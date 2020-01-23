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World SUPERBIKE / Test raporu

WSBK Jerez testi 2. gün: Rea lider, Toprak ikinci!

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WSBK Jerez testi 2. gün: Rea lider, Toprak ikinci!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
23 Oca 2020 18:16

Son Dünya Superbike şampiyonu jonathan Rea, Jerez'deki sezon öncesi testlerinin son gününde en hızlı isim olurken, Kawasaki'den takım arkadaşı Alex Lowes kaza yaptı.

Rea, yağmurlu geçen çarşamba gününde herhangi bir tur atmamıştı, ancak perşembe günü Kawasaki ile yeniden piste çıktı.

Beş kez Dünya Superbike şampiyonu, kuru zemin lastikleriyle 1:40.983'e kadar inmeyi başardı. Kalan süre içerisinde kendisini geçebilen herhangi bir isim çıkmazken, hem günün hem de testlerin en hızlı zamanının sahibi oldu.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımı Yamaha ile günün büyük bölümünü ilk sırada götüren isimdi. Temsilcimiz 1:41.214 yaparken, bu dereceyi sadece Rea geçebildi ve böylelikle günü ikinci sırada tamamlamış oldu.

Toprak, gün boyunca 42 tur atmayı başardı.

Ducati'nin yeni sürücüsü ve son İngiltere Superbike şampiyonu Scott Redding, 1:41.407'lik turuyla testleri üçüncü sırada noktaladı.

Dokuzuncu virajda kaza yapan yeni Kawasaki sürücüsü Alex Lowes, 44 tur attığı günde dördüncü olurken, Toprak'tan yaklaşık yarım saniye yavaş kalan -temsilcimizin- takım arkadaşı Michael van der Mark beşinci sırada yer aldı.

İlk günün lideri Leon Haslam, bir kez daha en iyi Honda sürücüsüydü ve günü altıncı sırada tamamladı.

Onu Ten Kate Yamaha'dan Loris Baz ve Ducati'den Honda'ya geçen Alvaro Bautista takip etti.

İlk onu Michael Ruben Rinaldi ve Federico Caricasulo tamamladı.

Takımların büyük çoğunluğu pazar ve pazartesi günü iki günlük test için Portimao'ya giderken, Kawasaki bu testte yer almayacak.

Bunun yerine pazartesi günü Katalonya'da bir reklam çekimine katılacaklar.

2. gün sonuçları:

 
Poz.  Sürücü Ülke Takım Motosiklet Zaman Tur
1 Jonathan Rea GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1m 40.983s 19 tur
2 Toprak Razgatlioglu TUR Pata Yamaha Yamaha YZF R1 1m 41.214s 42 tur
3 Scott Redding GBR Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 1m 41.407s 43 tur
4 Alex Lowes GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1m 41.642s 44 tur
5 Michael van der Mark NED Pata Yamaha Yamaha YZF R1 1m 42.707s 43 tur
6 Leon Haslam GBR Team HRC Honda CBR1000RR-R 1m 42.797s 32 tur
7 Loris Baz FRA Ten Kate SBK Yamaha Yamaha YZF R1 1m 43.384s 24 tur
8 Alvaro Bautista ESP Team HRC Honda CBR1000RR-R 1m 43.579s 28 tur
9 Michael Ruben Rinaldi ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4 R 1m 43.789s 48 tur
10 Federico Caricasulo ITA GRT Yamaha Yamaha YZF R1 1m 43.811s 40 tur
12 Tom Sykes GBR BMW WorldSBK Team BMW S1000RR 1m 44.014s 33 tur
13 Maximilian Scheib CHI Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR 1m 44.153s 49 tur
14 Garrett Gerloff USA GRT Yamaha Yamaha YZF R1 1m 44.214s 32 tur
15 Sandro Cortese GER Barni Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 1m 44.258s 35 tur
16 Chaz Davies GBR Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 1m 44.276s 27 tur
17 Sylvain Barrier FRA Brixx Performance Ducati Panigale V4 R 1m 44.322s 48 tur
18 Leandro Mercado ARG Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R 1m 44.451s 54 tur
19 Eugene Laverty IRL BMW WorldSBK Team BMW S1000RR 1m 44.543s 32 tur
20 Christophe Ponsson FRA Aprilia Test Team Aprilia RSV4 1m 47.058s 37 tur
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Editör Lewis Duncan

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