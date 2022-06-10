WSBK Misano 1. antrenman: Toprak lider, Locatelli ikinci

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Yamaha sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, Misano'da gerçekleştirilecek Dünya Superbike yarışları öncesinde ilk antrenman seansında epey hızlı göründü. Temsilcimiz 1:34.603'lük tur zamanıyla zirvede yer alırken Andrea Locatelli 0.241 saniye geride ikinci, Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea ise üçüncü oldu.

Son yarışlarda sakatlıklarla boğuşan Philipp Öttl (GoEleven-Ducati), Garrett Gerloff (GRT-Yamaha) ve Roberto Tamburini (Motoxracing-Yamaha) Perşembe günkü sağlık kontrolünden geçmelerinin ardından Misano'da yarışma izni aldılar.

BMW ise henüz iyileşmeyen Michael van der Mark'ın yerine Ilya Mikhalchik'i piste çıkardı.

Puccetti'de Lucas Mahias'ın yerini Tito Rabat alırken, Pedercini-Kawasaki, Leon Haslam yerine Alessandro Delbianco'yu piste çıkardı.

Misano'daki ilk seans bulutlu havada başladı ve seansın bitimine 28 dakika kala hafif bir yağmur da vardı. Bunun üzerine sürücüler piste dönmek zorunda kaldı ve yaklaşık 10 dakika beklediler.

Bu değişken şartlarda en iyi zaman 1:34.603'lük bir tur zamanı yakalayan temsilcimiz Toprak'tan geldi.

Onu sadece 0.241 saniye geriden takım arkadaşı Locatelli takip ederken, Rea 0.264 saniye geride üçüncü oldu.

Arkalarında, yerel kahraman Michael Rinaldi yer alırken, Motocorsa sürücüsü Axel Bassani ilk beşi tamamlayan isim oldu.

Honda fabrika sürücüleri Iker Lecuona ve Xavi Vierge, sırasıyla altıncı ve yedinci olurken. Alvaro Bautista sekizinci, Philipp Öttl dokuzuncu ve Alex Lowes 10. oldu.

Garrett Gerloff 1.1 saniye geride 11. olurken, seans içerisindeki en iyi BMW sürücüsü 1:35.805 ile 12. sırada yer alan Scott Redding oldu.

Seans sonucu: