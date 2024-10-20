WSBK Jerez Superpole yarışı: Bulega kazandı, Toprak ikinci sırada
2024 Dünya Superbike Şampiyonası Jerez'de gerçekleşen Superpole yarışında kazanan isim Nicolo Bulega oldu. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise ikinci sırayı elde etti.
Nicolo Bulega, Aruba.It Racing - Ducati
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Jerez'deki Superpole yarışı güneşli koşullarda başladı.
Yarışın başlamasının ardından ikinci sıradaki temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, pole pozisyonundaki Nicolo Bulega'ya zaman kaybetmeden atak yapmaya çalışsa da ilk virajda başarılı olamadı.
Toprak, Bulega'dan kopmadan yarışı götürmeye devam etti ve 1 turun ardından geçişi tamamlayarak liderliğe yükseldi.
Bu sırada Iker Lecuona ve Xavi Vierge, altıncı virajda kaza yaparak Superpole yarışına veda ettiler.
Geri kalan turlarda Bulega da Toprak'tan kopmamayı başardı ve 5 tur kala liderliği geri aldı.
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Jonathan Rea ve Dominique Aegerter ve Alvaro Bautista'nın dokuzuncu sıra için mücadelesinden ise galip ayrılan Bautista oldu.
10 turluk Superpole yarışının ardından Bulega zafere ulaşan isim oldu.
Temsilcimiz Toprak, 2 saniye geride ikinci olurken; onu Alex Lowes takip etti.
Danilo Petrucci dördüncü, Andrea Locatelli beşinci ve Michael van Der Mark altıncı oldu.
İlk 10'u tamamlayan diğer isimler ise Garrett Gerloff, Andrea Iannone, Bautista ve Aegerter oldu.
Yarış sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Puan
|1
|N. BulegaDucati Team
|11
|1
|
-
|12
|2
|T. RazgatlıoğluROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|54
|1
|
+2.375
2.375
|2.375
|9
|3
|A. LowesKawasaki Racing
|22
|1
|
+4.182
4.182
|1.807
|7
|4
|D. PetrucciBarni Racing Team
|9
|1
|
+5.511
5.511
|1.329
|6
|5
|A. LocatelliPata Prometeon Yamaha
|55
|1
|
+6.202
6.202
|0.691
|5
|6
|M. vanderMarkROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|60
|1
|
+6.540
6.540
|0.338
|4
|7
|A. IannoneTeam GO Eleven
|29
|1
|
+7.306
7.306
|0.766
|3
|8
|G. GerloffBonovo Action BMW
|31
|1
|
+7.500
7.500
|0.194
|2
|9
|A. BautistaDucati Team
|1
|1
|
+8.306
8.306
|0.806
|1
|10
|D. AegerterGRT Racing Team
|77
|1
|
+8.697
8.697
|0.391
|11
|J. ReaPata Prometeon Yamaha
|65
|1
|
+9.702
9.702
|1.005
|12
|S. ReddingBonovo Action BMW
|45
|1
|
+11.312
11.312
|1.610
|13
|M. RinaldiMotocorsa Racing
|21
|1
|
+12.862
12.862
|1.550
|14
|A. BassaniKawasaki Racing
|47
|1
|
+14.283
14.283
|1.421
|15
|T. RabatPuccetti Racing
|53
|1
|
+14.848
14.848
|0.565
|16
|
B. RayMotoXRacing
|28
|1
|
+15.271
15.271
|0.423
|17
|S. LowesElf Marc VDS Racing Team
|14
|1
|
+15.946
15.946
|0.675
|18
|A. Del BiancoGRT Racing Team
|52
|1
|
+23.467
23.467
|7.521
|19
|T. NagashimaHonda World Superbike Team
|49
|1
|
+23.753
23.753
|0.286
|20
|T. BridewellHonda Racing UK
|46
|1
|
+24.883
24.883
|1.130
|21
|T. MackenziePETRONAS MIE Racing HONDA Team
|95
|1
|
+24.917
24.917
|0.034
|22
|P. OettliGMT94 Yamaha
|5
|1
|
+25.772
25.772
|0.855
|23
|
I. MiguelPETRONAS MIE Racing HONDA Team
|75
|1
|
+27.208
27.208
|1.436
|24
|L. BernardiMotoXRacing
|91
|1
|
+29.780
29.780
|2.572
|dnf
|I. LecuonaHonda World Superbike Team
|7
|0
|
|dnf
|X. ViergeHonda World Superbike Team
|97
|0
|
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