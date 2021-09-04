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World Superbike / Magny-Cours Yarış raporu

WSBK Magny-Cours: Toprak ilk yarışı kazandı!

Dünya Superbike Şampiyonası’nın Magny-Cours ayağındaki ilk yarışın galibi temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu oldu.

WSBK Magny-Cours: Toprak ilk yarışı kazandı!

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Jonathan Rea, startta Toprak Razgatlıoğlu’ya geçildi. Ancak Kawasaki sürücüsü, uzun düzlükte yerini geri aldı.

Yamaha sürücüsü Toprak bir süre Alex Lowes ve Michael Ruben Rinaldi ile mücadele etse de ikinci sırayı korudu.

Bitime 18 tur kala uzun düzlüğün sonunda çok geç bir frenlemeyle atak yapan Toprak, Rea’yi geçmeyi başardı ve liderliğe yükseldi.

Ducati’den Scott Redding ise 8. başladığı yarışta 11. sıraya kadar geriledi.

Toprak’ın takım arkadaşı Andrea Locatelli son 10 tura girilirken Rinaldi’yi geçerek dördüncülüğe çıktı ve Lowes’ü kovalamaya başladı. İtalyan sürücü, ilerleyen turlarda Lowes’ün düşmesiyle üçüncülüğe yükseldi.

Son bölümde güçlü turlarla aradaki farkı açan Toprak Razgatlıoğlu 4.4sn farkla yarışı kazanmayı başardı ve şampiyonada Rea'in 5 puan önüne geçmiş oldu.

Bir ara Toprak'a yaklaşan ancak sonrasında farkın açılmasına engel olamayan Rea ikinci olurken, podyumu Locatelli tamamladı.

Rinaldi'nin dördüncü olduğu yarışta BMW'den Michael van der Mark beşinci, Honda'dan Alvaro Bautista altıncı, Chaz Davies yedinci sırada yer aldı.

İlk 10'u tamamlayan isimler ise Axel Bassani, Tom Sykes ve Leon Haslam oldu.

Garrett Gerloff 11. olabilirken, son turlarda kaza yapıp düşmesine rağmen yarışa geri dönmeyi başaran Redding 12. sırada yer alabildi.

Superpole yarışı pazar günü TSİ 12:00'de, hafta sonunun son yarışı ise yine pazar günü TSİ 15:00'te başlayacak.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha -  
2 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 4.467  
3 Italy Andrea Locatelli Yamaha 10.285  
4 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 13.283  
5 Netherlands Michael vanderMark BMW 15.535  
6 Spain Alvaro Bautista Honda 17.824  
7 United Kingdom Chaz Davies Ducati 20.067  
8 Italy Axel Bassani Ducati 20.127  
9 United Kingdom Tom Sykes BMW 20.150  
10 United Kingdom Leon Haslam Honda 23.763  
11 United States Garrett Gerloff Yamaha 23.977  
12 United Kingdom Scott Redding Ducati 38.551  
13 France Christophe Ponsson Yamaha 44.742  
14 Spain Tito Rabat Ducati 45.494  
15 Spain Isaac Viñales Kawasaki 45.612  
16 Germany Jonas Folger BMW 55.985  
17 Japan Kohta Nozane Yamaha 59.560  
18 Belgium Loris Cresson Kawasaki 59.642  
  United Kingdom Alex Lowes Kawasaki    
  Argentina Leandro Mercado Honda    
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