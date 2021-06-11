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Önceki / WSBK Misano 1. antrenman: Toprak, Rinaldi'nin önünde lider
World Superbike / Misano Antrenman raporu

WSBK Misano 2. antrenman: Rinaldi lider, Toprak 4. oldu

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Ducati fabrika takımı sürücüsü Michael Ruben Rinaldi, ikinci antrenman seansında zirvede yer aldı.

WSBK Misano 2. antrenman: Rinaldi lider, Toprak 4. oldu

Misano'da gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında Michael Ruben Rinaldi rüzgarı vardı.

İlk iki yarış hafta sonunda istediği sonuçları alamayan Ducati'nin İtalyan sürücüsü, ilk seansta ikinci olmuştu.

İkinci seansta yine iyi bir performans sergileyen Rinadi, önce 1:34.597 yaptı ve ardından bu dereceyi 1:34.334'e çekti ve seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Bu derece, Kawasaki sürücüsü Alex Lowes'un derecesinden 0.294 saniye daha iyiydi. Lowes, ilk seansta 11. sırada kalsa da ikinci seansta tempo yükseltti ve ikinci oldu.

Lowes'un takım arkadaşı Jonathan Rea, ilk seansta geride kalsa da, ikinci seansta 1:34.848 yaptı ve 0.514 saniye geride üçüncü oldu.

Temsilcimiz Toprak, sabah bölümünde iyi bir tur zamanı çıkardı ve öğleden sonra da 1:35'in altına inen son isim olarak 0.575 saniye geride dördüncü oldu.

Toprak, seans içerisinde ilk ona giren tek Yamaha sürücüsü oldu.

Scott Redding ilk beşi tamamlayan isim oldu fakat sabah yaşadığı soruna ek olarak öğleden sonra da vakit kaybetti ve sadece 12 tur atabildi.

Honda'dan Alvaro Bautista 0.878 saniye geride altıncı en iyi zamanı yaparken, BMW'den Tom Sykes yedinci ve Ducati'den Axel Bassani sekizinci oldu.

İlk onu Leon Haslam ve Lucas Mahias tamamladı.

Hem Garrett Gerloff hem de Chaz Davies ilk seanstaki derecelerini geçemediler ve ancak 11. ve 12. oldular.

Hem Davies hem de Tito Rabat öğleden sonra ufak kazalar yaptılar.

İkinci antrenman sonucu:

Sıra # Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 21 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 17 1'34.334  
2 22 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 21 1'34.628 0.294
3 1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 21 1'34.848 0.514
4 54 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 22 1'34.909 0.575
5 45 United Kingdom Scott Redding Ducati 13 1'35.076 0.742
6 19 Spain Alvaro Bautista Honda 16 1'35.202 0.868
7 66 United Kingdom Tom Sykes BMW 18 1'35.232 0.898
8 47 Italy Axel Bassani Ducati 19 1'35.287 0.953
9 91 United Kingdom Leon Haslam Honda 16 1'35.328 0.994
10 44 France Lucas Mahias Kawasaki 9 1'35.383 1.049
11 31 United States Garrett Gerloff Yamaha 20 1'35.396 1.062
12 7 United Kingdom Chaz Davies Ducati 20 1'35.531 1.197
13 53 Spain Tito Rabat Ducati 21 1'35.614 1.280
14 60 Netherlands Michael vanderMark BMW 18 1'35.896 1.562
15 50 Ireland Eugene Laverty BMW 17 1'35.927 1.593
16 94 Germany Jonas Folger BMW 19 1'36.010 1.676
17 3 Japan Kohta Nozane Yamaha 19 1'36.044 1.710
18 55 Italy Andrea Locatelli Yamaha 20 1'36.182 1.848
19 32 Spain Isaac Viñales Kawasaki 16 1'36.340 2.006
20 23 France Christophe Ponsson Yamaha 21 1'36.966 2.632
21 76 Italy Samuele Cavalieri Kawasaki 18 1'37.211 2.877
22 84 Belgium Loris Cresson Kawasaki 18 1'39.235 4.901
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WSBK Misano 1. antrenman: Toprak, Rinaldi'nin önünde lider

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