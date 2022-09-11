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Önceki / WSBK Magny Cours: Superpole yarışında zafer Toprak'ın!
World Superbike / Magny-Cours Yarış raporu

WSBK Magny-Cours: Son yarışı Toprak kazandı; Bautista, Rea ile temas yaşayarak düştü!

Magny-Cours'da bu hafta sonu gerçekleştirilen son Dünya Süperbike Şampiyonası yarışını temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu kazanırken; Jonathan Rea ve Alvaro Bautista temas yaşadılar.

Can Çarpıcı
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WSBK Magny-Cours: Son yarışı Toprak kazandı; Bautista, Rea ile temas yaşayarak düştü!
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WSBK, son olarak 31 Temmuz'da Most'ta yarışmış ve ardından 50 günlük yaz arasına girmişti. Uzun bekleyişin ardından, WSBK bu hafta sonu Fransa'da yer alan Magny-Cours Pisti'ndeki yarışlarla geri döndü. 

Hafta sonunun ilk yarışını Alvaro Bautista kazanmış, temsilcimiz Toprak bu yarışta düşmesine rağmen 5 puanı hanesine yazdırmıştı. 

Gün içerisinde gerçekleştirilen Superpole yarışını ise Toprak ilk sırada bitirdi ve böylelikle hafta sonunun son yarışına ilk sıradan başlamaya hak kazandı. 

WSBK Magny-Cours :

Fransa'da hafta sonunun son yarışı öncesinde hava 23, asfalt ise 36 dereceydi ve güneşli bir hava vardı. 5 kırmızı ışığın sönmesiyle birlikte yarış başladı ve Toprak, bu sezonki güçlü startlarından birini daha alarak ilk viraja lider girdi. 

Toprak ilk viraja lider girse de Bautista, 5. viraja gelirken Ducati'nin düzlük hızı avantajını da kullanarak temsilcimizi arkasında bıraktı ve ilk sıraya yükseldi. Ardından Jonathan Rea da temsilcimizi geçti fakat İngiliz sürücü ilk turun sonunda pist dışına taştı ve Toprak ikinci sırasını geri aldı.

Böylelikle ilk turu Bautista, Toprak, Rea, Axel Bassani ilk 4'ü ile kapadık. İkinci tura girdiğimizde Toprak, beşinci virajda Bautista'yı geçerek liderliği geri aldı. 

Toprak'ın Bautista'yı geçmesinin ardından, Bautista momentum kaybetti ve Rea da Bautista'ya atak yapmak istedi. Rea, 13. virajda Bautista'ya atak denedi ancak frenlemeyi kaçırarak Bautista'ya çarptı ve Bautista kendini yer buldu. İspanyol sürücü bu temasın ardından yarışa geri dönemedi. 

Rea, kazaya neden olduğundan dolayı uzun tur cezasına çarptırıldı. Bautista, Rea'nin bu hatasıyla mutlu değildi ve verilen uzun tur cezasının yeterli olmadığını düşünüyordu. 

Böylelikle bu hafta sonu şampiyonada ilk 3'te yer alan Toprak, Rea ve Bautista bir kez düşmüş oldular. 

Álvaro Bautista, Ducati Aruba.it, Magny-Cours

Álvaro Bautista, Ducati Aruba.it, Magny-Cours

Rea-Bautista temasının ardından, Bassani ön tarafta Toprak'ı geçerek liderliği aldı ve birkaç tur boyunca önde yarışı lider götürdü. 

İkinci sıradaki Toprak, bu noktada rakibini yakından takip etti ama geçiş denemedi. Bu esnada Rea uzun tur cezasını çekti ve 7. sırada piste geri döndü. 

Bitime 14 tur kala Bassani, Toprak, Rinaldi, Alex Lowes ilk 4'ü devam ediyordu. Bu noktada ilk 3'te yer alan sürücüler liderlik mücadelesi vermeye başladılar. 

Liderlik Bassani, Toprak ve Rinaldi arasında el değiştirdi. Bitime 10 tur kala Rinaldi, Toprak, Bassani sıralaması vardı ama Toprak, ilk sıradaki Rinaldi'ye fazlasıyla yakındı. Üçüncü sıradaki Bassani ise artık ilk iki sıradaki Rinaldi ve Toprak'tan kopmuştu. 

Toprak, ilk sıradaki Rinaldi'yi uzun süre baskısı altına aldı ve bitime 8 tur kala, atağını yaparak Rinaldi'den liderliği aldı ve yeniden ilk sıraya yükseldi. 

Toprak, bu noktadan sonra Rinaldi'yi arkasında tutmayı başardı ve hafta sonunun son yarışında zafere ulaştı. Temsilcimiz böylelikle bu hafta sonu 3/2 yapmış oldu. Ayrıca son 9 yarıştaki 7. zaferini de almış oldu. 

Bautista'nın yarış dışı kaldığı, Rea'nin 5. olduğu bu yarıştaki galibiyetle birlikte şampiyonadaki puan farkı da 30'a indi. Bautista 332 puanla lider, Toprak ise 302 puanla ikinci sırada ve puan farkı artık 30. 

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Rinaldi, ikinci sırayı alarak Ducati'yi podyuma taşırken; Bassani üçüncü olarak podyumun son basamağında kendine yer buldu ve bu hafta sonu 2. kez podyuma çıkmayı başardı. 

Alex Lowes, damalı bayrağı dördüncü sırada görürken; onu takım arkadaşı Rea takip etti. Scott Redding yarışı 6. sırada tamamlarken, Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli yedinci oldu. 

WSBK, 23-25 Eylül tarihlerinde Barselona'da gerçekleştirilecek yarışlarla devam edecek. 

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara Puan
1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu 21 34'04.476     25
2 Italy Michael Ruben Rinaldi 21 34'06.500 2.024 2.024 20
3 Italy Axel Bassani 21 34'09.218 4.742 2.718 16
4 United Kingdom Alex Lowes 21 34'09.560 5.084 0.342 13
5 United Kingdom Jonathan Rea 21 34'15.155 10.679 5.595 11
6 United Kingdom Scott Redding 21 34'16.431 11.955 1.276 10
7 Italy Andrea Locatelli 21 34'19.664 15.188 3.233 9
8 United States Garrett Gerloff 21 34'19.919 15.443 0.255 8
9 France Loris Baz 21 34'21.346 16.870 1.427 7
10 Spain Iker Lecuona 21 34'22.843 18.367 1.497 6
11 Germany Philipp Oettli 21 34'30.216 25.740 7.373 5
12 France Lucas Mahias 21 34'38.348 33.872 8.132 4
13 San Marino Luca Bernardi 21 34'42.664 38.188 4.316 3
14 Italy Roberto Tamburini 21 34'45.865 41.389 3.201 2
15 Japan Kohta Nozane 21 34'47.133 42.657 1.268 1
16 France Christophe Ponsson 21 34'55.339 50.863 8.206  
17 Oscar Gutierrez 21 34'58.963 54.487 3.624  
18 Czech Republic Oliver Konig 21 35'09.457 1'04.981 10.494  
19 Malaysia Hafizh Syahrin 21 35'17.784 1'13.308 8.327  
  Ireland Eugene Laverty 11 10 laps      
  Spain Xavi Vierge 9 12 laps      
  Netherlands Michael vanderMark 2 19 laps      
  Argentina Leandro Mercado 2 19 laps      
  Spain Alvaro Bautista 1 20 laps      
Tüm sonuçları görüntüle
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

 

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