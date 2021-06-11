WSBK Misano 1. antrenman: Toprak, Rinaldi'nin önünde lider

Yamaha fabrika takımı sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, Misano'daki ilk antrenman seansında 1:34.848'lik bir derece yapmayı başardı ve zaman tablosunun en tepesinde yer aldı. Yakın geçen seansta Ducati fabrika sürücüsü Michael Ruben Rinaldi ikinci sırada yer alırken, ilk üç sadece 0.075 saniye içinde dizildi.

Geçen yıl Misano yarışı, COVID-19 pandemisi nedeniyle iptal edilmişti ve bu yüzden sürücüler erkenden piste çıkarak şartlara adapte olmaya çalıştılar.

Ayrıca bir başka etken de iki yıl öncesine kıyasla pistin yeniden asfaltlanmış olmasıydı. Ducati ve Yamaha sürücüleri, testlerde bu yeni asfaltta sürüş yaptıkları için küçük bir deneyim avantajına sahiplerdi.

İlk on dakikanın ardından Ducati fabrika takımı sürücüsü Michael Ruben Rinaldi, 1:35.518'lik turuyla beraber zaman tablosunun tepesine çıktı. Ayrıca Ducati Corse'nin şefi Luigi Dall'Igna da garajda neler olup bittiğini takip etti.

Rinaldi, seansın orta kısmına gelindiğinde derecesini daha geliştirdi ve 1:35.394'e kadar çekti. Bundan kısa bir süre sonra Ducati'den takım arkadaşı Scott Redding, motosikletinde mekanik bir sorun yaşadı. Britanyalı sürücü pite dönmeyi başardı ve takım hemen motosiklet üzerinde çalışmaya başladı.

Son 10 dakikada dereceler daha da gelişti ve Rinaldi 1:34.956 ile 1:35'in altına inen ilk isim oldu. Fakat son sözü Yamaha sürücüsü ve temsilcimiz Toprak söyledi.

Toprak, 1:34.848'lik zaman turuyla zaman tablosunda ilk sıraya çıktı ve Rinaldi'nin 0.054 saniye önünde en hızlı isim oldu.

Ayrıca GRT Yamaha'dan Gerloff da Toprak'ın sadece 0.075 saniye ardında kaldı. Böylelikle ilk üç oldukça yakın göründü.

Ducati motosikletleriyle mücadeleden Chaz Davies, Axel Bassani ve Tito Rabat ilk altı altıyı tamamlayan sürücüler oldular. Bu, ilk altıda dört Ducati sürücüsünün yer aldığı anlamına geliyor. Redding ise yaşadığı sorun nedeniyle tekrar piste çıkamadı ve 12. oldu.

Honda sürücüleri Leon Haslam ve Alvaro Bautista sırasıyla yedinci ve dokuzuncu oldular. Bu iki ismin arasında neredeyse bir saniye geride kalan dünya şampiyonu Jonathan Rea yer aldı.

İlk onu BMW sürücüsü Michael van der Mark tamamladı ve dört BMW sürücüsü arasında en iyisi oldu. Takım arkadaşı Tom Sykes 14. olurken, Jonas Folger 16 ve Eugene Laverty 18. oldu.

Seans sonucu: