WSBK Misano 2. yarış: Bulega lider, Bahattin kaza yaptı

21 turluk yarışa pole pozisyonundan başlayan Nicolo Bulega, ilk turda takım arkadaşı Iker Lecuona'nın baskısıyla karşılaştı. İyi bir kalkış yapan Lecuona, ilk sektörlerde liderliği ele geçirmeyi başardı.

Ancak Bulega, ilk turun son bölümünde, 11. virajda Lecuona’yı geçerek liderliği geri aldı. Bu hamlenin ardından Aruba Ducati ikilisi rakipleriyle aradaki farkı açmaya başladı.

Arka tarafta ise ev sahibi Bimota ekibinin sürücüleri Axel Bassani ve Alex Lowes güçlü startlarla üçüncü ve dördüncü sıralara yerleşti.

Yarışın henüz ilk turunda Alvaro Bautista'nın günü erken sona erdi. İspanyol sürücü 8. virajda kaza yaparak yarışa veda etti.

İkinci turdaysa temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu, 13. virajda yaşadığı düşüşün ardından yarış dışı kaldı. Kazadan sonra kendi çabasıyla ayağa kalkan temsilcimizin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ön tarafta ise Bulega ile Lecuona arasındaki fark yavaş yavaş açılmaya başladı.

İlerleyen turlarda Lecuona'nın yaptığı bir hata sonucunda pist dışına taşması, Bulega için büyük bir fırsat oluşturdu. Şampiyona lideri, takım arkadaşıyla arasındaki farkı iki saniyenin üzerine çıkararak yarışın kontrolünü tamamen eline aldı.

Bu sırada Yari Montella da Alex Lowes'u geride bırakarak dördüncü sıraya yükseldi.

7. turda Miguel Oliveira, yaşadığı teknik bir sorun yüzünden yarışa erken veda etti.

Yarışın sonlarına doğru uzun süre üçüncü sırada ilerleyen Axel Bassani, evindeki yarışta 8. virajda kaza yaptı ve yarıştan çekildi.

Bassani'nin kazasının ardından Yari Montella üçüncülüğe yükseldi ve podyumun son basamağı için mücadele etti.

Son bölümde Bulega temposunu koruyarak farkı beş saniyenin üzerine kadar çıkardı. Lecuona ikinci sıradaki yerini garantilerken, Montella da üçüncülüğü korumayı başardı.

Bu sonuçla Nicolo Bulega üst üste 25. WorldSBK galibiyetini alırken, 2026 sezonundaki 21. zaferine ulaştı.