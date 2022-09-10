WSBK Magny Cours: İlk yarışı Bautista kazandı, Toprak ve Rea kaza yaptı

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Magny-Cours'da gerçekleştirilen yarışa Jonathan Rea ilk sıradan başlarken, startta yanında Toprak Razgatlıoğlu ve Scott Redding vardı.

Toprak yarışa harika şekilde başladı ve henüz ilk virajda liderliği eline geçirmeyi başardı. Scott Redding de iyi startın ardından Rea'i geçerek ikinciliğe çıktı.

Saniyeler sonra Redding, hata yapan temsilcimiz Toprak'ı geçti ve liderliği eline geçirdi. Ertesi tur Redding, Toprak ve Rea arasında keyifli bir mücadele yaşanırken, temsilcimiz tekrar liderliğe oturdu.

Rea, Toprak'ı zorlarken bir anda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kendisini yerde buldu. Rea tekrar hareketlense de motosikletinde hasar vardı ve çok fazla vakit kaybetti.

Saniyeler sonra bu kez Toprak motosikletinin kontrolünü kaybetti ve pist dışına uçarak kendisini yerde buldu.

Neyse ki Toprak'ın motosikletinde büyük bir hasar yoktu ve bundan ötürü yarışa geri döndü ancak grubun gerisine düştü.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bu olayın ardından Redding liderliğe yükselirken, Bautista ikinciliğe, Loris Baz ise üçüncülüğe çıktı.

Bautista turlar ilerledikçe Redding üzerindeki baskısını artırdı ve İspanyol sürücüyü geçerek liderliği aldı. Redding, Bautista'nın arayı açmasına izin vermeyip baskı yaparken, üçüncü sıra için savaşan Baz bitime 10 tur kala kaza yaptı.

Ön tarafta Bautista, son bölümde farkı giderek açtı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek hafta sonunu ilk yarışını kazanan isim oldu.

Redding bu yılki en iyi yarışlarından birisini çıkarıp 4 saniye geride ikinci olurken, yarışın yıldızlarından olan Axel Bassani sürpriz şekilde üçüncü oldu ve podyuma çıktı.

Alex Lowes'un dördüncü olduğu yarışta Garrett Gerloff beşinci, Michael Ruben Rinaldi altıncı ve Andrea Locatelli yedinci oldu.

İlk onu Philipp Oettll, Iker Lecuona ve Lucas Mahias tamamladı.

Temsilcimiz Toprak harika bir yükseliş gerçekleştirdi ve 11. olarak günü en azından 5 puanla kapattı. Rea ise ilk yarıştan eli boş döndü.