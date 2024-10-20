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Yarış ayak raporu
World Superbike Jerez

WSBK Jerez Superpole yarışı: Bulega kazandı, Toprak ikinci sırada

2024 Dünya Superbike Şampiyonası Jerez'de gerçekleşen Superpole yarışında kazanan isim Nicolo Bulega oldu. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise ikinci sırayı elde etti.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Nicolo Bulega, Aruba.It Racing - Ducati

Nicolo Bulega, Aruba.It Racing - Ducati

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Jerez'deki Superpole yarışı güneşli koşullarda başladı.

Yarışın başlamasının ardından ikinci sıradaki temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, pole pozisyonundaki Nicolo Bulega'ya zaman kaybetmeden atak yapmaya çalışsa da ilk virajda başarılı olamadı.

Toprak, Bulega'dan kopmadan yarışı götürmeye devam etti ve 1 turun ardından geçişi tamamlayarak liderliğe yükseldi.

Bu sırada Iker Lecuona ve Xavi Vierge, altıncı virajda kaza yaparak Superpole yarışına veda ettiler.

Geri kalan turlarda Bulega da Toprak'tan kopmamayı başardı ve 5 tur kala liderliği geri aldı.

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Jonathan Rea ve Dominique Aegerter ve Alvaro Bautista'nın dokuzuncu sıra için mücadelesinden ise galip ayrılan Bautista oldu.

10 turluk Superpole yarışının ardından Bulega zafere ulaşan isim oldu.

Temsilcimiz Toprak, 2 saniye geride ikinci olurken; onu Alex Lowes takip etti.

Danilo Petrucci dördüncü, Andrea Locatelli beşinci ve Michael van Der Mark altıncı oldu.

İlk 10'u tamamlayan diğer isimler ise Garrett Gerloff, Andrea Iannone, Bautista ve Aegerter oldu.

Yarış sonucu:

  
1
 - 
2
  
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Puan
1 N. BulegaDucati Team 11 1

-

     12
2 T. RazgatlıoğluROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 54 1

+2.375

2.375

 2.375   9
3 A. LowesKawasaki Racing 22 1

+4.182

4.182

 1.807   7
4 D. PetrucciBarni Racing Team 9 1

+5.511

5.511

 1.329   6
5 A. LocatelliPata Prometeon Yamaha 55 1

+6.202

6.202

 0.691   5
6 M. vanderMarkROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 1

+6.540

6.540

 0.338   4
7 A. IannoneTeam GO Eleven 29 1

+7.306

7.306

 0.766   3
8 G. GerloffBonovo Action BMW 31 1

+7.500

7.500

 0.194   2
9 A. BautistaDucati Team 1 1

+8.306

8.306

 0.806   1
10 D. AegerterGRT Racing Team 77 1

+8.697

8.697

 0.391    
11 J. ReaPata Prometeon Yamaha 65 1

+9.702

9.702

 1.005    
12 S. ReddingBonovo Action BMW 45 1

+11.312

11.312

 1.610    
13 M. RinaldiMotocorsa Racing 21 1

+12.862

12.862

 1.550    
14 A. BassaniKawasaki Racing 47 1

+14.283

14.283

 1.421    
15 T. RabatPuccetti Racing 53 1

+14.848

14.848

 0.565    
16
B. RayMotoXRacing
 28 1

+15.271

15.271

 0.423    
17 S. LowesElf Marc VDS Racing Team 14 1

+15.946

15.946

 0.675    
18 A. Del BiancoGRT Racing Team 52 1

+23.467

23.467

 7.521    
19 T. NagashimaHonda World Superbike Team 49 1

+23.753

23.753

 0.286    
20 T. BridewellHonda Racing UK 46 1

+24.883

24.883

 1.130    
21 T. MackenziePETRONAS MIE Racing HONDA Team 95 1

+24.917

24.917

 0.034    
22 P. OettliGMT94 Yamaha 5 1

+25.772

25.772

 0.855    
23
I. MiguelPETRONAS MIE Racing HONDA Team
 75 1

+27.208

27.208

 1.436    
24 L. BernardiMotoXRacing 91 1

+29.780

29.780

 2.572    
dnf I. LecuonaHonda World Superbike Team 7 0

 

      
dnf X. ViergeHonda World Superbike Team 97 0

 

      
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