WSBK Jerez testi: Toprak lider, Bautista kaza yaptı, Petrucci performansıyla etkiledi 

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2023 World Superbike sezonu, bugün İspanya'nın Jerez Pisti'nde gerçekleştirilen test seanslarıyla start aldı. Yeni sezonun ilk günü herkes için oldukça heyecanlıydı. Yeni motosikletler, yeni isimler piste ilk kez çıktılar; takımlar ise yeni parçalarını ve çözümlerini test ettiler.

Yarın son bulacak Jerez testlerinin ardından pilotlar, önümüzdeki hafta Portekiz'deki Algarve Pisti'ne gidecekler.

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Test raporu

İki günden oluşacak olan Jerez testlerinin ilk günü, bugün sabah saatlerinde başladı. Hava gün boyunca açıktı ve güneşliydi. Ancak sabah seansının ilk saati, güneş daha yeni doğmaya başladığından oldukça soğuktu. Öğlen vaktine doğru ise sıcaklığın biraz daha artmasıyla neredeyse tüm sürücüler piste çıktılar.

Bu sezon orijinal 54 numarasına geri dönen temsilcimiz, simsiyah bir renk düzenine sahip Yamaha YZF R1'i ile piste çıktı ve sabah seansında 2023'ün ilk turlarını attı. Yamaha ve Toprak, bugün motosikletin arka tarafına odaklandılar ve daha çok arka taraftaki yol tutuşu ile çekişi artırmak üzerine çalışıldı.

Toprak Razgatlıoğlu Fotoğraf: worldsbk.com

Kawasaki pilotları, sıcaklık çok düşük olduğundan sabah seansında piste çıkmadılar ve kendilerini öğleden sonra seansına sakladılar. Yani sabah seansında ne Jonathan Rea ne de Alex Lowes'u pistte göremedik. Öğleden sonra seansında ise Kawasaki'nin temposu güçlüydü.

Son şampiyon Ducati, kış aylarında egzozuna ve kanatçıklarına güncellemeler yaptı. Egzozun tamamen yeniden tasarlandığı Pangale V4, bu sabah ilk turlarını attı.

1 numarayı kullanmaya başlayan son şampiyon Alvaro Bautista hem 2022 hem de 2023 motosikletini sürerek karşılaştırma çalışmaları yaptı. Ducati garajında farklı spesifikasyonlarda birçok motosiklet vardı ve 2023 motosikletlerinde değişimler yapan İtalyan marka, bu değişimlerin etkilerini daha iyi görmek adına testler gerçekleştirdi.

İspanyol sürücü, öğlen seansında 2023 motosikletini sürerken birinci virajda kaza yaptı ancak teste devam edebildi. Yine de bu kaza Ducati'nin test programını olumsuz etkiledi.

Alvaro Bautista

Motosiklet dünyasının en sevilen isimlerinden ve MotoGP yarış galibi Danilo Petrucci, ilk olarak 2022 motosikletiyle piste çıktı ve tecrübe topladı. Petrucci'nin ilk gününde gösterdiği performans etkileyiciydi ve İtalyan sürücü yeni motosikletine hızlıca alışmış gibi gözüktü.

Jerez'deki uzun günün sonunda ise en hızlı derece temsilcimiz Toprak'a aitti. Jerez Pisti'ni 1:38.597 saniyede turlayan Toprak, testlerin ilk gününü zaman tablolarının zirvesinde noktalarken, aynı zamanda 67 tur tamamladı ve verimli bir günü arkasında bıraktı.

Öğleden sonra seansında kaza yapan Bautista, 0.255 saniye geride ikinci sırayı alırken; Bautista'nın takım arkadaşı Michael Rinaldi üçüncü en hızlı zamanı kaydetti.

Kawasaki sürücüleri de arka arkaya dizildiler. Jonathan Rea, sadece öğleden sonra seansında piste çıktığı günü dördüncü sırada noktaladı. Alex Lowes ise beşinciydi.

Petrucci, testlerin ilk gününde performansıyla birçok kişiyi etkiledi ve Toprak'ın 1.1 saniye gerisinde 6. sırayı aldı.

WSBK Jerez testleri, 1. gün sonucu:

1. Toprak Razgatlıoğlu (Yamaha) - 1:38.597 (67 tur)

2. Alvaro Bautista (Ducati) +0,255 (88)

3. Michael Rinaldi (Ducati) +0,643 (72)

4. Jonathan Rea (Kawasaki) +0,705 (42)

5. Alex Lowes (Kawasaki) +1,087 (37)

6. Danilo Petrucci (Barni-Ducati) +1,193 (53)

7. Xavi Vierge (Honda) +1,282 (88)

8. Iker Lecuona (Honda) +1,286 (68)

9. Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) +1,337 (89)

10. Scott Redding (BMW) +1,401 (67)

11. Garrett Gerloff (Bonovo-BMW) +1,469 (54)

12. Andrea Locatelli (Yamaha) +1,630 (79)

13. Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) +1,637 (67)

14. Remy Gardner (GRT-Yamaha) +1,954 (86)

15. Michael van der Mark (BMW) +2,173 (65)

16. Tom Sykes (Puccetti-Kawasaki) +2,286 (39)

17. Loris Baz (Bonovo-BMW) +2,443 (60)

18. Oliver König (Orelac-Kawasaki) +3,034 (68)

19. Lorenzo Baldassarri (GMT94-Yamaha) +3,129 (67)

WORLD SSP: Can Öncü testlerin ilk gününü ikinci sırada tamamladı

WSBK takımlarına ek olarak, bazı SuperSport takımları da Jerez'deydi ve testlerin ilk gününde piste çıktılar. Ducati sürücüsü Nicolo Bulega, istikrarlı ve hızlı turlar kaydettiği seansın en hızlı ismi oldu.

Kawasaki sürücüsü Can Öncü ikinciydi, Federico Caricasulo ise ilk üçü tamamladı.