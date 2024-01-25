WSBK Jerez testi 2. gün: Bulega tur rekoruyla lider, Toprak ısınmaya başladı!

Jerez testinin ilk gününü lider olarak tamamlayan Nicolò Bulega, ikinci ve son günü de rekor turuyla zirvede tamamladı.

Genç sürücü, 1:37.809'luk derecesiyle Jonathan Rea'in 2019'dan beri elinde tuttuğu pist rekorunu da (1:38.247) egale etti. Fakat Aruba Ducati sürücüsü, en hızlı turunu sıralama modunda attı.

Son dünya şampiyonu hâlâ zorlanıyor: Alvaro Bautista, hem ağırlık kuralına uyum sağlamaya çalışması hem de sakatlığı nedeniyle çektiği acı nedeniyle tempo yakalamakta zorlandı. Sırtındaki ve boynundaki ağrılar, bu iki günlük test çalışmalarında önemli bir faktör olurken, testin ikinci gününde ancak 16. en iyi zamanı yapabildi.

İspanyol sürücü yeni takım arkadaşının zamanından neredeyse 1.5 saniye daha yavaş kaldı.

Her iki gün boyunca durdurulamayan Bulega'yı yeni motosikletine adapte olmaya çalışan Jonathan Rea takip etti.

Bulega'nın 0.5 saniye gerisinde kalan Kuzey İrlandalı, R1 ile oldukça rahat bir gün geçirdi ve tamamladığı 78 turda ilginç bir yarış simülasyonu da ortaya koydu. Onun arkasında, seansın bitimine dakikalar kala bir en hızlı tur denemesi yapan Scott Redding yer aldı.

Bonovo'ya geçen Redding, tüm gün arka sıralarda yer aldı ve genellikle tempo olarak gerideydi ancak seansın sonunda -sıralama modunda bir tur atarak- üçüncü sıraya yükseldi.

Redding, BMW M 1000 RR ile giderek daha iyi bir tempo yakalayan Toprak Razgatlıoğlu'nun önünde yer aldı. Temsilcimiz, dün olduğu gibi bugün de elektronik ve frenleme gibi pek çok nokta üzerinde çalışma yaptı. Yeni parçalar da test eden Toprak, Bulega'nın 0.8 saniye gerisinde dördüncü oldu.

Yine de Toprak'ın henüz motosikletini tam anlamıyla zorlamadığını ve genel olarak test çalışmaları yaptığını belirtmek gerekiyor.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Toprak Razgatlioglu

Casa Goeleven'de giderek daha iyi bir tempo yakalayan Andrea Iannone, 2. günde gözle görülür bir ilerleme kaydetti ve günün sonunda Toprak'ın 0.1 saniye ardında beşinci oldu. İtalyan sürücü öğleden sonra 2. virajda küçük çaplı bir kaza da yaptı fakat bu onun çalışmasını etkilemedi ve günü 61 turla tamamladı.

İlk 10'a üç sürücüyle giren BMW için çok olumlu bir gün oldu. Redding'in takım arkadaşı Garrett Gerloff testin son gününü Sam Lowes'un önünde altıncı sırada tamamladı.

Yamaha sürücüleri arasında en iyi ikinci isim GRT ile sürüş yapan Remy Gardner olurken, ilk onu Barni Ducati'den Danilo Petrucci ve Rea'in takım arkadaşı Andrea Locatelli tamamladı.

Axel Bassani, Kawasaki ile çıktığı ilk test etkinliğinde geride kaldı ve 14. oldu.

Jerez testleri 2. gün sonucu:

1. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) 1’37.809, 69 tur

2. Jonathan Rea (Pata Prometeon Yamaha) 1’38.345s, 78 tur

3. Scott Redding (Bonovo Action BMW) 1’38.572s, 77 tur

4. Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) 1’38.638s, 78 tur

5. Andrea Iannone (Team GoEleven) 1’38.744s, 61 tur

6. Garrett Gerloff (Bonovo Action BMW) 1’38.832s, 74 tur

7. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) 1’38,852s, 91 tur

8. Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) 1’38.871s, 76 tur

9. Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) 1’38.907s, 73 tur

10. Andrea Locatelli (Pata Prometeon Yamaha) 1’38.943s, 73 tur