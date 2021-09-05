WSBK Magny Cours: Rea zorladı, Toprak harika atağıyla kazandı!

Dünya Superbike Şampiyonası'nda bu hafta sonu Magny Cours yarışları yapılıyor ve dün gerçekleştirilen ilk yarışta zafer temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun olmuştu.

Bugün öğleden sonra yapılacak ikinci ana yarışın gridin belirleyecek olan Super Pole yarışına, Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea ilk sıradan başladı.

Rea, başlangıçta iyi bir startla yerini korusa da, yarışın ikinci turunda temsilcimiz Toprak güzel bir atak yaparak liderliği almayı başardı.

Toprak ve Rea, her geçen tur arkadaki isimlerle arayı farkı açtılar ve galibiyet savaşında yalnız kaldılar.

Rea, liderliği Toprak'a kaptırsa da farkı genel olarak yarım saniyenin altında tutmaya devam devam etti ve son turda Toprak'ı atak yaparak geçti.

Ancak Toprak, bitime iki viraj kala Rea'e cevap verdi ve yerini geri aldı. Kalan bölümde hata yapmayan Toprak, damalı bayrağı ilk sırada gördü ve arka arkaya üçüncü galibiyetini aldı. Temsilcimiz böylelikle son yarışa pole pozisyonundan başlama hakkı elde etti.

Son yedi yarışın hiçbirisinde zafere ulaşamayan Rea, ilk sıradan başladığı yarışta Toprak'ın kendisine geçmesine engel olamadı ve ardından temsilcimizi zorlasa da yerini geri alamadı. Sonuç olarak damalı bayrağı ikinci sırada gördü.

Rea'in takım arkadaşı Alex Lowes, son 12 yarışın hiçbirisinde podyuma çıkmayı başaramasa da, Magny Cours'daki Superpole yarışını üçüncü sırada tamamladı ve bu şanssız serisine son vermiş oldu.

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