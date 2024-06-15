WSBK Misano: Bulega'nın turu silindi, Toprak pole pozisyonunu aldı!
Misano'da gerçekleştirilen WSBK sıralama turlarında pole pozisyonu BMW sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu'nun oldu.
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Misano'da gerçekleştirilen Superpole seansında sürücüler pole pozisyonunu kazanmak için mücadele ettiler.
Ducati sürücüsü Nicolo Bulega 1:32.556'lık bir tur zamanı kaydederek seansın başında liderliğe yükseldi.
Toprak Razgatlıoğlu bitime kısa bir süre kala en hızlı turu 1:32.320'ye çekerken, Bulega yanıt verdi ve 0.1 saniye farkla liderliği aldı.
Pole Bulega'nın gibi görünüyordu fakat İtalyan sürücünün turu, sarı bayraklara uymadığı gerekçesiyle silindi.
Böylelikle pole pozisyonu temsilcimiz Toprak Razgaltıoğlu'nun oldu.
Bulega 0.2 saniye geride ikinci olurken, Remy Gardner üçüncü, Alex Lowes dördüncü ve Alvaro Bautista beşinci oldu. Bautista, Toprak'tan 0.7 saniye yavaş kaldı.
Andrea Locatelli'nin altıncı olduğu seansta kaza yapan Andrea Iannone yedinci ve Sam Lowes sekizinci oldu.
Jonathan Rea 1.3 saniye geride kaldığı seansta ancak 15. olabildi.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|54
|BMW
|7
|
1'32.320
|164.792
|2
|N. Bulega Ducati Team
|11
|Ducati
|8
|
+0.236
1'32.556
|0.236
|164.371
|3
|R. Gardner GRT Racing Team
|87
|Yamaha
|8
|
+0.586
1'32.906
|0.350
|163.752
|4
|A. Lowes Kawasaki Racing
|22
|Kawasaki
|7
|
+0.755
1'33.075
|0.169
|163.455
|5
|A. Bautista Ducati Team
|1
|Ducati
|8
|
+0.791
1'33.111
|0.036
|163.392
|6
|A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha
|55
|Yamaha
|8
|
+0.809
1'33.129
|0.018
|163.360
|7
|A. Iannone Team GO Eleven
|29
|Ducati
|7
|
+0.868
1'33.188
|0.059
|163.257
|8
|S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Ducati
|8
|
+0.876
1'33.196
|0.008
|163.243
|9
|D. Aegerter GRT Racing Team
|77
|Yamaha
|7
|
+0.914
1'33.234
|0.038
|163.176
|10
|T. Rabat Puccetti Racing
|53
|Kawasaki
|7
|
+1.224
1'33.544
|0.310
|162.635
|11
|A. Bassani Kawasaki Racing
|47
|Kawasaki
|7
|
+1.288
1'33.608
|0.064
|162.524
|12
|D. Petrucci Barni Racing Team
|9
|Ducati
|8
|
+1.312
1'33.632
|0.024
|162.482
|13
|G. Gerloff Bonovo Action BMW
|31
|BMW
|8
|
+1.314
1'33.634
|0.002
|162.479
|14
|I. Lecuona Honda World Superbike Team
|7
|Honda
|7
|
+1.324
1'33.644
|0.010
|162.462
|15
|J. Rea Pata Prometeon Yamaha
|65
|Yamaha
|8
|
+1.362
1'33.682
|0.038
|162.396
|16
|M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|60
|BMW
|4
|
+1.454
1'33.774
|0.092
|162.236
|17
|X. Vierge Honda World Superbike Team
|97
|Honda
|7
|
+1.514
1'33.834
|0.060
|162.133
|18
|M. Rinaldi Motocorsa Racing
|21
|Ducati
|8
|
+1.615
1'33.935
|0.101
|161.958
|19
|M. Pirro Ducati Team
|51
|Ducati
|8
|
+1.622
1'33.942
|0.007
|161.946
|20
|S. Redding Bonovo Action BMW
|45
|BMW
|7
|
+1.784
1'34.104
|0.162
|161.667
|21
|T. Mackenzie PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|95
|Honda
|7
|
+2.413
1'34.733
|0.629
|160.594
|22
|P. Oettli GMT94 Yamaha
|5
|Yamaha
|9
|
+2.712
1'35.032
|0.299
|160.089
|23
|
B. Ray MotoXRacing
|28
|Yamaha
|8
|
+3.218
1'35.538
|0.506
|159.241
|24
|A. Norrodin PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|27
|Honda
|7
|
+3.762
1'36.082
|0.544
|158.339
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