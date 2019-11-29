WSBK Jerez testi: Rea lider, Toprak ikinci!

Dünya Superbike Şampiyonası'nın ikinci sezon sonu testi Jerez'de yapılırken, ilk gün 63 tur atan Jonathan Rea 1:39.207 ile en hızlı isim olmayı başardı.

ZX-10RR'ını perşembe günkü testten bir saat önce 2018 Dünya Supersport 300 şampiyonu Ana Carrasco'ya veren Rea, günün büyük bölümünü ayarlar üzende çalışarak geçirdi.

Eski Kawasaki sürücüsü ve temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, yeni Yamaha motosikletine adapte olma sürecine devam etti.

Ancak hem kendisi hem de Michael Van der Mark 2020 R1'e sahip değildi.

Testi, sürüş stilini Yamaha'ya uyarlamak için kullanan Razgatlıoğlu, perşembe günü 1:39.226 yaptı ve Rea'nın sadece 0.019 saniye gerisinde ikinci oldu.

Temsilcimizi Van der Mark takip ederken, dördüncü sırada yeni Kawasaki sürücüsü Alex Lowes yer aldı.

Loris Baz, Ten Kate ile beşinci olurken, Scott Redding altıncı oldu.

Testler cuma günü devam etti. Rea bir kez daha en hızlı isimdi ve en iyi dereceyi 1:38.397'ye çekti.

Baz günü ikinci sırada tamamlarken, Van der Mark üçüncü, Lowes dördüncü ve Redding beşinci oldu.

Tom Sykes, BMW ile altıncı sırada kendisine yer bulurken, temsilcimiz Toprak günü yedinci bitirdi.

İlk onu Canepa, Davies ve Eugene Laverty tamamladı.

1. gün sonuçları (ilk 5):

1. Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) 1’39.207 - 63 tur

2. Toprak Razgatlıoğlu (Pata Yamaha WorldSBK Official Team) 1’39.226 – 77 tur

3. Michael van der Mark (Pata Yamaha WorldSBK Official Team) 1’39.541 – 98 tur

4. Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) 1’39.780 – 88 tur

5. Loris Baz (Ten Kate – Yamaha) 1’40.128 – 98 tur

2. gün sonuçları (ilk 5):

1. Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) 1’38.397 – 61 tur

2. Loris Baz (Ten Kate – Yamaha) 1’39.280 (+0.883) – 83 tur

3. Michael van Der Mark (Pata Yamaha WorldSBK Official Team) 1’39.287 (+0.890) – 79 tur

4. Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) 1’39.400 (+1.003) – 79 tur

5. Scott Redding (ARUBA.IT Racing – Ducati) 1’39.466 (+1.069) – 70 tur