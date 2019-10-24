WSBK Katar 2. antrenman: Davies lider, Toprak dördüncü

İkinci antrenman seansında sürücüler 40'a yakın tur attılar ve Ducati sürücüsü Chaz Davies 1:57.449'luk turuyla ilk sıranın sahibi olmayı başardı.

Seans boyunca sadece üç sürücü 1:58'in altına inen sadece üç sürücü vardı.

Jonathan Rea 1:57.722'lik turuyla ikinci olurken, Alvaro Bautista 1:58'in altına inen son isimdi ve 1:57.767 ile üçüncü sırada yer aldı.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ilk antrenman seansının ardından ikinci seansta da ilk dörde girmeyi başardı ve 0.579 saniye geride dördüncü oldu.

Michael Vander Mark'ın beşinci olduğu seansta Tom Sykes altıncı, Alex Lowes yedinci ve Markus Reiteberg sekizinci oldu.

İlk onu Sandro Cortese ve Loris Baz tamamladı.

İkinci seans sonucu: