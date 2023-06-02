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World Superbike / Misano Antrenman raporu

WSBK Misano 2. antrenman: Bautista günü lider kapattı, Petrucci ikinci

2023 World Superbike Dünya Şampiyonası'nın beşinci ayağı olan Misano hafta sonunda Cuma gününün en hızlı derecesi Alvaro Bautista'dan geldi.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati
Son olarak 7 Mayıs'ta yarışan WSBK, yaklaşık 1 aylık aranın ardından Misano'da geri döndü. Sezonun 5. hafta sonu, bugün gerçekleştirilen 2 antrenman seansı ile başladı. Günün ilk seansında temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ilk sıradaydı, ikinci seansı ise şampiyona lideri Alvaro Bautista ilk sırada tamamladı. 
1. antrenman raporu:

İkinci seansta hava sıcaklığının artmasıyla hem Kawasaki hem de Yamaha zorlandı. Ducati ise bu koşullarda rakiplerine kıyasla daha rahattı ve Bautista, seansı domine etti. İspanyol sürücü, 1:33.825 ile günün en hızlı derecesini kaydetti ve 1:33'lerin altına inen ilk sürücü oldu.

Bautista'nın yarış temposu da oldukça etkileyiciydi. Seansın başında 12 turluk bir yarış simülasyonu yapan Bautista'nın temposu istikrarlı ve güçlüydü. Kendisi şu anda hafta sonunun en büyük favorisi konumunda. 

WSBK'ın çaylağı Danilo Petrucci 0.451 saniye geride ikinci olurken, diğer fabrika Ducati'de Michael Ruben Rinaldi üçüncüydü. 

Sıcak havada zorlanan Kawasaki'de Alex Lowes dördüncü olurken, temsilcimiz Toprak ilk 5'i tamamladı. Şampiyon sürücümüz, kombine zamanlarda ise Bautista'nın hemen arkasında 2. sırada yer alıyor.

Toprak Razgatlıoğlu

Toprak Razgatlıoğlu

Fotoğraf: WorldSBK.com

BMW'de Garrett Gerloff altıncıydı ve yine en hızlı BMW sürücüsü oldu. Axel Bassani, Jonathan Rea, Scott Redding ve Xavi Vierge ise ilk 10'u tamamladılar. 

Cuma gününün ardından kombine dereceler: 

1. Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) 1:33.825 sn

2. Toprak Razgatlıoğlu (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK) +0.329sn

3. Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) +0.451sn

4. Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing – Ducati) +0.458sn

5. Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) +0.652sn

6. Garrett Gerloff (Bonovo Action BMW) +0.785sn

2. antrenman sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Alvaro Bautista 22 1'33.825     162.148
2 Italy Danilo Petrucci 21 1'34.276 0.451 0.451 161.372
3 Italy Michael Ruben Rinaldi 21 1'34.283 0.458 0.007 161.361
4 United Kingdom Alex Lowes 22 1'34.477 0.652 0.194 161.029
5 Turkey Toprak Razgatlıoğlu 25 1'34.494 0.669 0.017 161.000
6 United States Garrett Gerloff 19 1'34.610 0.785 0.116 160.803
7 Italy Axel Bassani 21 1'34.699 0.874 0.089 160.652
8 United Kingdom Jonathan Rea 24 1'34.713 0.888 0.014 160.628
9 United Kingdom Scott Redding 16 1'34.826 1.001 0.113 160.437
10 Spain Xavi Vierge 22 1'34.833 1.008 0.007 160.425
11 United Kingdom Tom Sykes 15 1'34.867 1.042 0.034 160.367
12 Germany Philipp Oettli 19 1'34.922 1.097 0.055 160.274
13 Spain Iker Lecuona 17 1'34.932 1.107 0.010 160.257
14 Italy Andrea Locatelli 20 1'35.063 1.238 0.131 160.037
15 France Loris Baz 21 1'35.134 1.309 0.071 159.917
16 Australia Remy Gardner 20 1'35.321 1.496 0.187 159.603
17 Switzerland Dominique Aegerter 12 1'35.455 1.630 0.134 159.379
18 Bradley Ray 18 1'35.523 1.698 0.068 159.266
19 Italy Gabriele Ruiu 14 1'35.547 1.722 0.024 159.226
20 Italy Lorenzo Baldassari 24 1'36.092 2.267 0.545 158.323
21 Malaysia Hafizh Syahrin 17 1'36.647 2.822 0.555 157.414
22 Spain Tito Rabat 20 1'36.783 2.958 0.136 157.192
23 Italy Luca Vitali 16 1'36.908 3.083 0.125 156.990
24 Spain Isaac Viñales 17 1'37.504 3.679 0.596 156.030
25 Ryo Mizuno 18 1'37.513 3.688 0.009 156.016
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