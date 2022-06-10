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World Superbike / Misano Antrenman raporu

WSBK Misano 1. antrenman: Toprak lider, Locatelli ikinci

2022 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Misano'da yapılacak 4. ayağı olan Misano yarışı öncesinde ilk antrenman seansını temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ilk sırada tamamladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
WSBK Misano 1. antrenman: Toprak lider, Locatelli ikinci
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Yamaha sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, Misano'da gerçekleştirilecek Dünya Superbike yarışları öncesinde ilk antrenman seansında epey hızlı göründü. Temsilcimiz 1:34.603'lük tur zamanıyla zirvede yer alırken Andrea Locatelli 0.241 saniye geride ikinci, Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea ise üçüncü oldu.

Son yarışlarda sakatlıklarla boğuşan Philipp Öttl (GoEleven-Ducati), Garrett Gerloff (GRT-Yamaha) ve Roberto Tamburini (Motoxracing-Yamaha) Perşembe günkü sağlık kontrolünden geçmelerinin ardından Misano'da yarışma izni aldılar.

BMW ise henüz iyileşmeyen Michael van der Mark'ın yerine Ilya Mikhalchik'i piste çıkardı.

Puccetti'de Lucas Mahias'ın yerini Tito Rabat alırken, Pedercini-Kawasaki, Leon Haslam yerine Alessandro Delbianco'yu piste çıkardı.

Misano'daki ilk seans bulutlu havada başladı ve seansın bitimine 28 dakika kala hafif bir yağmur da vardı. Bunun üzerine sürücüler piste dönmek zorunda kaldı ve yaklaşık 10 dakika beklediler.

Bu değişken şartlarda en iyi zaman 1:34.603'lük bir tur zamanı yakalayan temsilcimiz Toprak'tan geldi.

Onu sadece 0.241 saniye geriden takım arkadaşı Locatelli takip ederken, Rea 0.264 saniye geride üçüncü oldu.

Arkalarında, yerel kahraman Michael Rinaldi yer alırken, Motocorsa sürücüsü Axel Bassani ilk beşi tamamlayan isim oldu.

Honda fabrika sürücüleri Iker Lecuona ve Xavi Vierge, sırasıyla altıncı ve yedinci olurken. Alvaro Bautista sekizinci, Philipp Öttl dokuzuncu ve Alex Lowes 10. oldu.

Garrett Gerloff 1.1 saniye geride 11. olurken, seans içerisindeki en iyi BMW sürücüsü 1:35.805 ile 12. sırada yer alan Scott Redding oldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 14 1'34.603  
2 Italy Andrea Locatelli Yamaha 18 1'34.844 0.241
3 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 15 1'34.867 0.264
4 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 17 1'34.963 0.360
5 Italy Axel Bassani Ducati 16 1'35.080 0.477
6 Spain Iker Lecuona Honda 15 1'35.086 0.483
7 Spain Xavi Vierge Honda 19 1'35.096 0.493
8 Spain Alvaro Bautista Ducati 19 1'35.372 0.769
9 Germany Philipp Oettli Ducati 15 1'35.641 1.038
10 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 11 1'35.737 1.134
11 United States Garrett Gerloff Yamaha 20 1'35.756 1.153
12 United Kingdom Scott Redding BMW 12 1'35.805 1.202
13 Ireland Eugene Laverty BMW 15 1'35.992 1.389
14 France Loris Baz BMW 14 1'36.035 1.432
15 France Christophe Ponsson Yamaha 18 1'36.095 1.492
16 Malaysia Hafizh Syahrin Honda 17 1'36.614 2.011
17 Italy Gabriele Ruiu BMW 18 1'36.862 2.259
18 Japan Kohta Nozane Yamaha 10 1'36.978 2.375
19 Spain Tito Rabat Kawasaki 20 1'37.198 2.595
20 San Marino Luca Bernardi Ducati 14 1'37.931 3.328
21 Czech Republic Oliver Konig Kawasaki 18 1'38.204 3.601
22 Illia Mykhalchyk BMW 14 1'38.757 4.154
23 Argentina Leandro Mercado Honda 17 1'38.858 4.255
24 Italy Alessandro Del Bianco Kawasaki 15 1'38.893 4.290
25 Italy Roberto Tamburini Yamaha 6 1'44.254 9.651
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