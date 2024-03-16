WSBK Katalonya testleri: Toprak Razgatlıoğlu ve Bulega'yı 0.027 sn ayırdı

2024 şampiyonası, gelecek hafta sonu yapılacak Barselona yarışlarıyla devam edecek. Bu yarış öncesinde takımlar aynı pistte gelişim mücadelesini sürdürdüler. Oldukça yakın geçen testlerin sonunda Ducati'den Nicolo Bulega en hızlı isim olurken, BMW ile mücadele eden temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu sadece 0.027 sn geride ikinci oldu. Son iki sezonun şampiyonu Alvaro Bautista 10. virajın sonunda kaza yaparken Danilo Petrucci 3. olarak parladı.

Katalonya'daki son gün, gece boyunca yağan yağmurun pisti nemli bırakması nedeniyle kesintili bir şekilde tamamlandı. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing - Ducati), Toprak Razgatlıoğlu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) gibi günün son saatinde mevcut tur rekorunun onda bir altına inerek, testleri ilk sırada tamamlarken, Toprak kış testlerinde olduğu gibi en yakın takipçisi oldu.

Bulega, seansın bitmesine yaklaşık 45 dakika kala takım arkadaşının geçen yıl Tissot Superpole seansında kırdığı 1'40.264'lük mevcut rekorun altına inerek onu geçti. Petrucci'nin güçlü temposuna rağmen, günün erken saatlerinde yaşanan iki teknik sorun ve zamanını geliştirmek üzereyken geçirdiği kaza Barni Ducati sürücüsünün planlarını bozdu. Çeşitli lastiklerde etkileyici bir hız sergileyen Petrucci, başlangıçta standart SCX ile dördüncü sıradayken Pirelli'nin yeni ön lastiği ile Bulega tarafından geçildi. Alvaro Bautista (Aruba.it Racing - Ducati) Panigale V4 R ile Bulega'nın bir saniyeden fazla gerisinde 16. sırada yer alırken, test ekibi adına Michele Pirro da ilk on içinde yer aldı. Bautista günün son bölümünde zorlu 10. virajda küçük bir kaza geçirdi. Aynı virajda birkaç sürücü daha kaza geçirdi.

Andrea Iannone (Team GoEleven) dördüncü sıradaydı ve bu kez daha önce Superbike makinesiyle gitmediği bir pistte hızlıydı; ancak son yarım saatte 5. virajda yaşadığı bir sorun onu etkiledi. Buna rağmen, daha sonra piste geri döndü ve dördüncü sıraya çıkmayı başardı. Çaylak Sam Lowes, güçlü bir günün sonunda 7. olurken Michael Ruben Rinaldi (Team Motocorsa Racing) 1'41.020 ile onuncu sırada yer aldı. 21 numaralı sürücü, pistin kurumasını beklediği için testine diğerlerinden daha geç başladı.

RAZGATLIOĞLU BMW'NİN LİDERİ OLARAK 2. SIRADA

Toprak Razgatlıoğlu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) birinci olamasa da, birincinin hemen arkasında ikinci sırada yer alarak ve Bulega gibi 1'40.199 ile tur rekorunun altına inerek ve 75 turu tamamlayarak lider BMW sürücüsü oldu. Toprak, testlerin ilk gününde de en hızlı isimdi ve 10. virajda

54 numara hâlâ M 1000 RR makinesinde daha fazla motor freni ararken, iki farklı salıncak kolunu da karşılaştırdı. Takım arkadaşı Michael van der Mark, 2. gün hem hızlı tur hem de yarış simülasyonu denemesine rağmen ilk 10'a girmekte zorlandı. Her iki Bonovo Action BMW sürücüsü - Garrett Gerloff 12., Scott Redding 17. - ilk 10'a giremedi.

Barcelona'da ilk gün hızlı olan Yamaha sürücüsü Rea, ikinci gün de hızlıydı ve Bulega'nın en hızlı turunun 0.6 sn gerisinde 5. oldu.

1. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing - Ducati) 1'40.172s

2. Toprak Razgatlıoğlu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) +0.027s

3. Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) +0.429s

4. Andrea Iannone (GoEleven Takımı) +0.490s

5. Jonathan Rea (Pata Prometeon Yamaha) +0.600s

6. Andrea Locatelli (Pata Prometeon Yamaha) +0.676s

7. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) +0.772s

8. Michael van der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) +0.789s

9. Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) +0.813s

10. Michael Ruben Rinaldi (Team Motocorsa Racing) +0.848s