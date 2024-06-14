WSBK Misano 1. antrenman: Toprak zirvede, Bautista 6. sırada

Toprak Razgatlıoğlu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), 45 dakikalık antrenman seansının başında küçük bir zaman kaybetmesine rağmen yarım saniyeden fazla farkla liderliği aldı.

Birkaç hafta önce buradaki testlerde tempoyu belirleyen 2021 Şampiyonu, Pirelli Emilia-Romagna Turu için ilk antrenman seansında da bu formunu sürdürdü ve 1:33 bandındaki tek tur zamanını elde etti.

Kırmızı bayraktan önce kendisine zaman kaybettiren küçük bir soruna rağmen - takım patronu Shaun Muir, #54'ün hızlı vites değiştiricisinde bir sorun olduğunu doğruladı - Razgatlıoğlu, antrenmanın son turunda 1:33.448 ile zirveye yerleşti ve ikinci sırada Alex Lowes'un (Kawasaki Racing Team WorldSBK) yarım saniyeden fazla önünde bitirdi.

Razgatlıoğlu'nun uzun vadedeki temposu da etkileyiciydi. 11 turluk stintte 1:33 bandında dokuz tur attı ve bunların hepsi rakiplerinin tüm seans boyunca attıkları turlardan daha hızlıydı.

Nicolo Bulega (Aruba.it Racing - Ducati), Razgatlıoğlu'nun 0.381 saniye gerisinde ancak Lowes'tan sadece 0.021 saniye daha yavaş üçüncü olarak lider Ducati sürücüsü oldu.

Axel Bassani (Kawasaki Racing Team WorldSBK) perşembe günü yaptığı açıklamada Misano'ya doğru bir adım atmayı umduğunu belirtmişti. 1:34.245'lik derecesiyle dördüncü sırayı alması da bu adımı kanıtlar nitelikte.

Takım arkadaşı Lowes'tan yaklaşık üç onda bir daha yavaş kalırken, beşinci Andrea Iannone'nin (Team GoEleven) 0.1 saniye daha az önünde yer aldı. Şampiyona lideri Alvaro Bautista (Aruba.it Racing - Ducati) 1:34.323 ile ilk altıyı tamamlarken, rakibinden 0.675 saniye daha yavaş kaldı.

Michael van der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) 4. virajda ufak bir kaza yapmasına rağmen yedinci sırayı aldı, Hollandalı sürücü M 1000 RR'ını dökülmenin ardından pite getirebildi ve seansa daha sonra tekrar katıldı.

Yamaha'nın liderliğini sekizinci sıradaki Jonathan Rea (Pata Prometeon Yamaha) ve dokuzuncu sıradaki Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) üstlendi. Her iki sürücü de 1:34.462'lik bir derece elde etti, ancak Rea ikinci en iyi zamanının daha hızlı olması nedeniyle daha yüksek bir pozisyon elde etti.

Joker Michele Pirro (Aruba.it Racing - Ducati) 1:34.515'lik turu ile ilk onu tamamladı. 51 numaralı sürücü 14. virajda kaza yaptı ancak van der Mark gibi o da motosikletini pite geri götürmeyi başardı.

Seansın 10. dakikasında Philipp Oettl'ın (GMT94 Yamaha) Yamaha R1'i 6. ve 7. virajlar arasında bir teknik sorun yaşayınca seans pist koşulları nedeniyle geçici olarak durduruldu.