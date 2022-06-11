WSBK Misano: Bautista ilk yarışı rahat kazandı, Toprak mekanik sorunla yarış dışı kaldı

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Yarışa ikinci sıradan başlayan temsilcimiz Toprak, güçlü bir start almasının ardından ilk virajda liderliğe yükselirken, ilk turda Alvaro Bautista ve Jonathan Rea ile keyifli bir mücadeleye girişti.

Toprak sonunda ilk sıradaki yerini pekiştirdi ve ilk turun ardından sıralama Toprak, Bautista, Rea ve Axel Bassani şeklinde oldu.

Birkaç tur sonra Rea, önce Bautista'yı sonra da temsilcimiz Toprak'ı geçerek yarışın yeni lideri oldu.

Rea, liderliği almasından hemen sonra farkı yarım saniyenin üzerine çıkardı ve arayı açmaya başladı. Sonrasında temsilcimiz Toprak'ı, Ducati sürücüsü Bautista da geride bıraktı.

Bautista, ikinciliği almasının ardından Rea ile arayı kapattı ve Kawasaki sürücüsünü sıkıştırmaya başladı.

Bu ikili uzun süre birbirine yakın gitti ve yarış ilerledikçe Toprak'la farkı yarım saniyenin üzerine çıkarıp galibiyet mücadelesinde yalnız kaldılar.

Bautista, bitime 9 tur kala Rea'e ilk atak denemesini yaptı ancak Britanyalı sürücü yerini korumayı sürdürdü. Birkaç viraj sonra bir başka deneme daha yapan İspanyol sürücü, bu kez liderliği eline geçirdi.

Bundan bir tur sonra Toprak yavaşlamaya başladı ve motosikletindeki bir mekanik arıza nedeniyle şanssız şekilde yarışı bırakmak zorunda kaldı.

Bautista, liderliği almasın ardından Rea ile farkı her tur açtı ve bir noktada dört saniyenin üzerine çıkardı.

Kalan bölümde hata yapmayan İspanyol sürücü, damalı bayrağı ilk sırada görerek bu yılki beşinci zaferini aldı. Böylelikle de şampiyonadaki puan farkını 22'ye çıkardı.

Rea, Toprak'ın yarış dışı kalmasının ardından Bautista ile mücadelede çok fazla zorlamadı ve ikinci sırada finiş görerek podyuma çıktı.

İlk üçü ise Ducati'nin güçlü göründüğü pistte Bautista'nın takım arkadaşı Michael Ruben Rinaldi tamamladı. Bu, Rinaldi'nin 2022'deki ilk podyumuydu.

Bassani güçlü bir yarış çıkarmasının ardından dördüncü olurken, Alex Lowes beşinci, Andrea Locatelli ise en iyi Yamaha sürücüsü olarak altıncı oldu.

İlk onu Xavi Vierge, Garrett Gerloff, Iker Lecuona ve Scott Redding tamamladı.

Yarış sonucu: