WSBK Misano 1. antrenman: Toprak hızlı başladı, Ducati sürücüleri takipte
2023 World Superbike Dünya Şampiyonası'nın beşinci ayağı olan Misano hafta sonunda 1. antrenman seansının en hızlı derecesi Toprak Razgatlıoğlu'ndan geldi.
Son olarak 7 Mayıs'ta yarışan WSBK, yaklaşık 1 aylık aranın ardından Misano'da geri döndü. Son 1 ayda WSBK hakkında daha çok pist dışındaki gelişmeler üzerine konuşuyorduk ve sonunda pist üstü aksiyonu da geri döndü.
Sezonun 5. hafta sonu, bugün gerçekleştirilen 1. antrenman seansı ile başladı. Sürüş için ideal şartlarda gerçekleştirilen seansın en hızlı derecesi temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'ndan geldi.
2 hafta önce Misano'da gerçekleştirilen testlerde harika bir tempo sergileyen Toprak, testlerdeki güçlü temposunu 1. antrenmana da taşıdı ve seansın son anlarında kaydettiği 1:34.154'lük derecesi ile en hızlı isim oldu.
Kendi evinde, İtalya'da, yarışan Ducati'nin temposu da beklendiği gibi güçlüydü. Seansın büyük çoğunluğunu lider götüren Michael Ruben Rinaldi, 0.242 saniye geride ikinciydi. Şampiyona lideri Alvaro Bautista ise 0.311 geride üçüncü sıradaydı.
Dominique Aegerter dördüncü olurken, Andrea Locatelli ilk 5'i tamamladı. Böylelikle ilk 5'te 3 tane Yamaha yer almış oldu.
Kawasaki'de Alex Lowes altıncıydı ve en hızlı Kawasaki sürücüsü oldu. Bonovo Action BMW'de Garrett Gerloff yedinci olurken, Jonathan Rea sekicizinci sırayı aldı. Honda sürücüleri Xavi Vierge ile Iker Lecuona ise ilk 10'u tamamladı.
Toprak'ın 2024'te yarışacağı fabrika BMW, 11 ve 12. sıraları alırken, Alman markanın sürücüleri birebir aynı zamanı yaptılar. Scott Redding ve sakatlanan Michael van der Mark'ın yerine yarışan Tom Skyes, 1:35.137'lik dereceleri ile aynı zamanı yaptılar. Redding turunu daha önce kaydettiği için önde yer aldı.
1. antrenman sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Toprak Razgatlıoğlu
|19
|1'34.154
|161.582
|2
|Michael Ruben Rinaldi
|17
|1'34.396
|0.242
|0.242
|161.167
|3
|Alvaro Bautista
|20
|1'34.465
|0.311
|0.069
|161.050
|4
|Dominique Aegerter
|22
|1'34.706
|0.552
|0.241
|160.640
|5
|Andrea Locatelli
|21
|1'34.730
|0.576
|0.024
|160.599
|6
|Alex Lowes
|19
|1'34.816
|0.662
|0.086
|160.453
|7
|Garrett Gerloff
|15
|1'34.832
|0.678
|0.016
|160.426
|8
|Jonathan Rea
|18
|1'34.864
|0.710
|0.032
|160.372
|9
|Xavi Vierge
|20
|1'34.919
|0.765
|0.055
|160.279
|10
|Iker Lecuona
|18
|1'34.970
|0.816
|0.051
|160.193
|11
|Scott Redding
|15
|1'35.137
|0.983
|0.167
|159.912
|12
|Tom Sykes
|18
|1'35.137
|0.983
|0.000
|159.912
|13
|Danilo Petrucci
|21
|1'35.195
|1.041
|0.058
|159.815
|14
|Remy Gardner
|21
|1'35.232
|1.078
|0.037
|159.753
|15
|Axel Bassani
|15
|1'35.333
|1.179
|0.101
|159.583
|16
|Loris Baz
|15
|1'35.360
|1.206
|0.027
|159.538
|17
|Philipp Oettli
|20
|1'35.471
|1.317
|0.111
|159.353
|18
|Lorenzo Baldassari
|18
|1'36.035
|1.881
|0.564
|158.417
|19
|Bradley Ray
|17
|1'36.292
|2.138
|0.257
|157.994
|20
|Gabriele Ruiu
|15
|1'36.474
|2.320
|0.182
|157.696
|21
|Tito Rabat
|21
|1'36.485
|2.331
|0.011
|157.678
|22
|Hafizh Syahrin
|19
|1'36.584
|2.430
|0.099
|157.516
|23
|Luca Vitali
|13
|1'36.767
|2.613
|0.183
|157.218
|24
|Ryo Mizuno
|17
|1'39.303
|5.149
|2.536
|153.203
|25
|Isaac Viñales
|1
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