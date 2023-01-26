WSBK Jerez testi 2. gün: Toprak kazaya rağmen lider, Rea ve Bautista yakın takipteler

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2023 World Superbike sezonu, Çarşamba günü İspanya'nın Jerez Pisti'nde gerçekleştirilen test seanslarıyla start almıştı.

Testlerin ilk gününde de en hızlı derece Toprak'tan gelmişti. Jerez testlerinin 1. gün raporunu okumak için buraya ya da aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

WSBK Jerez testi - 1. gün raporu: WSBK Jerez testi: Toprak lider, Bautista kaza yaptı, Petrucci performansıyla etkiledi

2 günlük Jerez testleri, bugünkü seansların noktalanmasıyla birlikte sona erdi. Takımlar ve sürücüler, önümüzdeki hafta Portekiz'deki Algarve Pisti'nde yeniden piste çıkacaklar.

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Test raporu

World Superbike'ın Jerez testlerinin ikinci ve son günü, yine sabahın erken saatlerinde başladı. Çarşamba gününün en hızlısı Toprak, Perşembe'ye istediği gibi başlayamadı. Sabah seansında son virajda motosikletin önünü kaybederek korkutucu bir lowside yaşayan Toprak, medikal merkeze götürüldü ve bazı kontrollerden geçti. Neyse ki Toprak'ın durumu iyiydi.

Toprak'ın motosikleti Yamaha YZF R1 ise kazada büyük hasar aldı ancak temsilcimiz öğleden sonra motosikletine dönebildi ve testleri zirvede tamamladı.

Kawasaki, bugün düne kıyasla daha verimli ve istikrarlı bir günü geride bıraktı. Kış aylarında motosikletin aktarma organında güncellemeler yapan takım, buna ek olarak takımın çalışma yapılarında da değişiklik yaptı.

Takımın daha verimli hâle gelmesini hedefleyen marka, personel alımları ve yeni çalışma sistemleri sayesinde daha verimli bir takım yapısı oluşturmayı istiyor. Takımın şampiyon pilotu Jonathan Rea, bugün 56 tur tamamladı. Alex Lowes ise 79 turu devirdi.

Ducati kampında 2022-2023 motosikletleri arasındaki karşılaştırma çalışmaları devam etti ve oldukça yoğun bir program vardı. Son şampiyon Alvaro Bautista, oldukça yoğundu ve bugün çoğunlukla 2023 motosikletiyle sürüş yapmaya odaklandı.

Yeni Pangale V4'ün egzozu tamamen yeniden tasarlandı, kanatçıklar da değişti. Yeni Ducati, düzlük hızı anlamında gelişmeyecek ancak güç aktarımı konusunda iyileştirmeler mevcut. Pangale V4'ün gücü lastiklere artık daha verimli bir şekilde aktarılıyor ve Bautista da bu konuda geliştiklerini belirtmekte. İspanyol pilot gaza daha rahat oturabildiğini de ekliyor.

Bautista bugün 86 tur tamamlayarak bu alanda zirvede yer alırken; Bautista'nın takım arkadaşı Michael Rinaldi de sorunsuz bir günü geride bıraktı.

"Çaylak" sürücü Danilo Petrucci, dün gösterdiği performansla birçok kişiyi etkilemişti. Motosiklet dünyasının sevilen isimlerinden olan Petrucci, Jerez testlerinde sadece 2022 Ducati'siyle sürüş yaptı ve 2023 Ducati'sini önümüzdeki hafta Portekiz'de sürecek. MotoGP yarış galibi, Jerez testlerinden kesinlikle yüzünde bir gülümsemeyle ayrılacaktır.

Günün sonunda ise zaman tablolarının zirvesinde Toprak'ın ismi vardı. Jerez Pisti'ni 1:38.269 saniyede turlayan Toprak, ikinci günü de en hızlı isim olarak kapattı ve Portekiz testleri öncesinde güçlü bir görüntü çizdi.

Kawasaki'den Jonathan Rea 0.083 saniye geride ikinci oldu, Bautista ise üçüncüydü. Bautista'nın takım arkadaşı Rinaldi dördüncü sırayı alırken, Rea'nin takım arkadaşı Lowes ilk 5'i tamamladı.

2021 ve 2022 Supersport şampiyonu Dominique Aegerter, kendisi adına oldukça pozitif bir testi geride bıraktı. Çaylak sürücü, bugün 6. sırayı alarak Toprak'a en çok yaklaşabilen Yamaha sürücüsü oldu. Fabrika Yamaha sürücüsü Andrea Locatelli ise 1 saniye kadar geride yedinciydi.

World Supersport Şampiyonası'nda yarışan temsilcimiz Can Öncü ise bugünü de ikinci sırada tamamladı ve Jerez testlerini güçlü bir şekilde tamamladı.

WSBK Jerez sezon öncesi testi - 2. gün sonuçları:

1. Toprak Razgatlıoğlu (Yamaha) - 1:38.269 (61 tur)

2. Jonathan Rea (Kawasaki) +0,083 (56)

3. Alvaro Bautista (Ducati) +0,180 (86)

4. Michael Rinaldi (Ducati) +0,377 (67)

5. Alex Lowes (Kawasaki) +0,906 (79)

6. Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) +0,924 (71)

7. Andrea Locatelli (Yamaha) +1,011 (69)

8. Danilo Petrucci (Barni-Ducati) +1,042 (54)

9. Iker Lecuona (Honda) +1,068 (68)

10. Remy Gardner (GRT-Yamaha) +1,195 (76)

11. Loris Baz (Bonovo-BMW) +1,248 (61)

12. Scott Redding (BMW) +1,441 (71)

13. Xavi Vierge (Honda) +1,591 (79)

14. Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) +1,754 (77)

15. Garrett Gerloff (Bonovo-BMW) +1,832 (52)

16. Michael van der Mark (BMW) +1,952 (77)

17. Tom Sykes (Puccetti-Kawasaki) +2,481 (36)

18. Lorenzo Baldassarri (GMT94-Yamaha) +2,706 (65)

19. Oliver König (Orelac-Kawasaki) +3,326 (63)