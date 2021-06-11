WSBK Misano 2. antrenman: Rinaldi lider, Toprak 4. oldu

Misano'da gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında Michael Ruben Rinaldi rüzgarı vardı.

İlk iki yarış hafta sonunda istediği sonuçları alamayan Ducati'nin İtalyan sürücüsü, ilk seansta ikinci olmuştu.

İkinci seansta yine iyi bir performans sergileyen Rinadi, önce 1:34.597 yaptı ve ardından bu dereceyi 1:34.334'e çekti ve seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Bu derece, Kawasaki sürücüsü Alex Lowes'un derecesinden 0.294 saniye daha iyiydi. Lowes, ilk seansta 11. sırada kalsa da ikinci seansta tempo yükseltti ve ikinci oldu.

Lowes'un takım arkadaşı Jonathan Rea, ilk seansta geride kalsa da, ikinci seansta 1:34.848 yaptı ve 0.514 saniye geride üçüncü oldu.

Temsilcimiz Toprak, sabah bölümünde iyi bir tur zamanı çıkardı ve öğleden sonra da 1:35'in altına inen son isim olarak 0.575 saniye geride dördüncü oldu.

Toprak, seans içerisinde ilk ona giren tek Yamaha sürücüsü oldu.

Scott Redding ilk beşi tamamlayan isim oldu fakat sabah yaşadığı soruna ek olarak öğleden sonra da vakit kaybetti ve sadece 12 tur atabildi.

Honda'dan Alvaro Bautista 0.878 saniye geride altıncı en iyi zamanı yaparken, BMW'den Tom Sykes yedinci ve Ducati'den Axel Bassani sekizinci oldu.

İlk onu Leon Haslam ve Lucas Mahias tamamladı.

Hem Garrett Gerloff hem de Chaz Davies ilk seanstaki derecelerini geçemediler ve ancak 11. ve 12. oldular.

Hem Davies hem de Tito Rabat öğleden sonra ufak kazalar yaptılar.

İkinci antrenman sonucu: