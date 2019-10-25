WSBK Katar: Pole Rea'nın, Toprak 10. oldu
Katar'da gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Jonathan Rea'nın olurken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 10. en hızlı zamanı yaptı
Dünya Superbike Şampiyonası'nda Katar yarışı öncesi gerçekleştirilen ilk antrenman seansında Jonathan Rea'nın üstünlüğü vardı.
Britanyalı sürücü, Super Pole bölümünde güçlü bir performans ortaya koydu ve Kawasaki'siyle 1:56.246 yaparak pole pozisyonunun sahibi oldu.
Yamaha oldukça güçlü bir seans geçirdi. Alex Lowes 0.185 saniye geride ikinci en iyi dereceyi yaparken, sürpriz şekilde Sandro Cortese 0.283 saniye geride üçüncü oldu.
Tom Sykes, BMW ile dördüncü sırada kendisine yer bulurken onu Loris Baz, Leon Haslam ve Alvaro Bautista takip etti.
Michael van der Mark, hayal kırıklığı yaşayan isimlerden birisiydi ve sekizinci oldu. Onu Markus Reiterberger takip etti.
Öte yandan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu sıralama turlarını 1:57.577'lik turuyla 10. sırada tamamlayabildi.
Chaz Davies ise Ducati'siyle ancak 12. olabildi.
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Zaman
|Fark
|1
|Jonathan Rea
|Kawasaki
|01'56.246
|2
|Alex Lowes
|Yamaha
|01'56.431
|00.185
|3
|Sandro Cortese
|Yamaha
|01'56.529
|00.283
|4
|Tom Sykes
|BMW
|01'56.714
|00.468
|5
|Loris Baz
|Yamaha
|01'57.008
|00.762
|6
|Leon Haslam
|Kawasaki
|01'57.096
|00.850
|7
|Alvaro Bautista
|Ducati
|01'57.250
|01.004
|8
|Michael vanderMark
|Yamaha
|01'57.354
|01.108
|9
|Markus Reiterberger
|BMW
|01'57.469
|01.223
|10
|Toprak Razgatlıoğlu
|Kawasaki
|01'57.577
|01.331
|11
|Leandro Mercado
|Kawasaki
|01'57.597
|01.351
|12
|Chaz Davies
|Ducati
|01'57.710
|01.464
|13
|Leon Camier
|Honda
|01'57.752
|01.506
|14
|Jordi Torres
|Kawasaki
|01'57.802
|01.556
|15
|Michael Ruben Rinaldi
|Ducati
|01'57.827
|01.581
|16
|Eugene Laverty
|Ducati
|01'58.504
|02.258
|17
|Marco Melandri
|Yamaha
|01'58.565
|02.319
|18
|Ryuichi Kiyonari
|Honda
|01'59.485
|03.239
|19
|Alessandro Del Bianco
|Honda
|02'00.210
|03.964
|20
|Dominic Schmitter
|Yamaha
|02'00.246
|04.000
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|World SUPERBIKE , TÜRK SPORCULAR
|Pilotlar
|Toprak Razgatlıoğlu
WSBK Katar: Pole Rea'nın, Toprak 10. oldu
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