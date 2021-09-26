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World Superbike / Jerez Haberler

WSBK Jerez: İlk yarışta zafer Toprak'ın!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Jerez'de gerçekleştirilen Dünya Superbike yarışında zafer temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun oldu.

WSBK Jerez: İlk yarışta zafer Toprak'ın!

Jerez'de, dün yaşanan talihsiz kazanın ardından cumartesi günü herhangi bir yarış yapılmazken, mücadele pazar günü devam etti.

İspanya'da yer alan pistteki ilk yarış, kuru ve iyi şartlarda gerçekleştirildi.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Toprak iyi bir startla birlikte liderliğini korumayı başardı. Yarışa ikinci sıradan başlayan Alex Lowes kötü startın ardından hem Jonathan Rea hem de yarışa beşinci sıradan başlayan Michael Ruben Rinaldi'nin gerisine düştü.

Bundan kısa bir süre sonra hem Rinaldi hem de Lowes, aynı virajda hata yaparak dışa açıldılar. Lowes sekizinci sıraya kadar gerilerken, Rinaldi, Andrea Locatelli'ye geçilerek dördüncü sıraya geriledi .

İlk turun orta sektörüne gelindiğinde Rea, Toprak'ı iç taraftan geçip yarışın yeni lideri oldu. Böylelikle ilk turun ardından sıralama Rea, Toprak, Locatelli, Rinaldi ve Scott Redding şeklinde oldu.

Ön tarafta Rea, Toprak ve Locatelli  oldukça yakın giderken, Redding dördüncü sıra için Rinaldi'yi geride bıraktı ve ardından öndekilerle arayı kapatmaya başladı. Son 16 tura girerken Rinaldi,  motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaparak yarışa veda etti.

Son 14 tura girerken Toprak, Rea'e atak yaptı ve bu atağın ardından ikili arasında temas yaşandı. Neyse ki iki sürücü de kaza yapmadan yola devam etti. 

Bu olayın ardından bir süre Rea'in arkasında stabil bir tempoda giden Toprak, bitime yedi tur kala geç frenajla güzel bir atak yaptı ve Britanyalı sürücüyü geçerek yarışın yeni lideri oldu.

Toprak sonrasında Rea ile arasını açtı ve yarım saniyenin üzerine çıkardı. Yarışın kalan bölümünde hata yapmayan temsilcimiz, galibiyete ulaşan isim oldu.

Detaylar geliyor...

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