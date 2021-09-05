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World Superbike / Magny-Cours Yarış raporu

WSBK Magny Cours: Toprak üçte üç yaptı, şampiyonada puan farkını açtı!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Magny Cours'da gerçekleştirilen son yarışında temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu galibiyete ulaştı.

WSBK Magny Cours: Toprak üçte üç yaptı, şampiyonada puan farkını açtı!

Magny Cours pistini epey seven Toprak, burda gerçekleştirilen ilk iki yarışta galibiyete ulaşmayı başarmıştı.

Toprak  Razgatlıoğlu, pole pozisyonundan başladığı yarışın Jonathan Rea ve Alex Lowes ile birkaç kez yer değiştirse de, ilk turu lider tamamlamayı başardı. 

Lowes, bir ara liderliği alsa da, ilk turun ardından sıralama Toprak, Rea, Lowes, Scott Redding ve Andrea Locatelli şeklinde oluştu.

İkinci turda Rea, temsilcimiz Toprak'ı iç taraftan yaptığı atakla geçerek liderliği almayı başardı. Aynı saniyelerde yarışı üçüncü götüren Lowes motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaparak yaırş dışı kaldı.

Son 18 tura girerken Toprak, Rea'e güzel bir atak yaparak liderliği yeniden almayı başardı ancak Toprak birkaç viraj sonra dışarı açıldı ve Rea tekrar liderliği aldı. Bu ikilinin arkasına, bu hafta sonu şimdiye kadar beklentilerin altına kalan Redding de geldi.

İki tur sonra Toprak bir kez daha Rea'e atak yapmaya çalıştı ancak Kawasaki sürücüsü bu atağa hemen yanıt vererek liderliği geri aldı.

Toprak, bir süre daha Rea'in arkasında gitmesinin ardından son 12 tura girerken tekrar atak yaptı ve geç frenajla ilk sıraya oturdu. Saniyeler sonra Rea, Toprak'a yanıt verdi ve liderliği tekrar aldı.

Temsilcimiz daha fazla tempoya sahip olan taraftı ve ertesi tur Kawasaki sürücüsüne bir atak daha yaptı. Rea bu kez yanıt veremedi ve Toprak nihayet liderliği alıp, yerini sağlamlaştırmış oldu.

Rea, son altı tura girerken  frenajı kaçırmasının ardından dışarı açıldı ve ikili arasındaki fark yarım saniyenin üzerine çıktı.

Toprak sonrasında peş peşe hızlı turlar atmayı sürdürdü ve farkı 1 saniyenin üzerine çıkardı.

Temsilcimiz, yarışın kalan kısmında hata yapmadı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyete uzandı. Toprak böylelikle kariyerinde ilk kez, bir yarış hafta sonunda yapılan üç yarışı da kazanmış oldu. Ayrıca bu, arka arkaya dördüncü zaferi de oldu.

Toprak bu sonuçla puanını 373'e çıkarırken, Rea 360 yaptı ve ikili arasındaki puan farkı 13'e çıkmış oldu.

Rea, yarışın ilk bölümünde lider gitmeyi başarsa da, Toprak'ın güçlü performansına direnmekte zorlandı ve damalı bayrağı ikinci sırada gördü.

Redding, ilk iki yarışta epey zorlanmıştı fakat hafta sonunun son yarışını üçüncü sırada tamamlayarak en azından podyuma çıkmış oldu.

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WSSP Magny-Cours: Gonzalez kazandı, Can ilk podyumunu aldı!

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