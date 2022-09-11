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World Superbike / Magny-Cours Yarış raporu

WSBK Magny Cours: Superpole yarışında zafer Toprak'ın!

Magny Cours'da gerçekleştirilen Dünya Superbike Şampiyonası Superpole yarışını temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu kazandı.

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WSBK Magny Cours: Superpole yarışında zafer Toprak'ın!
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Magny Cours'daki kaotik ilk yarışın ardından Superpole yarışının nasıl geçeceği merak konusuydu.

Yarışa Jonathan Rea ilk sıradan başladı ve bu yıl çoğu yarışın aksine güçlü bir startla liderliğini korudu. Fakat ilk tur bitmeden Alvaro Bautista liderliği aldı.

Temsilcimiz Toprak startta geriye düşse de, ilk tur bitmeden Scott Redding'i geçti ve galibiyet mücadelesinde öndeki ikiliye katıldı.

Bu üçlü turlar ilerledikçe arayı açarken, Toprak yavaş yavaş Rea üzerinde baskı kurdu ve İngiliz sürücüyü geçerek ikinciliğe çıktı.

Toprak birkaç turluk baskının ardından Bautista'yı da geçti ve liderliğe oturdu. Yeni sıralama Toprak, Bautista ve Rea olurken, Rea bitime iki tur kala tempo yükseltti ve Bautista'yı geçerek ikinciliği aldı.

Ancak ikinciliği aldıktan kısa bir süre sonra hata yaptı ve tekrar üçüncülüğe geriledi.

İkili son turda bir kez daha karşı karşıya geldiler fakat Bautista yerini korudu.

Sonuç olarak Toprak galibiyete ulaşırken, Bautista ikinci ve Rea üçüncü sırada finiş gördü.

Alex Lowes iyi bir performansla dördüncü, Redding beşinci ve Axel Bassani altıncı sırada yer aldı.

Michael Ruben Rinaldi'nin yedinci olduğu yarışta ilk onu Garrett Gerloff, Loris Baz ve Andrea Locatelli tamamladı.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 10 LEAD  
2 Spain Alvaro Bautista Ducati 10 1.891 1.891
3 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 10 2.040 2.040
4 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 10 3.983 3.983
5 United Kingdom Scott Redding BMW 10 5.019 5.019
6 Italy Axel Bassani Ducati 10 5.690 5.690
7 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 10 6.713 6.713
8 United States Garrett Gerloff Yamaha 10 11.797 11.797
9 France Loris Baz BMW 10 12.194 12.194
10 Italy Andrea Locatelli Yamaha 10 13.092 13.092
11 Spain Iker Lecuona Honda 10 13.794 13.794
12 Germany Philipp Oettli Ducati 10 14.285 14.285
13 Netherlands Michael vanderMark BMW 10 14.413 14.413
14 France Lucas Mahias Kawasaki 10 16.345 16.345
15 San Marino Luca Bernardi Ducati 10 23.491 23.491
16 Japan Kohta Nozane Yamaha 10 25.030 25.030
17 Malaysia Hafizh Syahrin Honda 10 26.046 26.046
18 Ireland Eugene Laverty BMW 10 28.588 28.588
19 Italy Roberto Tamburini Yamaha 10 28.675 28.675
20 Argentina Leandro Mercado Honda 10 28.837 28.837
21 France Christophe Ponsson Yamaha 10 29.338 29.338
22 Oscar Gutierrez Kawasaki 10 29.476 29.476
23 Czech Republic Oliver Konig Kawasaki 10 34.839 34.839
  Spain Xavi Vierge Honda 0    
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