WSBK Jerez testi 2. gün: Rea lider, Toprak ikinci!
Son Dünya Superbike şampiyonu jonathan Rea, Jerez'deki sezon öncesi testlerinin son gününde en hızlı isim olurken, Kawasaki'den takım arkadaşı Alex Lowes kaza yaptı.
Rea, yağmurlu geçen çarşamba gününde herhangi bir tur atmamıştı, ancak perşembe günü Kawasaki ile yeniden piste çıktı.
Beş kez Dünya Superbike şampiyonu, kuru zemin lastikleriyle 1:40.983'e kadar inmeyi başardı. Kalan süre içerisinde kendisini geçebilen herhangi bir isim çıkmazken, hem günün hem de testlerin en hızlı zamanının sahibi oldu.
Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımı Yamaha ile günün büyük bölümünü ilk sırada götüren isimdi. Temsilcimiz 1:41.214 yaparken, bu dereceyi sadece Rea geçebildi ve böylelikle günü ikinci sırada tamamlamış oldu.
Toprak, gün boyunca 42 tur atmayı başardı.
Ducati'nin yeni sürücüsü ve son İngiltere Superbike şampiyonu Scott Redding, 1:41.407'lik turuyla testleri üçüncü sırada noktaladı.
Dokuzuncu virajda kaza yapan yeni Kawasaki sürücüsü Alex Lowes, 44 tur attığı günde dördüncü olurken, Toprak'tan yaklaşık yarım saniye yavaş kalan -temsilcimizin- takım arkadaşı Michael van der Mark beşinci sırada yer aldı.
İlk günün lideri Leon Haslam, bir kez daha en iyi Honda sürücüsüydü ve günü altıncı sırada tamamladı.
Onu Ten Kate Yamaha'dan Loris Baz ve Ducati'den Honda'ya geçen Alvaro Bautista takip etti.
İlk onu Michael Ruben Rinaldi ve Federico Caricasulo tamamladı.
Takımların büyük çoğunluğu pazar ve pazartesi günü iki günlük test için Portimao'ya giderken, Kawasaki bu testte yer almayacak.
Bunun yerine pazartesi günü Katalonya'da bir reklam çekimine katılacaklar.
2. gün sonuçları:
|Poz.
|Sürücü
|Ülke
|Takım
|Motosiklet
|Zaman
|Tur
|1
|Jonathan Rea
|GBR
|Kawasaki Racing Team
|Kawasaki ZX-10RR
|1m 40.983s
|19 tur
|2
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pata Yamaha
|Yamaha YZF R1
|1m 41.214s
|42 tur
|3
|Scott Redding
|GBR
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1m 41.407s
|43 tur
|4
|Alex Lowes
|GBR
|Kawasaki Racing Team
|Kawasaki ZX-10RR
|1m 41.642s
|44 tur
|5
|Michael van der Mark
|NED
|Pata Yamaha
|Yamaha YZF R1
|1m 42.707s
|43 tur
|6
|Leon Haslam
|GBR
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1m 42.797s
|32 tur
|7
|Loris Baz
|FRA
|Ten Kate SBK Yamaha
|Yamaha YZF R1
|1m 43.384s
|24 tur
|8
|Alvaro Bautista
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1m 43.579s
|28 tur
|9
|Michael Ruben Rinaldi
|ITA
|Team GoEleven
|Ducati Panigale V4 R
|1m 43.789s
|48 tur
|10
|Federico Caricasulo
|ITA
|GRT Yamaha
|Yamaha YZF R1
|1m 43.811s
|40 tur
|12
|Tom Sykes
|GBR
|BMW WorldSBK Team
|BMW S1000RR
|1m 44.014s
|33 tur
|13
|Maximilian Scheib
|CHI
|Orelac Racing Verdnatura
|Kawasaki ZX-10RR
|1m 44.153s
|49 tur
|14
|Garrett Gerloff
|USA
|GRT Yamaha
|Yamaha YZF R1
|1m 44.214s
|32 tur
|15
|Sandro Cortese
|GER
|Barni Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1m 44.258s
|35 tur
|16
|Chaz Davies
|GBR
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1m 44.276s
|27 tur
|17
|Sylvain Barrier
|FRA
|Brixx Performance
|Ducati Panigale V4 R
|1m 44.322s
|48 tur
|18
|Leandro Mercado
|ARG
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1m 44.451s
|54 tur
|19
|Eugene Laverty
|IRL
|BMW WorldSBK Team
|BMW S1000RR
|1m 44.543s
|32 tur
|20
|Christophe Ponsson
|FRA
|Aprilia Test Team
|Aprilia RSV4
|1m 47.058s
|37 tur
Bu Haber Hakkında
|Seri
|World SUPERBIKE
|Editör
|Lewis Duncan
WSBK Jerez testi 2. gün: Rea lider, Toprak ikinci!
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