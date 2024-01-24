WSBK Jerez testleri: İlk günün en hızlısı Bulega, Toprak üçüncü!

Son Dünya Supersport şampiyonu Nicolò Bulega'nın Superbike kariyeri hızlı başladı; bugün Jerez de la Frontera'da ilk kış testleri başlarken, Ducati sürücüsü Pazartesi günü Madonna di Campiglio'da tanıtılan yeni motosikletiyle günün en hızlı zamanını yaptı.

Çaylak sürücünün en iyi zamanı olan 1:38.292'lik turu, pist rekoruna çok yakın olduğu için iyi bir gün geçirdiği söylenebilir.

Bir Ducati sürücüsü uçarken, diğeri mücadele ediyor gibi görünüyor: zaman çizelgelerine bakıldığında, Alvaro Bautista 10. sırada yer aldı. Son Dünya Şampiyonu, gün boyunca farklı testler yaptı ve yeni yönetmelik değişiklikleri altında motosikletiyle ilgili ağırlık dengelemesinde odaklandı. Sonuç olarak Bautista, yeni takım arkadaşının 1.5 saniye ardında kaldı.

Bulega, ilk günün bitimine bir saatten fazla bir süre kala zaman çizelgesinin zirvesine yükseldi ve seansı lider tamamladı.

Günün en hızlı ikinci ismi, bu yıl Kawasaki'nin lider sürücüsü konumuna gelen Alex Lowes oldu. İngiliz sürücü, buna karşılık seansı 1.2 saniye geride tamamladı.

Üçüncü sırada temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu yer aldı. İlk turdan itibaren hızını gösteren ve bir süre lider giden Toprak, gün boyunca farklı testler yaptı ve BMW ile ilk kez rakipleriyle aynı pisti paylaşmasına rağmen güçlü bir gün geçirerek 1.2 saniye geride üçüncü oldu. Temsilcimizin henüz tek tur temposuna odaklanmadığını söylemek lazım.

Dördüncü en iyi zamanı Toprak'ın 0.014 saniye ardında kalan takım arkadaşı Michael van der Mark yaptı.

Yamaha sürücülerinin ilki şaşırtıcı şekilde Remy Gardner oldu. Avustralyalı sürücü GRT Yamaha'sıyla en hızlı beşinci zamanı yaptı ve Jonathan Rea'i geride bırakmış oldu. Eski dünya şampiyonu Rea, Jerez'deki ilk test gününü altıncı en hızlı zamanla kapattı ve Yamaha'sıyla zirvenin 1.3 saniye uzağındaydı.

Kış testlerinin en merakla beklenen sürücülerinden biri hiç şüphesiz bugün Goeleven takımının Ducati'siyle piste çıkan Andrea Iannone oldu.

İtalyan sürücü, gün boyunca 67 tur attı ve liderin 1.3 saniye gerisinde yedinci tamamladı. Onu Bonovo-BMW sürücüsü Garrett Gerloff ve MotoGP'den eski rakibi Danilo Petrucci takip etti.

Yamaha'nın diğer sürücüsü Andrea Locatelli ise ancak 11. olabildi.

Jerez testi 1. gün sonuçları:

1 Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) 1’38.292s, 71 tur

2. Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) 1’39.474s, 31 tur

3. Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) 1’39.521s, 74 tur

4. Michael van der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) 1’39.531s, 72 tur

5. Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) 1’39.679s, 83 tur

6. Jonathan Rea (Pata Yamaha Prometeon) 1’39.682s, 72 tur

7. Andrea Iannone (Team GoEleven) 1’39.664s, 67 tur

8. Garrett Gerloff (Bonovo Action BMW) 1’39.763s, 73 tur

9. Danilo Petrucci (BARNI Spark Racing Team) 1’39.773s, 66 tur

10. Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) 1’39.847s, 68 tur