World SUPERBIKE
World SUPERBIKE
R
World SUPERBIKE
Magny-Cours
27 Eyl
-
29 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World SUPERBIKE
Villicum
11 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World SUPERBIKE
Losail
24 Eki
-
26 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
World SUPERBIKE / Sıralama turları raporu

WSBK Katar: Pole Rea'nın, Toprak 10. oldu

paylaşım
yorumlar
WSBK Katar: Pole Rea'nın, Toprak 10. oldu
25 Eki 2019 15:26

Katar'da gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Jonathan Rea'nın olurken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 10. en hızlı zamanı yaptı

Dünya Superbike Şampiyonası'nda Katar yarışı öncesi gerçekleştirilen ilk antrenman seansında Jonathan Rea'nın üstünlüğü vardı.

Britanyalı sürücü, Super Pole bölümünde güçlü bir performans ortaya koydu ve Kawasaki'siyle 1:56.246 yaparak pole pozisyonunun sahibi oldu.

Yamaha oldukça güçlü bir seans geçirdi. Alex Lowes 0.185 saniye geride ikinci en iyi dereceyi yaparken, sürpriz şekilde Sandro Cortese 0.283 saniye geride üçüncü oldu.

Tom Sykes, BMW ile dördüncü sırada kendisine yer bulurken onu Loris Baz, Leon Haslam ve Alvaro Bautista takip etti.

Michael van der Mark, hayal kırıklığı yaşayan isimlerden birisiydi ve sekizinci oldu. Onu Markus Reiterberger takip etti.

Öte yandan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu sıralama turlarını 1:57.577'lik turuyla 10. sırada tamamlayabildi.

Chaz Davies ise Ducati'siyle ancak 12. olabildi.

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 01'56.246  
2 United Kingdom Alex Lowes Yamaha 01'56.431 00.185
3 Germany Sandro Cortese Yamaha 01'56.529 00.283
4 United Kingdom Tom Sykes BMW 01'56.714 00.468
5 France Loris Baz Yamaha 01'57.008 00.762
6 United Kingdom Leon Haslam Kawasaki 01'57.096 00.850
7 Spain Alvaro Bautista Ducati 01'57.250 01.004
8 Netherlands Michael vanderMark Yamaha 01'57.354 01.108
9 Germany Markus Reiterberger BMW 01'57.469 01.223
10 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Kawasaki 01'57.577 01.331
11 Argentina Leandro Mercado Kawasaki 01'57.597 01.351
12 United Kingdom Chaz Davies Ducati 01'57.710 01.464
13 United Kingdom Leon Camier Honda 01'57.752 01.506
14 Spain Jordi Torres Kawasaki 01'57.802 01.556
15 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 01'57.827 01.581
16 Ireland Eugene Laverty Ducati 01'58.504 02.258
17 Italy Marco Melandri Yamaha 01'58.565 02.319
18 Japan Ryuichi Kiyonari Honda 01'59.485 03.239
19 Italy Alessandro Del Bianco Honda 02'00.210 03.964
20 Switzerland Dominic Schmitter Yamaha 02'00.246 04.000
Tüm sonuçları görüntüle
Sonraki haber
WSBK Katar 2. antrenman: Davies lider, Toprak dördüncü

Önceki haber

WSBK Katar 2. antrenman: Davies lider, Toprak dördüncü

Sonraki haber

Katar WSBK: İlk yarışı Rea kazandı, Toprak 11. oldu

Katar WSBK: İlk yarışı Rea kazandı, Toprak 11. oldu
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri World SUPERBIKE , TÜRK SPORCULAR
Pilotlar Toprak Razgatlıoğlu

Yarış merkezi

Losail

Losail

24 Eki - 26 Eki
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
SSP300 FP1
Per 24 Eki
Per 24 Eki
08:15
15:15
SSP FP1
Per 24 Eki
Per 24 Eki
09:00
16:00
SBK FP1
Per 24 Eki
Per 24 Eki
10:00
17:00
SBK FP2
Per 24 Eki
Per 24 Eki
13:00
20:00
SBK FP3
Cum 25 Eki
Cum 25 Eki
08:00
15:00
SBK SP
Cum 25 Eki
Cum 25 Eki
10:30
17:30
SBK Yarış 1
Cum 25 Eki
Cum 25 Eki
13:00
20:00
SBK SP Yarış
Cmt 26 Eki
Cmt 26 Eki
09:00
16:00
SSP300 Yarış
Cmt 26 Eki
Cmt 26 Eki
10:15
17:15
SSP Yarış
Cmt 26 Eki
Cmt 26 Eki
11:15
18:15
SBK Yarış 2
Cmt 26 Eki
Cmt 26 Eki
13:00
20:00
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

2
Formula 1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

3
Formula 1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

4
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

5
Formula 1

Villeneuve: "Verstappen şampiyon olmaya hazır, fakat söylediklerine dikkat etmeli"

Son Videolar

WorldSBK San Juan: 2. yarış startı 03:06
World SUPERBIKE

WorldSBK San Juan: 2. yarış startı

WorldSBK Magny-Cours: 2. yarış özeti 01:36
World SUPERBIKE

WorldSBK Magny-Cours: 2. yarış özeti

WSBK Magny-Cours: Toprak-Bautista kazası 01:01
World SUPERBIKE

WSBK Magny-Cours: Toprak-Bautista kazası

WorldSBK Magny-Cours: 1. yarış özeti 01:36
World SUPERBIKE

WorldSBK Magny-Cours: 1. yarış özeti

WorldSBK Magny-Cours: van der Mark'ın kazası 00:45
World SUPERBIKE

WorldSBK Magny-Cours: van der Mark'ın kazası

Son Haberler

2020 Superbike sezon finaline Katar yerine Arjantin ev sahipliği yapacak
SBK

2020 Superbike sezon finaline Katar yerine Arjantin ev sahipliği yapacak

Aragon WSBK testi: Yağmurun etkilediği testlerde Redding lider, Toprak beşinci
SBK

Aragon WSBK testi: Yağmurun etkilediği testlerde Redding lider, Toprak beşinci

WorldSBK Aragon Testleri: Toprak Razgatlıoğlu'nun ilk gün yorumları
SBK

WorldSBK Aragon Testleri: Toprak Razgatlıoğlu'nun ilk gün yorumları

WSBK, Oschersleben ile Almanya’ya dönüyor
SBK

WSBK, Oschersleben ile Almanya’ya dönüyor

Razgatlıoğlu: “Fabrika takımında olmak ve uyum sağlamak büyük baskı yaratıyor”
SBK

Razgatlıoğlu: “Fabrika takımında olmak ve uyum sağlamak büyük baskı yaratıyor”

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.