland D. Aegerter GRT Racing Team 77 Yamaha 7

+0.914

1'33.234

 0.038 163.176
10 Spain T. Rabat Puccetti Racing 53 Kawasaki 7

+1.224

1'33.544

 0.310 162.635
11 Italy A. Bassani Kawasaki Racing 47 Kawasaki 7

+1.288

1'33.608

 0.064 162.524
12 Italy D. Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati 8

+1.312

1'33.632

 0.024 162.482
13 United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW 8

+1.314

1'33.634

 0.002 162.479
14 Spain I. Lecuona Honda World Superbike Team 7 Honda 7

+1.324

1'33.644

 0.010 162.462
15 United Kingdom J. Rea Pata Prometeon Yamaha 65 Yamaha 8

+1.362

1'33.682

 0.038 162.396
16 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 4

+1.454

1'33.774

 0.092 162.236
17 Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda 7

+1.514

1'33.834

 0.060 162.133
18 Italy M. Rinaldi Motocorsa Racing 21 Ducati 8

+1.615

1'33.935

 0.101 161.958
19 Italy M. Pirro Ducati Team 51 Ducati 8

+1.622

1'33.942

 0.007 161.946
20 United Kingdom S. Redding Bonovo Action BMW 45 BMW 7

+1.784

1'34.104

 0.162 161.667
21 United Kingdom T. Mackenzie PETRONAS MIE Racing HONDA Team 95 Honda 7

+2.413

1'34.733

 0.629 160.594
22 Germany P. Oettli GMT94 Yamaha 5 Yamaha 9

+2.712

1'35.032

 0.299 160.089
23
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha 8

+3.218

1'35.538

 0.506 159.241
24 Malaysia A. Norrodin PETRONAS MIE Racing HONDA Team 27 Honda 7

+3.762

1'36.082

 0.544 158.339
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