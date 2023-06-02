WSBK Misano 2. antrenman: Bautista günü lider kapattı, Petrucci ikinci

Son olarak 7 Mayıs'ta yarışan WSBK, yaklaşık 1 aylık aranın ardından Misano'da geri döndü. Sezonun 5. hafta sonu, bugün gerçekleştirilen 2 antrenman seansı ile başladı. Günün ilk seansında temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ilk sıradaydı, ikinci seansı ise şampiyona lideri Alvaro Bautista ilk sırada tamamladı.

İkinci seansta hava sıcaklığının artmasıyla hem Kawasaki hem de Yamaha zorlandı. Ducati ise bu koşullarda rakiplerine kıyasla daha rahattı ve Bautista, seansı domine etti. İspanyol sürücü, 1:33.825 ile günün en hızlı derecesini kaydetti ve 1:33'lerin altına inen ilk sürücü oldu.

Bautista'nın yarış temposu da oldukça etkileyiciydi. Seansın başında 12 turluk bir yarış simülasyonu yapan Bautista'nın temposu istikrarlı ve güçlüydü. Kendisi şu anda hafta sonunun en büyük favorisi konumunda.

WSBK'ın çaylağı Danilo Petrucci 0.451 saniye geride ikinci olurken, diğer fabrika Ducati'de Michael Ruben Rinaldi üçüncüydü.

Sıcak havada zorlanan Kawasaki'de Alex Lowes dördüncü olurken, temsilcimiz Toprak ilk 5'i tamamladı. Şampiyon sürücümüz, kombine zamanlarda ise Bautista'nın hemen arkasında 2. sırada yer alıyor.