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World Superbike / Misano Antrenman raporu

WSBK Misano 1. antrenman: Toprak, Rinaldi'nin önünde lider

Ekleyen:
, Writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Dünya Superbike Şampiyonası'nda Yamaha adına mücadele eden temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Misano'da gerçekleştirilen 1. antrenman seansında zirvede yer aldı.

WSBK Misano 1. antrenman: Toprak, Rinaldi'nin önünde lider

Yamaha fabrika takımı sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, Misano'daki ilk antrenman seansında 1:34.848'lik bir derece yapmayı başardı ve zaman tablosunun en tepesinde yer aldı. Yakın geçen seansta Ducati fabrika sürücüsü Michael Ruben Rinaldi ikinci sırada yer alırken, ilk üç sadece 0.075 saniye içinde dizildi.

Geçen yıl Misano yarışı, COVID-19 pandemisi nedeniyle iptal edilmişti ve bu yüzden sürücüler erkenden piste çıkarak şartlara adapte olmaya çalıştılar.

Ayrıca bir başka etken de iki yıl öncesine kıyasla pistin yeniden asfaltlanmış olmasıydı. Ducati ve Yamaha sürücüleri, testlerde bu yeni asfaltta sürüş yaptıkları için küçük bir deneyim avantajına sahiplerdi.

İlk on dakikanın ardından Ducati fabrika takımı sürücüsü Michael Ruben Rinaldi, 1:35.518'lik turuyla beraber zaman tablosunun tepesine çıktı. Ayrıca Ducati Corse'nin şefi Luigi Dall'Igna da garajda neler olup bittiğini takip etti.

 

Rinaldi, seansın orta kısmına gelindiğinde derecesini daha geliştirdi ve 1:35.394'e kadar çekti. Bundan kısa bir süre sonra Ducati'den takım arkadaşı Scott Redding, motosikletinde mekanik bir sorun yaşadı. Britanyalı sürücü pite dönmeyi başardı ve takım hemen motosiklet üzerinde çalışmaya başladı.

Son 10 dakikada dereceler daha da gelişti ve Rinaldi 1:34.956 ile 1:35'in altına inen ilk isim oldu. Fakat son sözü Yamaha sürücüsü ve temsilcimiz Toprak söyledi.

Toprak, 1:34.848'lik zaman turuyla zaman tablosunda ilk sıraya çıktı ve Rinaldi'nin 0.054 saniye önünde en hızlı isim oldu.

Ayrıca GRT Yamaha'dan Gerloff da Toprak'ın sadece 0.075 saniye ardında kaldı. Böylelikle ilk üç oldukça yakın göründü.

Ducati motosikletleriyle mücadeleden Chaz Davies, Axel Bassani ve Tito Rabat ilk altı altıyı tamamlayan sürücüler oldular. Bu, ilk altıda dört Ducati sürücüsünün yer aldığı anlamına geliyor. Redding ise yaşadığı sorun nedeniyle tekrar piste çıkamadı ve 12. oldu.

Honda sürücüleri Leon Haslam ve Alvaro Bautista sırasıyla yedinci ve dokuzuncu oldular. Bu iki ismin arasında neredeyse bir saniye geride kalan dünya şampiyonu Jonathan Rea yer aldı.

İlk onu BMW sürücüsü Michael van der Mark tamamladı ve dört BMW sürücüsü arasında en iyisi oldu. Takım arkadaşı Tom Sykes 14. olurken, Jonas Folger 16 ve Eugene Laverty 18. oldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 17 1'34.848  
2 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 17 1'34.902 0.054
3 United States Garrett Gerloff Yamaha 18 1'34.923 0.075
4 United Kingdom Chaz Davies Ducati 18 1'35.391 0.543
5 Italy Axel Bassani Ducati 20 1'35.549 0.701
6 Spain Tito Rabat Ducati 24 1'35.651 0.803
7 United Kingdom Leon Haslam Honda 14 1'35.733 0.885
8 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 14 1'35.789 0.941
9 Spain Alvaro Bautista Honda 16 1'35.809 0.961
10 Netherlands Michael vanderMark BMW 19 1'35.831 0.983
11 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 19 1'35.914 1.066
12 United Kingdom Scott Redding Ducati 10 1'35.985 1.137
13 France Lucas Mahias Kawasaki 15 1'36.168 1.320
14 United Kingdom Tom Sykes BMW 16 1'36.231 1.383
15 Japan Kohta Nozane Yamaha 17 1'36.288 1.440
16 Germany Jonas Folger BMW 17 1'36.409 1.561
17 Italy Andrea Locatelli Yamaha 20 1'36.418 1.570
18 Ireland Eugene Laverty BMW 16 1'36.883 2.035
19 Spain Isaac Viñales Kawasaki 16 1'36.914 2.066
20 France Christophe Ponsson Yamaha 19 1'37.305 2.457
21 Italy Samuele Cavalieri Kawasaki 17 1'38.411 3.563
22 Belgium Loris Cresson Kawasaki 17 1'39.881 5.033
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