WSBK Misano 2. antrenman: Bautista günü lider kapattı, Petrucci ikinci
2023 World Superbike Dünya Şampiyonası'nın beşinci ayağı olan Misano hafta sonunda Cuma gününün en hızlı derecesi Alvaro Bautista'dan geldi.
İkinci seansta hava sıcaklığının artmasıyla hem Kawasaki hem de Yamaha zorlandı. Ducati ise bu koşullarda rakiplerine kıyasla daha rahattı ve Bautista, seansı domine etti. İspanyol sürücü, 1:33.825 ile günün en hızlı derecesini kaydetti ve 1:33'lerin altına inen ilk sürücü oldu.
Bautista'nın yarış temposu da oldukça etkileyiciydi. Seansın başında 12 turluk bir yarış simülasyonu yapan Bautista'nın temposu istikrarlı ve güçlüydü. Kendisi şu anda hafta sonunun en büyük favorisi konumunda.
WSBK'ın çaylağı Danilo Petrucci 0.451 saniye geride ikinci olurken, diğer fabrika Ducati'de Michael Ruben Rinaldi üçüncüydü.
Sıcak havada zorlanan Kawasaki'de Alex Lowes dördüncü olurken, temsilcimiz Toprak ilk 5'i tamamladı. Şampiyon sürücümüz, kombine zamanlarda ise Bautista'nın hemen arkasında 2. sırada yer alıyor.
Toprak Razgatlıoğlu
Fotoğraf: WorldSBK.com
BMW'de Garrett Gerloff altıncıydı ve yine en hızlı BMW sürücüsü oldu. Axel Bassani, Jonathan Rea, Scott Redding ve Xavi Vierge ise ilk 10'u tamamladılar.
Cuma gününün ardından kombine dereceler:
1. Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) 1:33.825 sn
2. Toprak Razgatlıoğlu (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK) +0.329sn
3. Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) +0.451sn
4. Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing – Ducati) +0.458sn
5. Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) +0.652sn
6. Garrett Gerloff (Bonovo Action BMW) +0.785sn
2. antrenman sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Alvaro Bautista
|22
|1'33.825
|162.148
|2
|Danilo Petrucci
|21
|1'34.276
|0.451
|0.451
|161.372
|3
|Michael Ruben Rinaldi
|21
|1'34.283
|0.458
|0.007
|161.361
|4
|Alex Lowes
|22
|1'34.477
|0.652
|0.194
|161.029
|5
|Toprak Razgatlıoğlu
|25
|1'34.494
|0.669
|0.017
|161.000
|6
|Garrett Gerloff
|19
|1'34.610
|0.785
|0.116
|160.803
|7
|Axel Bassani
|21
|1'34.699
|0.874
|0.089
|160.652
|8
|Jonathan Rea
|24
|1'34.713
|0.888
|0.014
|160.628
|9
|Scott Redding
|16
|1'34.826
|1.001
|0.113
|160.437
|10
|Xavi Vierge
|22
|1'34.833
|1.008
|0.007
|160.425
|11
|Tom Sykes
|15
|1'34.867
|1.042
|0.034
|160.367
|12
|Philipp Oettli
|19
|1'34.922
|1.097
|0.055
|160.274
|13
|Iker Lecuona
|17
|1'34.932
|1.107
|0.010
|160.257
|14
|Andrea Locatelli
|20
|1'35.063
|1.238
|0.131
|160.037
|15
|Loris Baz
|21
|1'35.134
|1.309
|0.071
|159.917
|16
|Remy Gardner
|20
|1'35.321
|1.496
|0.187
|159.603
|17
|Dominique Aegerter
|12
|1'35.455
|1.630
|0.134
|159.379
|18
|Bradley Ray
|18
|1'35.523
|1.698
|0.068
|159.266
|19
|Gabriele Ruiu
|14
|1'35.547
|1.722
|0.024
|159.226
|20
|Lorenzo Baldassari
|24
|1'36.092
|2.267
|0.545
|158.323
|21
|Hafizh Syahrin
|17
|1'36.647
|2.822
|0.555
|157.414
|22
|Tito Rabat
|20
|1'36.783
|2.958
|0.136
|157.192
|23
|Luca Vitali
|16
|1'36.908
|3.083
|0.125
|156.990
|24
|Isaac Viñales
|17
|1'37.504
|3.679
|0.596
|156.030
|25
|Ryo Mizuno
|18
|1'37.513
|3.688
|0.009
|156.016
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WSBK Misano 1. antrenman: Toprak hızlı başladı, Ducati sürücüleri takipte
WSBK Misano sıralama turları: Bautista pole pozisyonunda, Toprak ikinci!
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