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World SUPERBIKE / Losail / Son dakika

WSBK Katar 2. antrenman: Davies lider, Toprak dördüncü

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WSBK Katar 2. antrenman: Davies lider, Toprak dördüncü
Ekleyen:
, Featured writer
24 Eki 2019 18:42

Chaz Davies, Katar'daki ikinci antrenman seansında en hızlı zamanı yapmayı başardı.

İkinci antrenman seansında sürücüler 40'a yakın tur attılar ve Ducati sürücüsü Chaz Davies 1:57.449'luk turuyla ilk sıranın sahibi olmayı başardı.

Seans boyunca sadece üç sürücü 1:58'in altına inen sadece üç sürücü vardı.

Jonathan Rea 1:57.722'lik turuyla ikinci olurken, Alvaro Bautista 1:58'in altına inen son isimdi ve 1:57.767 ile üçüncü sırada yer aldı. 

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ilk antrenman seansının ardından ikinci seansta da ilk dörde girmeyi başardı ve 0.579 saniye geride dördüncü oldu.

Michael Vander Mark'ın beşinci olduğu seansta Tom Sykes altıncı, Alex Lowes yedinci ve Markus Reiteberg sekizinci oldu.

İlk onu Sandro Cortese ve Loris Baz tamamladı.

İkinci seans sonucu:

Poz. # Sürücü Motosiklet Tur Derece Fark Önd. Fark km/s
1 7 United Kingdom Chaz Davies Ducati 32 01'57.449     164.905
2 1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 34 01'57.722 00.273 00.273 164.523
3 19 Spain Alvaro Bautista Ducati 35 01'57.767 00.318 00.045 164.460
4 54 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Kawasaki 32 01'58.028 00.579 00.261 164.096
5 60 Netherlands Michael van der Mark Yamaha 33 01'58.157 00.708 00.129 163.917
6 66 United Kingdom Tom Sykes BMW 30 01'58.255 00.806 00.098 163.781
7 22 United Kingdom Alex Lowes Yamaha 32 01'58.303 00.854 00.048 163.715
8 28 Germany Markus Reiterberger BMW 36 01'58.459 01.010 00.156 163.499
9 11 Germany Sandro Cortese Yamaha 34 01'58.503 01.054 00.044 163.438
10 76 France Loris Baz Yamaha 37 01'58.566 01.117 00.063 163.352
11 50 Ireland Eugene Laverty Ducati 32 01'58.692 01.243 00.126 163.178
12 91 United Kingdom Leon Haslam Kawasaki 29 01'58.769 01.320 00.077 163.072
13 21 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 31 01'58.925 01.476 00.156 162.858
14 33 Italy Marco Melandri Yamaha 29 01'58.982 01.533 00.057 162.780
15 36 Argentina Leandro Mercado Kawasaki 29 01'59.032 01.583 00.050 162.712
16 81 Spain Jordi Torres Kawasaki 35 01'59.087 01.638 00.055 162.637
17 2 United Kingdom Leon Camier Honda 33 01'59.119 01.670 00.032 162.593
18 52 Italy Alessandro Del Bianco Honda 25 02'00.165 02.716 01.046 161.178
19 23 Japan Ryuichi Kiyonari Honda 32 02'00.459 03.010 00.294 160.784
20 9 Switzerland Dominic Schmitter Yamaha 26 02'02.075 04.626 01.616 158.656
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Bu Haber Hakkında

Seri World SUPERBIKE , TÜRK SPORCULAR
Etkinlik Losail
Lokasyon Losail Uluslararası Yarış Pisti
Pilotlar Toprak Razgatlıoğlu
Editör Lorenza D'Adderio

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