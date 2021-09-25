WSBK Jerez: Toprak harika son turuyla, 2021'deki ilk pole pozisyonunu aldı!

Dünya Superbike Şampiyonası'nda heyecan, bu hafta sonu Jerez'de devam ediyor ve bugün Superpole sıralama turları gerçekleştirildi.

Kuru ve iyi şartlarda gerçekleştirilen sıralama turlarına, Kawasaki sürücüleri oldukça iyi başladılar.

Hem Alex Lowes hem de şampiyona ikincisi Jonathan Rea, seansın başlangıcından itibaren ilk iki sırada yer aldılar.

İlk dakikaların ardından Lowes 1:38.730 yaptı ve seansın ilk bölümünü lider geçti. Kawasaki sürücüleri, son bölümde bir başka deneme daha yapmak üzere piste çıktılar.

Lowes, ikinci denemesinde 1:38.539 yaptı ve liderliğini daha da pekiştirdi. Bu noktada pole pozisyonu Kawasaki sürücüsüne gidecek gibi duruyordu.

Ancak temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, kusursuz bir son tur çıkardı ve son sektörde en iyi zamanı yaparak en hızlı turu 1:38.512'ye çekti.

Seansın kalan bölümünde zaman tablosu değişmedi ve Toprak, pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Toprak böylelikle, 2021 sezonundaki ilk pole pozisyonunu aldı ve hafta sonunun kalanı için önemli bir avantaj yakaladı.

Lowes, 1:38.539'luk turu çıkarmasının ardından pole pozisyonunu kazanacak gibi görünüyordu ve bu turdan sonra pite de döndü. Fakat Toprak'ın son turuyla beraber 0.027 saniye geride ikinci sırada yer aldı.

Kawasaki sürücüsü Rea, hem Toprak hem de Lowes'a geçilmesinin ardından seansı 0.102 sanyie geride üçüncü sırada tamamladı.

Ducati sürücüleri Scott Redding ve Michael Ruben Rinaldi, tıpkı üçüncü antrenman seansında olduğu gibi sıralama turlarında da dördüncü ve beşinci sıralarda yer aldılar.

İlk dört isim sadece 0.149 saniye içinde dizildi.

Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli altıncı olurken, bu hafta sonu Chaz Davies'in Go-Eleven'daki koltuğuna geçen Loris Baz yedinci oldu ve günün sürprizlerinden birine imza attı.

İlk onu Leon Haslam, Alvaro Bautista ve Garrett Gerloff tamamladı.

Hafta sonunun ilk yarışı bugün TSi 14:50'de gerçekleştirilecek ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Seans sonucu: