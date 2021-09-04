WSBK Magny-Cours: Rea pole serisini devam ettirdi, Toprak 2. oldu

Rea, 15 dakikalık seansta pole pozisyonu için mücadele eden sürücüler arasında, damalı bayrağı gören son isimdi ve 1:35.683 yaparak temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun önünde bu yılki sekizinci pole pozisyonunu kazandı.

Bu sonuçla, altı kez dünya şampiyonu Ben Spies'in arka arkaya en çok pole pozisyonu elde etme rekorunu geride bıraktı ve aynı zamanda Superbike'ta Kawasaki ile 100. pole pozisyonunu kazandı.

Temsilcimiz, pole pozisyonuna çok yaklaşsa da, Rea'in turu kendisinden 0.1 saniye daha iyiydi ve seansı ikinci bitirdi.

Rea ve Toprak dışında BMW sürücüsü Tom Sykes da 1:36 barajını aştı. 1:35.919'luk turu sayesinde de yarışa üçüncü sıradan başlayacak.

Kawasaki sürücü sürücüsü Alex Lowes, 1:36.025'le bir süre lider gitse de, diğer sürücülerin derecelerini geliştirmesiyle beraber dördüncü oldu.

Yamaha fabrika takımı sürücüsü Andrea Locatelli'nin beşinci olmasıyla beraber her iki Yamaha sürücüsü de ilk beşe girmiş oldu. Leon Haslam ise Honda'sını altıncı sıraya yerleştirdi.

2022 için Ducati ile kontrat yenileyen Michael Ruben Rinaldi, 0.7 saniye geride yedinci oldu ve en iyi Ducati sürücüsü oldu.

Son yarışların öne çıkan ismi olan Ducati sürücüsü Scott Redding, üçüncü antrenmanda en hızlı isim olsa da sıralama turlarında geride kaldı ve ancak sekizinci olabildi.

İlk onu BMW'den Michael van der Mark ve Puccetti Kawasaki'den Lucas Mahias tamamladı.

Seans sonucu: