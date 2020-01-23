WSBK Jerez testi 2. gün: Rea lider, Toprak ikinci!

Rea, yağmurlu geçen çarşamba gününde herhangi bir tur atmamıştı, ancak perşembe günü Kawasaki ile yeniden piste çıktı.

Beş kez Dünya Superbike şampiyonu, kuru zemin lastikleriyle 1:40.983'e kadar inmeyi başardı. Kalan süre içerisinde kendisini geçebilen herhangi bir isim çıkmazken, hem günün hem de testlerin en hızlı zamanının sahibi oldu.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımı Yamaha ile günün büyük bölümünü ilk sırada götüren isimdi. Temsilcimiz 1:41.214 yaparken, bu dereceyi sadece Rea geçebildi ve böylelikle günü ikinci sırada tamamlamış oldu.

Toprak, gün boyunca 42 tur atmayı başardı.

Ducati'nin yeni sürücüsü ve son İngiltere Superbike şampiyonu Scott Redding, 1:41.407'lik turuyla testleri üçüncü sırada noktaladı.

Dokuzuncu virajda kaza yapan yeni Kawasaki sürücüsü Alex Lowes, 44 tur attığı günde dördüncü olurken, Toprak'tan yaklaşık yarım saniye yavaş kalan -temsilcimizin- takım arkadaşı Michael van der Mark beşinci sırada yer aldı.

İlk günün lideri Leon Haslam, bir kez daha en iyi Honda sürücüsüydü ve günü altıncı sırada tamamladı.

Onu Ten Kate Yamaha'dan Loris Baz ve Ducati'den Honda'ya geçen Alvaro Bautista takip etti.

İlk onu Michael Ruben Rinaldi ve Federico Caricasulo tamamladı.

Takımların büyük çoğunluğu pazar ve pazartesi günü iki günlük test için Portimao'ya giderken, Kawasaki bu testte yer almayacak.

Bunun yerine pazartesi günü Katalonya'da bir reklam çekimine katılacaklar.

2. gün sonuçları: