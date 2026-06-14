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World Superbike Misano

WSBK Misano 2. yarış: Bulega lider, Bahattin kaza yaptı

2026 WSBK Misano’daki ikinci yarışta Nicolo Bulega kusursuz performansını sürdürdü. Temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu, ikinci turda kaza yaparak yarışa erken veda etti.

Neşe Akkoyun
Düzenlendi:
Bulega222

21 turluk yarışa pole pozisyonundan başlayan Nicolo Bulega, ilk turda takım arkadaşı Iker Lecuona'nın baskısıyla karşılaştı. İyi bir kalkış yapan Lecuona, ilk sektörlerde liderliği ele geçirmeyi başardı.

Ancak Bulega, ilk turun son bölümünde, 11. virajda Lecuona’yı geçerek liderliği geri aldı. Bu hamlenin ardından Aruba Ducati ikilisi rakipleriyle aradaki farkı açmaya başladı.

Arka tarafta ise ev sahibi Bimota ekibinin sürücüleri Axel Bassani ve Alex Lowes güçlü startlarla üçüncü ve dördüncü sıralara yerleşti.

Yarışın henüz ilk turunda Alvaro Bautista'nın günü erken sona erdi. İspanyol sürücü 8. virajda kaza yaparak yarışa veda etti.

İkinci turdaysa temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu, 13. virajda yaşadığı düşüşün ardından yarış dışı kaldı. Kazadan sonra kendi çabasıyla ayağa kalkan temsilcimizin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ön tarafta ise Bulega ile Lecuona arasındaki fark yavaş yavaş açılmaya başladı.

İlerleyen turlarda Lecuona'nın yaptığı bir hata sonucunda pist dışına taşması, Bulega için büyük bir fırsat oluşturdu. Şampiyona lideri, takım arkadaşıyla arasındaki farkı iki saniyenin üzerine çıkararak yarışın kontrolünü tamamen eline aldı.

Bu sırada Yari Montella da Alex Lowes'u geride bırakarak dördüncü sıraya yükseldi.

7. turda Miguel Oliveira, yaşadığı teknik bir sorun yüzünden yarışa erken veda etti. 

Yarışın sonlarına doğru uzun süre üçüncü sırada ilerleyen Axel Bassani, evindeki yarışta 8. virajda kaza yaptı ve yarıştan çekildi.

Bassani'nin kazasının ardından Yari Montella üçüncülüğe yükseldi ve podyumun son basamağı için mücadele etti. 

Son bölümde Bulega temposunu koruyarak farkı beş saniyenin üzerine kadar çıkardı. Lecuona ikinci sıradaki yerini garantilerken, Montella da üçüncülüğü korumayı başardı.

Bu sonuçla Nicolo Bulega üst üste 25. WorldSBK galibiyetini alırken, 2026 sezonundaki 21. zaferine ulaştı. 

2. YARIŞ

Tüm istatistikler
 
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Yarış dışı Puan
1 Italy N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 21

32'49.765

       25
2 Spain I. Lecuona Ducati Team 7 Ducati 21

+5.101

32'54.866

 5.101     20
3 Italy Y. Montella Barni Racing Team 5 Ducati 21

+14.016

33'03.781

 8.915     16
4 United Kingdom A. Lowes bimota by Kawasaki Racing Team 22 Bimota 21

+15.959

33'05.724

 1.943     13
5 United Kingdom T. Mackenzie MGM Optical Express Racing 95 Ducati 21

+18.733

33'08.498

 2.774     11
6 Italy A. Surra Motocorsa Racing 67 Ducati 21

+20.258

33'10.023

 1.525     10
7 Italy A. Locatelli Pata Maxus Yamaha 55 Yamaha 21

+22.107

33'11.872

 1.849     9
8 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 21

+22.886

33'12.651

 0.779     8
9 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 21

+27.624

33'17.389

 4.738     7
10 United Kingdom S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14 Ducati 21

+27.661

33'17.426

 0.037     6
11 Spain X. Vierge Pata Maxus Yamaha 97 Yamaha 21

+29.545

33'19.310

 1.884     5
12 United States G. Gerloff Kawasaki WorldSBK Team 31 Kawasaki 21

+29.562

33'19.327

 0.017     4
13 Thailand S. Chantra Honda HRC 35 Honda 21

+31.979

33'21.744

 2.417     3
14 United Kingdom T. Bridewell Superbike Advocates 46 Ducati 21

+33.114

33'22.879

 1.135     2
15 Italy L. Baldassari Team Go Eleven 34 Ducati 21

+34.074

33'23.839

 0.960     1
16 Italy S. Manzi GRT Racing Team 62 Yamaha 21

+51.403

33'41.168

 17.329      
17
M. Rato MotoXRacing
 13 Yamaha 21

+1'01.535

33'51.300

 10.132      
18 United Kingdom R. Vickers Honda HRC 17 Honda 21

+1'05.902

33'55.667

 4.367      
dnf Italy A. Bassani bimota by Kawasaki Racing Team 47 Bimota 17

+4 Tur

27'48.371

 4 Tur   Yarış dışı  
dnf Portugal M. Oliveira ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 88 BMW 7

+14 Tur

11'35.938

 10 Tur   Yarış dışı  
dnf Turkey B. Sofuoğlu MotoXRacing 54 Yamaha 1

+20 Tur

1'43.330

 6 Tur   Kaza  
dnf Spain A. Bautista Barni Racing Team 19 Ducati 0

 

     Kaza  
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