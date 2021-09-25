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Önceki / WSBK Jerez 3. antrenman: Toprak en hızlısı, Rea ikinci
World Superbike / Jerez Sıralama turları raporu

WSBK Jerez: Toprak harika son turuyla, 2021'deki ilk pole pozisyonunu aldı!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Jerez ayağında pole pozisyonu temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun oldu.

WSBK Jerez: Toprak harika son turuyla, 2021'deki ilk pole pozisyonunu aldı!

Dünya Superbike Şampiyonası'nda heyecan, bu hafta sonu Jerez'de devam ediyor ve bugün Superpole sıralama turları gerçekleştirildi.

Kuru ve iyi şartlarda gerçekleştirilen sıralama turlarına, Kawasaki sürücüleri oldukça iyi başladılar.

Hem Alex Lowes hem de şampiyona ikincisi Jonathan Rea, seansın başlangıcından itibaren ilk iki sırada yer aldılar.

İlk dakikaların ardından Lowes 1:38.730 yaptı ve seansın ilk bölümünü lider geçti. Kawasaki sürücüleri, son bölümde bir başka deneme daha yapmak üzere piste çıktılar.

Lowes, ikinci denemesinde 1:38.539 yaptı ve liderliğini daha da pekiştirdi. Bu noktada pole pozisyonu Kawasaki sürücüsüne gidecek gibi duruyordu.

Ancak temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, kusursuz bir son tur çıkardı ve son sektörde en iyi zamanı yaparak en hızlı turu 1:38.512'ye çekti.

Seansın kalan bölümünde zaman tablosu değişmedi ve Toprak, pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Toprak böylelikle, 2021 sezonundaki ilk pole pozisyonunu aldı ve hafta sonunun kalanı için önemli bir avantaj yakaladı.

Lowes, 1:38.539'luk turu çıkarmasının ardından pole pozisyonunu kazanacak gibi görünüyordu ve bu turdan sonra pite de döndü. Fakat Toprak'ın son turuyla beraber 0.027 saniye geride ikinci sırada yer aldı.

Kawasaki sürücüsü Rea, hem Toprak hem de Lowes'a geçilmesinin ardından seansı 0.102 sanyie geride üçüncü sırada tamamladı.

Ducati sürücüleri Scott Redding ve Michael Ruben Rinaldi, tıpkı üçüncü antrenman seansında olduğu gibi sıralama turlarında da dördüncü ve beşinci sıralarda yer aldılar.

İlk dört isim sadece 0.149 saniye içinde dizildi.

Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli altıncı olurken, bu hafta sonu Chaz Davies'in Go-Eleven'daki koltuğuna geçen Loris Baz yedinci oldu ve günün sürprizlerinden birine imza attı.

İlk onu Leon Haslam, Alvaro Bautista ve Garrett Gerloff tamamladı.

Hafta sonunun ilk yarışı bugün TSi 14:50'de gerçekleştirilecek ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 6 1'38.512  
2 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 5 1'38.539 0.027
3 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 7 1'38.614 0.102
4 United Kingdom Scott Redding Ducati 8 1'38.661 0.149
5 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 8 1'38.860 0.348
6 Italy Andrea Locatelli Yamaha 5 1'39.056 0.544
7 France Loris Baz Ducati 5 1'39.322 0.810
8 United Kingdom Leon Haslam Honda 7 1'39.423 0.911
9 Spain Alvaro Bautista Honda 8 1'39.609 1.097
10 United States Garrett Gerloff Yamaha 6 1'39.747 1.235
11 Argentina Leandro Mercado Honda 8 1'40.023 1.511
12 Italy Axel Bassani Ducati 6 1'40.081 1.569
13 Netherlands Michael vanderMark BMW 8 1'40.092 1.580
14 Germany Jonas Folger BMW 6 1'40.121 1.609
15 Ireland Eugene Laverty BMW 8 1'40.206 1.694
16 Spain Isaac Viñales Kawasaki 5 1'40.273 1.761
17 Japan Kohta Nozane Yamaha 6 1'40.367 1.855
18 Italy Samuele Cavalieri Ducati 6 1'40.433 1.921
19 Germany Marvin Fritz Yamaha 7 1'40.490 1.978
20 Italy Andrea Mantovani Kawasaki 7 1'40.795 2.283
21 France Christophe Ponsson Yamaha 5 1'41.030 2.518
22 Belgium Loris Cresson Kawasaki 6 1'41.255 2.743
23 Australia Lachlan Epis Kawasaki 6 1'42.626 4.114
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