WSBK Misano 1. yarış: Bulega kazandı, Bahattin 16. sırada

Misano'daki ilk yarışa holeshot'tan başlayan Nicolo Bulega, startta yerini korumayı başaramadı ve Iker Lecuona liderliğe yükseldi. Bulega ikinciliğe gerilerken, Yari Montella üçüncülüğü aldı.

Ancak ilk tur bitmeden Bulega, Lecuona'ya başarılı bir atak yaptı ve yeniden yarış liderliğini aldı.

Bu esnada arka tarafta bir dördüncülük mücadelesi mevcuttu ve Lorenzo Baldassarri, dördüncü sıraya tutunmayı başardı. Temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu ise yarışa başladığı pozisyon olan 20. sırada ilerliyordu.

Bulega ön tarafta liderliğini sürdürürken, 17 tur kala Lorenzo Baldassarri, 5. virajda kaza yaparak son sıraya kadar geriledi. Birkaç saniye sonra Sam Lowes da kaza yaptı.

Yarışın orta noktasına gelindiğinde Bulega halen liderliğini sürdürüyordu. Lecuona yaklaşık 4 saniye gerisinde ikinci sırada yer alırken, Bahattin 18. sıraya yükselmiş durumdaydı.

3 tur kala Michael van der Mark, pistte yavaşlamaya başladı ve pite döndü. Arka tarafta ise Remy Gardner, ilk 15 içerisinde ilerlerken düşerek yarışa veda etti.

21 turun sonunda yarışı kazanan isim Nicolo Bulega olurken, podyumda ona Iker Lecuona ile Yari Montella eşlik ettiler. Axel Bassani ve Alex Lowes sırasıyla dördüncü ve beşinci olurken, Alberto Surra altıncı sıraya yerleşti.

Temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu damalı bayrağı 16. sırada gören isim oldu.