WSBK Magny Cours: Superpole yarışında zafer Toprak'ın!

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Magny Cours'daki kaotik ilk yarışın ardından Superpole yarışının nasıl geçeceği merak konusuydu.

Yarışa Jonathan Rea ilk sıradan başladı ve bu yıl çoğu yarışın aksine güçlü bir startla liderliğini korudu. Fakat ilk tur bitmeden Alvaro Bautista liderliği aldı.

Temsilcimiz Toprak startta geriye düşse de, ilk tur bitmeden Scott Redding'i geçti ve galibiyet mücadelesinde öndeki ikiliye katıldı.

Bu üçlü turlar ilerledikçe arayı açarken, Toprak yavaş yavaş Rea üzerinde baskı kurdu ve İngiliz sürücüyü geçerek ikinciliğe çıktı.

Toprak birkaç turluk baskının ardından Bautista'yı da geçti ve liderliğe oturdu. Yeni sıralama Toprak, Bautista ve Rea olurken, Rea bitime iki tur kala tempo yükseltti ve Bautista'yı geçerek ikinciliği aldı.

Ancak ikinciliği aldıktan kısa bir süre sonra hata yaptı ve tekrar üçüncülüğe geriledi.

İkili son turda bir kez daha karşı karşıya geldiler fakat Bautista yerini korudu.

Sonuç olarak Toprak galibiyete ulaşırken, Bautista ikinci ve Rea üçüncü sırada finiş gördü.

Alex Lowes iyi bir performansla dördüncü, Redding beşinci ve Axel Bassani altıncı sırada yer aldı.

Michael Ruben Rinaldi'nin yedinci olduğu yarışta ilk onu Garrett Gerloff, Loris Baz ve Andrea Locatelli tamamladı.

Yarış sonucu: