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Antrenman raporu
World Superbike Misano

WSBK Misano 1. antrenman: Toprak zirvede, Bautista 6. sırada

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, ilk antrenman seansında etkileyici bir tur atarak ve iyi bir tempo göstererek seansı lider bitiren isim oldu.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak Razgatlıoğlu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), 45 dakikalık antrenman seansının başında küçük bir zaman kaybetmesine rağmen yarım saniyeden fazla farkla liderliği aldı.

Birkaç hafta önce buradaki testlerde tempoyu belirleyen 2021 Şampiyonu, Pirelli Emilia-Romagna Turu için ilk antrenman seansında da bu formunu sürdürdü ve 1:33 bandındaki tek tur zamanını elde etti.

Kırmızı bayraktan önce kendisine zaman kaybettiren küçük bir soruna rağmen - takım patronu Shaun Muir, #54'ün hızlı vites değiştiricisinde bir sorun olduğunu doğruladı - Razgatlıoğlu, antrenmanın son turunda 1:33.448 ile zirveye yerleşti ve ikinci sırada Alex Lowes'un (Kawasaki Racing Team WorldSBK) yarım saniyeden fazla önünde bitirdi.

Razgatlıoğlu'nun uzun vadedeki temposu da etkileyiciydi. 11 turluk stintte 1:33 bandında dokuz tur attı ve bunların hepsi rakiplerinin tüm seans boyunca attıkları turlardan daha hızlıydı.

Nicolo Bulega (Aruba.it Racing - Ducati), Razgatlıoğlu'nun 0.381 saniye gerisinde ancak Lowes'tan sadece 0.021 saniye daha yavaş üçüncü olarak lider Ducati sürücüsü oldu.

Axel Bassani (Kawasaki Racing Team WorldSBK) perşembe günü yaptığı açıklamada Misano'ya doğru bir adım atmayı umduğunu belirtmişti. 1:34.245'lik derecesiyle dördüncü sırayı alması da bu adımı kanıtlar nitelikte.

Takım arkadaşı Lowes'tan yaklaşık üç onda bir daha yavaş kalırken, beşinci Andrea Iannone'nin (Team GoEleven) 0.1 saniye daha az önünde yer aldı. Şampiyona lideri Alvaro Bautista (Aruba.it Racing - Ducati) 1:34.323 ile ilk altıyı tamamlarken, rakibinden 0.675 saniye daha yavaş kaldı.

Michael van der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) 4. virajda ufak bir kaza yapmasına rağmen yedinci sırayı aldı, Hollandalı sürücü M 1000 RR'ını dökülmenin ardından pite getirebildi ve seansa daha sonra tekrar katıldı.

Yamaha'nın liderliğini sekizinci sıradaki Jonathan Rea (Pata Prometeon Yamaha) ve dokuzuncu sıradaki Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) üstlendi. Her iki sürücü de 1:34.462'lik bir derece elde etti, ancak Rea ikinci en iyi zamanının daha hızlı olması nedeniyle daha yüksek bir pozisyon elde etti.

Joker Michele Pirro (Aruba.it Racing - Ducati) 1:34.515'lik turu ile ilk onu tamamladı. 51 numaralı sürücü 14. virajda kaza yaptı ancak van der Mark gibi o da motosikletini pite geri götürmeyi başardı.

Seansın 10. dakikasında Philipp Oettl'ın (GMT94 Yamaha) Yamaha R1'i 6. ve 7. virajlar arasında bir teknik sorun yaşayınca seans pist koşulları nedeniyle geçici olarak durduruldu.

   
1
 - 
4
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s
1 Turkey T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 54 BMW 18

1'33.448

   162.802
2 United Kingdom A. Lowes Kawasaki Racing 22 Kawasaki 20

+0.560

1'34.008

 0.560 161.833
3 Italy N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 21

+0.581

1'34.029

 0.021 161.796
4 Italy A. Bassani Kawasaki Racing 47 Kawasaki 19

+0.797

1'34.245

 0.216 161.426
5 Italy A. Iannone Team GO Eleven 29 Ducati 24

+0.872

1'34.320

 0.075 161.297
6 Spain A. Bautista Ducati Team 1 Ducati 24

+0.875

1'34.323

 0.003 161.292
7 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 18

+0.988

1'34.436

 0.113 161.099
8 United Kingdom J. Rea Pata Prometeon Yamaha 65 Yamaha 21

+1.014

1'34.462

 0.026 161.055
9 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 22

+1.014

1'34.462

 0.000 161.055
10 Italy M. Pirro Ducati Team 51 Ducati 17

+1.067

1'34.515

 0.053 160.964
11 Spain I. Lecuona Honda World Superbike Team 7 Honda 20

+1.096

1'34.544

 0.029 160.915
12 Italy A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha 55 Yamaha 24

+1.164

1'34.612

 0.068 160.799
13 Switzerland D. Aegerter GRT Racing Team 77 Yamaha 22

+1.303

1'34.751

 0.139 160.564
14 Italy D. Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati 21

+1.409

1'34.857

 0.106 160.384
15 Italy M. Rinaldi Motocorsa Racing 21 Ducati 21

+1.462

1'34.910

 0.053 160.295
16 United Kingdom S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14 Ducati 21

+1.466

1'34.914

 0.004 160.288
17 Spain T. Rabat Puccetti Racing 53 Kawasaki 21

+1.497

1'34.945

 0.031 160.235
18 United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW 22

+1.530

1'34.978

 0.033 160.180
19 Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda 21

+1.631

1'35.079

 0.101 160.010
20 United Kingdom S. Redding Bonovo Action BMW 45 BMW 19

+1.661

1'35.109

 0.030 159.959
21 Germany P. Oettli GMT94 Yamaha 5 Yamaha 6

+2.154

1'35.602

 0.493 159.134
22 United Kingdom T. Mackenzie PETRONAS MIE Racing HONDA Team 95 Honda 17

+2.482

1'35.930

 0.328 158.590
23
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha 18

+3.375

1'36.823

 0.893 157.127
24 Malaysia A. Norrodin PETRONAS MIE Racing HONDA Team 27 Honda 17

+3.951

1'37.399

 0.576 156.198
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