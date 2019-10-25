WSBK Katar: Pole Rea'nın, Toprak 10. oldu

Dünya Superbike Şampiyonası'nda Katar yarışı öncesi gerçekleştirilen ilk antrenman seansında Jonathan Rea'nın üstünlüğü vardı.

Britanyalı sürücü, Super Pole bölümünde güçlü bir performans ortaya koydu ve Kawasaki'siyle 1:56.246 yaparak pole pozisyonunun sahibi oldu.

Yamaha oldukça güçlü bir seans geçirdi. Alex Lowes 0.185 saniye geride ikinci en iyi dereceyi yaparken, sürpriz şekilde Sandro Cortese 0.283 saniye geride üçüncü oldu.

Tom Sykes, BMW ile dördüncü sırada kendisine yer bulurken onu Loris Baz, Leon Haslam ve Alvaro Bautista takip etti.

Michael van der Mark, hayal kırıklığı yaşayan isimlerden birisiydi ve sekizinci oldu. Onu Markus Reiterberger takip etti.

Öte yandan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu sıralama turlarını 1:57.577'lik turuyla 10. sırada tamamlayabildi.

Chaz Davies ise Ducati'siyle ancak 12. olabildi.