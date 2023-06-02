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WSBK Misano 1. antrenman: Toprak hızlı başladı, Ducati sürücüleri takipte

2023 World Superbike Dünya Şampiyonası'nın beşinci ayağı olan Misano hafta sonunda 1. antrenman seansının en hızlı derecesi Toprak Razgatlıoğlu'ndan geldi.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
toprak misanooo t1

Son olarak 7 Mayıs'ta yarışan WSBK, yaklaşık 1 aylık aranın ardından Misano'da geri döndü. Son 1 ayda WSBK hakkında daha çok pist dışındaki gelişmeler üzerine konuşuyorduk ve sonunda pist üstü aksiyonu da geri döndü.

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Sezonun 5. hafta sonu, bugün gerçekleştirilen 1. antrenman seansı ile başladı. Sürüş için ideal şartlarda gerçekleştirilen seansın en hızlı derecesi temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'ndan geldi. 

2 hafta önce Misano'da gerçekleştirilen testlerde harika bir tempo sergileyen Toprak, testlerdeki güçlü temposunu 1. antrenmana da taşıdı ve seansın son anlarında kaydettiği 1:34.154'lük derecesi ile en hızlı isim oldu. 

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Kendi evinde, İtalya'da, yarışan Ducati'nin temposu da beklendiği gibi güçlüydü. Seansın büyük çoğunluğunu lider götüren Michael Ruben Rinaldi, 0.242 saniye geride ikinciydi. Şampiyona lideri Alvaro Bautista ise 0.311 geride üçüncü sıradaydı. 

Dominique Aegerter dördüncü olurken, Andrea Locatelli ilk 5'i tamamladı. Böylelikle ilk 5'te 3 tane Yamaha yer almış oldu. 

Kawasaki'de Alex Lowes altıncıydı ve en hızlı Kawasaki sürücüsü oldu. Bonovo Action BMW'de Garrett Gerloff yedinci olurken, Jonathan Rea sekicizinci sırayı aldı. Honda sürücüleri Xavi Vierge ile Iker Lecuona ise ilk 10'u tamamladı. 

Toprak'ın 2024'te yarışacağı fabrika BMW, 11 ve 12. sıraları alırken, Alman markanın sürücüleri birebir aynı zamanı yaptılar. Scott Redding ve sakatlanan Michael van der Mark'ın yerine yarışan Tom Skyes, 1:35.137'lik dereceleri ile aynı zamanı yaptılar. Redding turunu daha önce kaydettiği için önde yer aldı. 

1. antrenman sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu 19 1'34.154     161.582
2 Italy Michael Ruben Rinaldi 17 1'34.396 0.242 0.242 161.167
3 Spain Alvaro Bautista 20 1'34.465 0.311 0.069 161.050
4 Switzerland Dominique Aegerter 22 1'34.706 0.552 0.241 160.640
5 Italy Andrea Locatelli 21 1'34.730 0.576 0.024 160.599
6 United Kingdom Alex Lowes 19 1'34.816 0.662 0.086 160.453
7 United States Garrett Gerloff 15 1'34.832 0.678 0.016 160.426
8 United Kingdom Jonathan Rea 18 1'34.864 0.710 0.032 160.372
9 Spain Xavi Vierge 20 1'34.919 0.765 0.055 160.279
10 Spain Iker Lecuona 18 1'34.970 0.816 0.051 160.193
11 United Kingdom Scott Redding 15 1'35.137 0.983 0.167 159.912
12 United Kingdom Tom Sykes 18 1'35.137 0.983 0.000 159.912
13 Italy Danilo Petrucci 21 1'35.195 1.041 0.058 159.815
14 Australia Remy Gardner 21 1'35.232 1.078 0.037 159.753
15 Italy Axel Bassani 15 1'35.333 1.179 0.101 159.583
16 France Loris Baz 15 1'35.360 1.206 0.027 159.538
17 Germany Philipp Oettli 20 1'35.471 1.317 0.111 159.353
18 Italy Lorenzo Baldassari 18 1'36.035 1.881 0.564 158.417
19 Bradley Ray 17 1'36.292 2.138 0.257 157.994
20 Italy Gabriele Ruiu 15 1'36.474 2.320 0.182 157.696
21 Spain Tito Rabat 21 1'36.485 2.331 0.011 157.678
22 Malaysia Hafizh Syahrin 19 1'36.584 2.430 0.099 157.516
23 Italy Luca Vitali 13 1'36.767 2.613 0.183 157.218
24 Ryo Mizuno 17 1'39.303 5.149 2.536 153.203
25 Spain Isaac Viñales 1        
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