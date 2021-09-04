WSBK Magny-Cours: Toprak ilk yarışı kazandı!
Dünya Superbike Şampiyonası’nın Magny-Cours ayağındaki ilk yarışın galibi temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu oldu.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Jonathan Rea, startta Toprak Razgatlıoğlu’ya geçildi. Ancak Kawasaki sürücüsü, uzun düzlükte yerini geri aldı.
Yamaha sürücüsü Toprak bir süre Alex Lowes ve Michael Ruben Rinaldi ile mücadele etse de ikinci sırayı korudu.
Bitime 18 tur kala uzun düzlüğün sonunda çok geç bir frenlemeyle atak yapan Toprak, Rea’yi geçmeyi başardı ve liderliğe yükseldi.
Ducati’den Scott Redding ise 8. başladığı yarışta 11. sıraya kadar geriledi.
Toprak’ın takım arkadaşı Andrea Locatelli son 10 tura girilirken Rinaldi’yi geçerek dördüncülüğe çıktı ve Lowes’ü kovalamaya başladı. İtalyan sürücü, ilerleyen turlarda Lowes’ün düşmesiyle üçüncülüğe yükseldi.
Son bölümde güçlü turlarla aradaki farkı açan Toprak Razgatlıoğlu 4.4sn farkla yarışı kazanmayı başardı ve şampiyonada Rea'in 5 puan önüne geçmiş oldu.
Bir ara Toprak'a yaklaşan ancak sonrasında farkın açılmasına engel olamayan Rea ikinci olurken, podyumu Locatelli tamamladı.
Rinaldi'nin dördüncü olduğu yarışta BMW'den Michael van der Mark beşinci, Honda'dan Alvaro Bautista altıncı, Chaz Davies yedinci sırada yer aldı.
İlk 10'u tamamlayan isimler ise Axel Bassani, Tom Sykes ve Leon Haslam oldu.
Garrett Gerloff 11. olabilirken, son turlarda kaza yapıp düşmesine rağmen yarışa geri dönmeyi başaran Redding 12. sırada yer alabildi.
Superpole yarışı pazar günü TSİ 12:00'de, hafta sonunun son yarışı ise yine pazar günü TSİ 15:00'te başlayacak.
Yarış sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Zaman
|Fark
|1
|Toprak Razgatlıoğlu
|Yamaha
|-
|2
|Jonathan Rea
|Kawasaki
|4.467
|3
|Andrea Locatelli
|Yamaha
|10.285
|4
|Michael Ruben Rinaldi
|Ducati
|13.283
|5
|Michael vanderMark
|BMW
|15.535
|6
|Alvaro Bautista
|Honda
|17.824
|7
|Chaz Davies
|Ducati
|20.067
|8
|Axel Bassani
|Ducati
|20.127
|9
|Tom Sykes
|BMW
|20.150
|10
|Leon Haslam
|Honda
|23.763
|11
|Garrett Gerloff
|Yamaha
|23.977
|12
|Scott Redding
|Ducati
|38.551
|13
|Christophe Ponsson
|Yamaha
|44.742
|14
|Tito Rabat
|Ducati
|45.494
|15
|Isaac Viñales
|Kawasaki
|45.612
|16
|Jonas Folger
|BMW
|55.985
|17
|Kohta Nozane
|Yamaha
|59.560
|18
|Loris Cresson
|Kawasaki
|59.642
|Alex Lowes
|Kawasaki
|Leandro Mercado
|Honda
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