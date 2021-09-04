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World Superbike / Magny-Cours Sıralama turları raporu

WSBK Magny-Cours: Rea pole serisini devam ettirdi, Toprak 2. oldu

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea, Magny-Cours sıralama turlarında şampiyona lideri Toprak Razgatlıoğlu'nu geçerek pole pozisyonunu kazandı.

WSBK Magny-Cours: Rea pole serisini devam ettirdi, Toprak 2. oldu

Rea, 15 dakikalık seansta pole pozisyonu için mücadele eden sürücüler arasında, damalı bayrağı gören son isimdi ve 1:35.683 yaparak temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun önünde bu yılki sekizinci pole pozisyonunu kazandı.

Bu sonuçla, altı kez dünya şampiyonu Ben Spies'in arka arkaya en çok pole pozisyonu elde etme rekorunu geride bıraktı ve aynı zamanda Superbike'ta Kawasaki ile 100. pole pozisyonunu kazandı.

Temsilcimiz, pole pozisyonuna çok yaklaşsa da, Rea'in turu kendisinden 0.1 saniye daha iyiydi ve seansı ikinci bitirdi.

Rea ve Toprak dışında BMW sürücüsü Tom Sykes da 1:36 barajını aştı. 1:35.919'luk turu sayesinde de yarışa üçüncü sıradan başlayacak.

Kawasaki sürücü sürücüsü Alex Lowes, 1:36.025'le bir süre lider gitse de, diğer sürücülerin derecelerini geliştirmesiyle beraber dördüncü oldu.

Yamaha fabrika takımı sürücüsü Andrea Locatelli'nin beşinci olmasıyla beraber her iki Yamaha sürücüsü de ilk beşe girmiş oldu. Leon Haslam ise Honda'sını altıncı sıraya yerleştirdi.

2022 için Ducati ile kontrat yenileyen Michael Ruben Rinaldi, 0.7 saniye geride yedinci oldu ve en iyi Ducati sürücüsü oldu.

Son yarışların öne çıkan ismi olan Ducati sürücüsü Scott Redding, üçüncü antrenmanda en hızlı isim olsa da sıralama turlarında geride kaldı ve ancak sekizinci olabildi.

İlk onu BMW'den Michael van der Mark ve Puccetti Kawasaki'den Lucas Mahias tamamladı.

Seans sonucu:

Sıra # Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 1'35.683  
2 54 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 1'35.784 0.101
3 66 United Kingdom Tom Sykes BMW 1'35.919 0.236
4 22 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 1'36.025 0.342
5 55 Italy Andrea Locatelli Yamaha 1'36.201 0.518
6 91 United Kingdom Leon Haslam Honda 1'36.258 0.575
7 21 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 1'36.415 0.732
8 45 United Kingdom Scott Redding Ducati 1'36.485 0.802
9 60 Netherlands Michael vanderMark BMW 1'36.736 1.053
10 44 France Lucas Mahias Kawasaki 1'36.814 1.131
11 7 United Kingdom Chaz Davies Ducati 1'36.871 1.188
12 31 United States Garrett Gerloff Yamaha 1'36.926 1.243
13 47 Italy Axel Bassani Ducati 1'37.114 1.431
14 19 Spain Alvaro Bautista Honda 1'37.269 1.586
15 53 Spain Tito Rabat Ducati 1'37.719 2.036
16 23 France Christophe Ponsson Yamaha 1'37.860 2.177
17 32 Spain Isaac Viñales Kawasaki 1'37.970 2.287
18 3 Japan Kohta Nozane Yamaha 1'37.997 2.314
19 94 Germany Jonas Folger BMW 1'38.184 2.501
20 36 Argentina Leandro Mercado Honda 1'38.357 2.674
21 84 Belgium Loris Cresson Kawasaki 1'38.862 3.179
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WSBK Magny-Cours 3. antrenman: Redding, Toprak'ın önünde en hızlısı

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