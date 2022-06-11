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World Superbike / Misano Yarış raporu

WSBK Misano: Bautista ilk yarışı rahat kazandı, Toprak mekanik sorunla yarış dışı kaldı

Misano'da gerçekleştirilen ilk WSBK yarışında zafer Ducati sürücüsü Alvaro Bautista'nın olurken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu mekanik sorunla yarış dışı kaldı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
WSBK Misano: Bautista ilk yarışı rahat kazandı, Toprak mekanik sorunla yarış dışı kaldı
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Yarışa ikinci sıradan başlayan temsilcimiz Toprak, güçlü bir start almasının ardından ilk virajda liderliğe yükselirken, ilk turda Alvaro Bautista ve Jonathan Rea ile keyifli bir mücadeleye girişti.

Toprak sonunda ilk sıradaki yerini pekiştirdi ve ilk turun ardından sıralama Toprak, Bautista, Rea ve Axel Bassani şeklinde oldu.

Birkaç tur sonra Rea, önce Bautista'yı sonra da temsilcimiz Toprak'ı geçerek yarışın yeni lideri oldu.

Rea, liderliği almasından hemen sonra farkı yarım saniyenin üzerine çıkardı ve arayı açmaya başladı. Sonrasında temsilcimiz Toprak'ı, Ducati sürücüsü Bautista da geride bıraktı.

Bautista, ikinciliği almasının ardından Rea ile arayı kapattı ve Kawasaki sürücüsünü sıkıştırmaya başladı.

Bu ikili uzun süre birbirine yakın gitti ve yarış ilerledikçe Toprak'la farkı yarım saniyenin üzerine çıkarıp galibiyet mücadelesinde yalnız kaldılar.

Bautista, bitime 9 tur kala Rea'e ilk atak denemesini yaptı ancak Britanyalı sürücü yerini korumayı sürdürdü. Birkaç viraj sonra bir başka deneme daha yapan İspanyol sürücü, bu kez liderliği eline geçirdi.

Bundan bir tur sonra Toprak yavaşlamaya başladı ve motosikletindeki bir mekanik arıza nedeniyle şanssız şekilde yarışı bırakmak zorunda kaldı.

Bautista, liderliği almasın ardından Rea ile farkı her tur açtı ve bir noktada dört saniyenin üzerine çıkardı.

Kalan bölümde hata yapmayan İspanyol sürücü, damalı bayrağı ilk sırada görerek bu yılki beşinci zaferini aldı. Böylelikle de şampiyonadaki puan farkını 22'ye çıkardı.

Rea, Toprak'ın yarış dışı kalmasının ardından Bautista ile mücadelede çok fazla zorlamadı ve ikinci sırada finiş görerek podyuma çıktı.

İlk üçü ise Ducati'nin güçlü göründüğü pistte Bautista'nın takım arkadaşı Michael Ruben Rinaldi tamamladı. Bu, Rinaldi'nin 2022'deki ilk podyumuydu.

Bassani güçlü bir yarış çıkarmasının ardından dördüncü olurken, Alex Lowes beşinci, Andrea Locatelli ise en iyi Yamaha sürücüsü olarak altıncı oldu.

İlk onu Xavi Vierge, Garrett Gerloff, Iker Lecuona ve Scott Redding tamamladı.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Alvaro Bautista Ducati 0 -  
2 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 0 5.128  
3 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 0 8.289  
4 Italy Axel Bassani Ducati 0 10.415  
5 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 0 11.888  
6 Italy Andrea Locatelli Yamaha 0 13.320  
7 Spain Xavi Vierge Honda 0 14.396  
8 United States Garrett Gerloff Yamaha 0 14.775  
9 Spain Iker Lecuona Honda 0 19.968  
10 United Kingdom Scott Redding BMW 0 26.408  
11 Italy Roberto Tamburini Yamaha 0 37.655  
12 Japan Kohta Nozane Yamaha 0 40.510  
13 Ireland Eugene Laverty BMW 0 41.695  
14 San Marino Luca Bernardi Ducati 0 44.271  
15 France Loris Baz BMW 0 45.068  
16 Spain Tito Rabat Kawasaki 0 45.969  
17 Malaysia Hafizh Syahrin Honda 0 47.420  
18 Illia Mykhalchyk BMW 0 > 1'  
19 Argentina Leandro Mercado Honda 0 > 1'  
20 Czech Republic Oliver Konig Kawasaki 0 > 1'  
  Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 0    
  Italy Gabriele Ruiu BMW 0    
  Germany Philipp Oettli Ducati 0    
  France Christophe Ponsson Yamaha 0    
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