WSBK Magny Cours: Superpole yarışında zafer Toprak'ın!
Magny Cours'da gerçekleştirilen Dünya Superbike Şampiyonası Superpole yarışını temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu kazandı.
Magny Cours'daki kaotik ilk yarışın ardından Superpole yarışının nasıl geçeceği merak konusuydu.
Yarışa Jonathan Rea ilk sıradan başladı ve bu yıl çoğu yarışın aksine güçlü bir startla liderliğini korudu. Fakat ilk tur bitmeden Alvaro Bautista liderliği aldı.
Temsilcimiz Toprak startta geriye düşse de, ilk tur bitmeden Scott Redding'i geçti ve galibiyet mücadelesinde öndeki ikiliye katıldı.
Bu üçlü turlar ilerledikçe arayı açarken, Toprak yavaş yavaş Rea üzerinde baskı kurdu ve İngiliz sürücüyü geçerek ikinciliğe çıktı.
Toprak birkaç turluk baskının ardından Bautista'yı da geçti ve liderliğe oturdu. Yeni sıralama Toprak, Bautista ve Rea olurken, Rea bitime iki tur kala tempo yükseltti ve Bautista'yı geçerek ikinciliği aldı.
Ancak ikinciliği aldıktan kısa bir süre sonra hata yaptı ve tekrar üçüncülüğe geriledi.
İkili son turda bir kez daha karşı karşıya geldiler fakat Bautista yerini korudu.
Sonuç olarak Toprak galibiyete ulaşırken, Bautista ikinci ve Rea üçüncü sırada finiş gördü.
Alex Lowes iyi bir performansla dördüncü, Redding beşinci ve Axel Bassani altıncı sırada yer aldı.
Michael Ruben Rinaldi'nin yedinci olduğu yarışta ilk onu Garrett Gerloff, Loris Baz ve Andrea Locatelli tamamladı.
Yarış sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Toprak Razgatlıoğlu
|Yamaha
|10
|LEAD
|2
|Alvaro Bautista
|Ducati
|10
|1.891
|1.891
|3
|Jonathan Rea
|Kawasaki
|10
|2.040
|2.040
|4
|Alex Lowes
|Kawasaki
|10
|3.983
|3.983
|5
|Scott Redding
|BMW
|10
|5.019
|5.019
|6
|Axel Bassani
|Ducati
|10
|5.690
|5.690
|7
|Michael Ruben Rinaldi
|Ducati
|10
|6.713
|6.713
|8
|Garrett Gerloff
|Yamaha
|10
|11.797
|11.797
|9
|Loris Baz
|BMW
|10
|12.194
|12.194
|10
|Andrea Locatelli
|Yamaha
|10
|13.092
|13.092
|11
|Iker Lecuona
|Honda
|10
|13.794
|13.794
|12
|Philipp Oettli
|Ducati
|10
|14.285
|14.285
|13
|Michael vanderMark
|BMW
|10
|14.413
|14.413
|14
|Lucas Mahias
|Kawasaki
|10
|16.345
|16.345
|15
|Luca Bernardi
|Ducati
|10
|23.491
|23.491
|16
|Kohta Nozane
|Yamaha
|10
|25.030
|25.030
|17
|Hafizh Syahrin
|Honda
|10
|26.046
|26.046
|18
|Eugene Laverty
|BMW
|10
|28.588
|28.588
|19
|Roberto Tamburini
|Yamaha
|10
|28.675
|28.675
|20
|Leandro Mercado
|Honda
|10
|28.837
|28.837
|21
|Christophe Ponsson
|Yamaha
|10
|29.338
|29.338
|22
|Oscar Gutierrez
|Kawasaki
|10
|29.476
|29.476
|23
|Oliver Konig
|Kawasaki
|10
|34.839
|34.839
|Xavi Vierge
|Honda
|0
|Tüm sonuçları görüntüle
WSBK Magny Cours: İlk yarışı Bautista kazandı, Toprak ve Rea kaza yaptı
WSBK Magny-Cours: Son yarışı Toprak kazandı; Bautista, Rea ile temas yaşayarak düştü!
Son Haberler
WSBK Magny-Cours: Son yarışı Toprak kazandı; Bautista, Rea ile temas yaşayarak düştü!
Magny-Cours'da bu hafta sonu gerçekleştirilen son Dünya Süperbike Şampiyonası yarışını temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu kazanırken; Jonathan Rea ve Alvaro Bautista temas yaşadılar.
WSBK Magny Cours: Superpole yarışında zafer Toprak'ın!
Magny Cours'da gerçekleştirilen Dünya Superbike Şampiyonası Superpole yarışını temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu kazandı.
WSBK Magny Cours: İlk yarışı Bautista kazandı, Toprak ve Rea kaza yaptı
Magny Cours'da gerçekleştirilen ilk Dünya Superbike Şampiyonası yarışını Ducati'den Alvaro Bautista kazandı.
WSBK Magny Cours: Pole pozisyonu Rea'in, Toprak aynı zamanla ikinci!
Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea, Magny-Cours'da gerçekleştirilen sıralama turlarında arka arkaya üçüncü üçüncü pole pozisyonunu elde ederken, Toprak Razgatlıoğlu aynı dereceyle ikinci oldu.